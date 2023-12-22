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#<1 ... 1679168016811682> Додано: Чет 21 гру, 2023 14:02 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Ставил в 11.45, наряжал уже после 12. После этого решил, что начинаю любить природу. Ставил в 11.45, наряжал уже после 12. После этого решил, что начинаю любить природу.

Это шедеврально!

rjkz написав: Интересно, говорят, что безалкогольное пиво - это первый шаг к резиновой женщине. Интересно, говорят, что безалкогольное пиво - это первый шаг к резиновой женщине.

Второй.

Первый - соска Это шедеврально!Второй.Первый - соска Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7297 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6260 раз. Подякували: 20607 раз. Профіль 120 68 33 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 гру, 2023 21:08 Richi написав: Starikan написав: Формально на прием к семейному нужно записываться за 2 месяца, к спецам за три. Так называеиая "телемедицина" (телефон и (или) видео) - те же сроки. Конечно, если срочно, примут раньше, заочно можно проконсультироваться письменно через сайт в течение пары дней.

Формально на прием к семейному нужно записываться за 2 месяца, к спецам за три. Так называеиая "телемедицина" (телефон и (или) видео) - те же сроки. Конечно, если срочно, примут раньше, заочно можно проконсультироваться письменно через сайт в течение пары дней.

Что такое "телемедицина" и как оно работает? Можете более подробно рассказать? Что такое "телемедицина" и как оно работает? Можете более подробно рассказать?

"диагноз" по фотографии т.е. если это фотография КТ то норм, а если это фотография "простуды" то капец - пейте чай с лимоном "диагноз" по фотографиит.е. если это фотография КТ то норм, а если это фотография "простуды" то капец - пейте чай с лимоном nekefer

Повідомлень: 792 З нами з: 24.10.14 Подякував: 52 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 гру, 2023 22:01 nekefer написав: "диагноз" по фотографии т.е. если это фотография КТ то норм, а если это фотография "простуды" то капец - пейте чай с лимоном "диагноз" по фотографиит.е. если это фотография КТ то норм, а если это фотография "простуды" то капец - пейте чай с лимоном

Тут в основном пьют Ice tea

А простуду "лечат" Tylenol-ом. Кто понимает, что это обычный парацетамол, только Brand-овый и посему дорогой - покупает намного более дешевый Acetaminofen = парацетамол.

Мы более привычны к Цитрамону = Excedrin.

А знаєш, куме, як ці мериканці називають наш дімедрол? Benadryl чи просто Diphenylhydramine, ось як.



Впрочем, тут на форуме в основном 120-килограммовые 2-х метровые качки, им это ни к чему. Тут в основном пьют Ice teaА простуду "лечат" Tylenol-ом. Кто понимает, что это обычный парацетамол, только Brand-овый и посему дорогой - покупает намного более дешевый Acetaminofen = парацетамол.Мы более привычны к Цитрамону = Excedrin.А знаєш, куме, як ці мериканці називають наш дімедрол? Benadryl чи просто Diphenylhydramine, ось як.Впрочем, тут на форуме в основном 120-килограммовые 2-х метровые качки, им это ни к чему. Starikan 2 Повідомлень: 19704 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2582 раз. Подякували: 3134 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:05 Starikan написав: nekefer написав: "диагноз" по фотографии т.е. если это фотография КТ то норм, а если это фотография "простуды" то капец - пейте чай с лимоном "диагноз" по фотографиит.е. если это фотография КТ то норм, а если это фотография "простуды" то капец - пейте чай с лимоном

Тут в основном пьют Ice tea

А простуду "лечат" Tylenol-ом. Кто понимает, что это обычный парацетамол, только Brand-овый и посему дорогой - покупает намного более дешевый Acetaminofen = парацетамол.

Мы более привычны к Цитрамону = Excedrin.

А знаєш, куме, як ці мериканці називають наш дімедрол? Benadryl чи просто Diphenylhydramine, ось як.



Впрочем, тут на форуме в основном 120-килограммовые 2-х метровые качки, им это ни к чему. Тут в основном пьют Ice teaА простуду "лечат" Tylenol-ом. Кто понимает, что это обычный парацетамол, только Brand-овый и посему дорогой - покупает намного более дешевый Acetaminofen = парацетамол.Мы более привычны к Цитрамону = Excedrin.А знаєш, куме, як ці мериканці називають наш дімедрол? Benadryl чи просто Diphenylhydramine, ось як.Впрочем, тут на форуме в основном 120-килограммовые 2-х метровые качки, им это ни к чему.

