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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1678167916801681
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 14:02

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Ставил в 11.45, наряжал уже после 12. После этого решил, что начинаю любить природу.

Это шедеврально!
  rjkz написав:Интересно, говорят, что безалкогольное пиво - это первый шаг к резиновой женщине.

Второй.
Первый - соска :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 21:08

  Richi написав:
  Starikan написав:Формально на прием к семейному нужно записываться за 2 месяца, к спецам за три. Так называеиая "телемедицина" (телефон и (или) видео) - те же сроки. Конечно, если срочно, примут раньше, заочно можно проконсультироваться письменно через сайт в течение пары дней.

Что такое "телемедицина" и как оно работает? Можете более подробно рассказать?

"диагноз" по фотографии :lol: т.е. если это фотография КТ то норм, а если это фотография "простуды" то капец - пейте чай с лимоном :lol:
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 22:01

  nekefer написав:"диагноз" по фотографии :lol: т.е. если это фотография КТ то норм, а если это фотография "простуды" то капец - пейте чай с лимоном :lol:

Тут в основном пьют Ice tea 8)
А простуду "лечат" Tylenol-ом. Кто понимает, что это обычный парацетамол, только Brand-овый и посему дорогой - покупает намного более дешевый Acetaminofen = парацетамол.
Мы более привычны к Цитрамону = Excedrin.
А знаєш, куме, як ці мериканці називають наш дімедрол? Benadryl чи просто Diphenylhydramine, ось як.

Впрочем, тут на форуме в основном 120-килограммовые 2-х метровые качки, им это ни к чему.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:05

  Starikan написав:
  nekefer написав:"диагноз" по фотографии :lol: т.е. если это фотография КТ то норм, а если это фотография "простуды" то капец - пейте чай с лимоном :lol:

Тут в основном пьют Ice tea 8)
А простуду "лечат" Tylenol-ом. Кто понимает, что это обычный парацетамол, только Brand-овый и посему дорогой - покупает намного более дешевый Acetaminofen = парацетамол.
Мы более привычны к Цитрамону = Excedrin.
А знаєш, куме, як ці мериканці називають наш дімедрол? Benadryl чи просто Diphenylhydramine, ось як.

Впрочем, тут на форуме в основном 120-килограммовые 2-х метровые качки, им это ни к чему.

т.е. чистого парацетамола аля Дарница за 1 доллар нету? можно открыть свой стартап? или мафия?
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 02:24

  Starikan написав:
  nekefer написав:"диагноз" по фотографии :lol: т.е. если это фотография КТ то норм, а если это фотография "простуды" то капец - пейте чай с лимоном :lol:

Тут в основном пьют Ice tea 8)
А простуду "лечат" Tylenol-ом. Кто понимает, что это обычный парацетамол, только Brand-овый и посему дорогой - покупает намного более дешевый Acetaminofen = парацетамол.
Мы более привычны к Цитрамону = Excedrin.
А знаєш, куме, як ці мериканці називають наш дімедрол? Benadryl чи просто Diphenylhydramine, ось як.

Впрочем, тут на форуме в основном 120-килограммовые 2-х метровые качки, им это ни к чему.


Простуда лечится обильным теплым питьем и отдыхом, как и любая вирусная инфекция.
Ацетоминофен или ибупрофен - средства для снижения температуры, если она уж слишком высокая. Ибупрофен также имеет противовоспалительное действие, но если злоупотреблять, может привести к язве, поэтому принимать только после еды.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 02:28

  nekefer написав:
  Starikan написав:
  nekefer написав:"диагноз" по фотографии :lol: т.е. если это фотография КТ то норм, а если это фотография "простуды" то капец - пейте чай с лимоном :lol:

Тут в основном пьют Ice tea 8)
А простуду "лечат" Tylenol-ом. Кто понимает, что это обычный парацетамол, только Brand-овый и посему дорогой - покупает намного более дешевый Acetaminofen = парацетамол.
Мы более привычны к Цитрамону = Excedrin.
А знаєш, куме, як ці мериканці називають наш дімедрол? Benadryl чи просто Diphenylhydramine, ось як.

Впрочем, тут на форуме в основном 120-килограммовые 2-х метровые качки, им это ни к чему.

т.е. чистого парацетамола аля Дарница за 1 доллар нету? можно открыть свой стартап? или мафия?


По рецепту тут продается пластиковый пузырек, в который прямо в аптеке насыпают таблетки и клеют итикетку, на которой пищется действующее вещество.
Если ибупрофен, то так и пишут, а не выдумывают всякие нурофены.
А если есть желание купить под названием "Мотрин", то тогда без рецепта.
rjkz
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  #<1 ... 1678167916801681
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