т.е. чистого парацетамола аля Дарница за 1 доллар нету? можно открыть свой стартап? или мафия? т.е. чистого парацетамола аля Дарница за 1 доллар нету? можно открыть свой стартап? или мафия? nekefer

Повідомлень: 792 З нами з: 24.10.14 Подякував: 52 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 гру, 2023 02:24 Starikan написав: nekefer написав: "диагноз" по фотографии т.е. если это фотография КТ то норм, а если это фотография "простуды" то капец - пейте чай с лимоном "диагноз" по фотографиит.е. если это фотография КТ то норм, а если это фотография "простуды" то капец - пейте чай с лимоном

Тут в основном пьют Ice tea

А простуду "лечат" Tylenol-ом. Кто понимает, что это обычный парацетамол, только Brand-овый и посему дорогой - покупает намного более дешевый Acetaminofen = парацетамол.

Мы более привычны к Цитрамону = Excedrin.

А знаєш, куме, як ці мериканці називають наш дімедрол? Benadryl чи просто Diphenylhydramine, ось як.



Впрочем, тут на форуме в основном 120-килограммовые 2-х метровые качки, им это ни к чему. Тут в основном пьют Ice teaА простуду "лечат" Tylenol-ом. Кто понимает, что это обычный парацетамол, только Brand-овый и посему дорогой - покупает намного более дешевый Acetaminofen = парацетамол.Мы более привычны к Цитрамону = Excedrin.А знаєш, куме, як ці мериканці називають наш дімедрол? Benadryl чи просто Diphenylhydramine, ось як.Впрочем, тут на форуме в основном 120-килограммовые 2-х метровые качки, им это ни к чему.



Простуда лечится обильным теплым питьем и отдыхом, как и любая вирусная инфекция.

Ацетоминофен или ибупрофен - средства для снижения температуры, если она уж слишком высокая. Ибупрофен также имеет противовоспалительное действие, но если злоупотреблять, может привести к язве, поэтому принимать только после еды. Простуда лечится обильным теплым питьем и отдыхом, как и любая вирусная инфекция.Ацетоминофен или ибупрофен - средства для снижения температуры, если она уж слишком высокая. Ибупрофен также имеет противовоспалительное действие, но если злоупотреблять, может привести к язве, поэтому принимать только после еды. rjkz

Повідомлень: 15963 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8125 раз. Подякували: 5012 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 гру, 2023 02:28 nekefer написав: Starikan написав: nekefer написав: "диагноз" по фотографии т.е. если это фотография КТ то норм, а если это фотография "простуды" то капец - пейте чай с лимоном "диагноз" по фотографиит.е. если это фотография КТ то норм, а если это фотография "простуды" то капец - пейте чай с лимоном

Тут в основном пьют Ice tea

А простуду "лечат" Tylenol-ом. Кто понимает, что это обычный парацетамол, только Brand-овый и посему дорогой - покупает намного более дешевый Acetaminofen = парацетамол.

Мы более привычны к Цитрамону = Excedrin.

А знаєш, куме, як ці мериканці називають наш дімедрол? Benadryl чи просто Diphenylhydramine, ось як.



Впрочем, тут на форуме в основном 120-килограммовые 2-х метровые качки, им это ни к чему. Тут в основном пьют Ice teaА простуду "лечат" Tylenol-ом. Кто понимает, что это обычный парацетамол, только Brand-овый и посему дорогой - покупает намного более дешевый Acetaminofen = парацетамол.Мы более привычны к Цитрамону = Excedrin.А знаєш, куме, як ці мериканці називають наш дімедрол? Benadryl чи просто Diphenylhydramine, ось як.Впрочем, тут на форуме в основном 120-килограммовые 2-х метровые качки, им это ни к чему.

т.е. чистого парацетамола аля Дарница за 1 доллар нету? можно открыть свой стартап? или мафия? т.е. чистого парацетамола аля Дарница за 1 доллар нету? можно открыть свой стартап? или мафия?



По рецепту тут продается пластиковый пузырек, в который прямо в аптеке насыпают таблетки и клеют итикетку, на которой пищется действующее вещество.

Если ибупрофен, то так и пишут, а не выдумывают всякие нурофены.

А если есть желание купить под названием "Мотрин", то тогда без рецепта. По рецепту тут продается пластиковый пузырек, в который прямо в аптеке насыпают таблетки и клеют итикетку, на которой пищется действующее вещество.Если ибупрофен, то так и пишут, а не выдумывают всякие нурофены.А если есть желание купить под названием "Мотрин", то тогда без рецепта. rjkz

Повідомлень: 15963 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8125 раз. Подякували: 5012 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 гру, 2023 12:09 Re: Еміграція, заробітчанство nekefer написав: т.е. чистого парацетамола аля Дарница за 1 доллар нету? можно открыть свой стартап? или мафия? т.е. чистого парацетамола аля Дарница за 1 доллар нету? можно открыть свой стартап? или мафия?

Скоріш всього монополії великих корпо.

Взяти, наприклад активоване вугілля, в Україні це 20 грн (30 таб), в Польщі 10 зл (90 грн), в Німеччині 10 Євро (400 грн.) Собівартість всюди копійчана. І це ще при тому що в Україні теж фарм-монополія. Скоріш всього монополії великих корпо.Взяти, наприклад активоване вугілля, в Україні це(30 таб), в Польщі 10 зл (), в Німеччині 10 Євро () Собівартість всюди копійчана. І це ще при тому що в Україні теж фарм-монополія. BIGor

Повідомлень: 8420 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1278 раз. Подякували: 1690 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 гру, 2023 12:19 rjkz написав: nekefer написав: т.е. чистого парацетамола аля Дарница за 1 доллар нету? можно открыть свой стартап? или мафия? т.е. чистого парацетамола аля Дарница за 1 доллар нету? можно открыть свой стартап? или мафия?



По рецепту тут продается пластиковый пузырек, в который прямо в аптеке насыпают таблетки и клеют итикетку, на которой пищется действующее вещество.

Если ибупрофен, то так и пишут, а не выдумывают всякие нурофены.

А если есть желание купить под названием "Мотрин", то тогда без рецепта. По рецепту тут продается пластиковый пузырек, в который прямо в аптеке насыпают таблетки и клеют итикетку, на которой пищется действующее вещество.Если ибупрофен, то так и пишут, а не выдумывают всякие нурофены.А если есть желание купить под названием "Мотрин", то тогда без рецепта.

либо плати врачу за выписку рецепта на нужный препарат, либо покупай по тройной цене брендированный "продукт" содержащий тот же препарат плюс подсластитель/краситель? либо плати врачу за выписку рецепта на нужный препарат, либо покупай по тройной цене брендированный "продукт" содержащий тот же препарат плюс подсластитель/краситель? nekefer

Повідомлень: 792 З нами з: 24.10.14 Подякував: 52 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 гру, 2023 12:23 BIGor написав: nekefer написав: т.е. чистого парацетамола аля Дарница за 1 доллар нету? можно открыть свой стартап? или мафия? т.е. чистого парацетамола аля Дарница за 1 доллар нету? можно открыть свой стартап? или мафия?

Скоріш всього монополії великих корпо.

Взяти, наприклад активоване вугілля, в Україні це 20 грн (30 таб), в Польщі 10 зл (90 грн), в Німеччині 10 Євро (400 грн.) Собівартість всюди копійчана. І це ще при тому що в Україні теж фарм-монополія. Скоріш всього монополії великих корпо.Взяти, наприклад активоване вугілля, в Україні це(30 таб), в Польщі 10 зл (), в Німеччині 10 Євро () Собівартість всюди копійчана. І це ще при тому що в Україні теж фарм-монополія.

Ви не працюєте в фармацевтиці і не знаєте стандартів і вимог до лікарських засобів, активних фармацевтичних інгредієнтів і субстанцій, допоміжних речовин.

У німців з цим все строго. Тому не дешево. Ви не працюєте в фармацевтиці і не знаєте стандартів і вимог до лікарських засобів, активних фармацевтичних інгредієнтів і субстанцій, допоміжних речовин.У німців з цим все строго. Тому не дешево. Frant

Повідомлень: 23621 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1622 раз. Подякували: 2510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 гру, 2023 12:24 BIGor написав: nekefer написав: т.е. чистого парацетамола аля Дарница за 1 доллар нету? можно открыть свой стартап? или мафия? т.е. чистого парацетамола аля Дарница за 1 доллар нету? можно открыть свой стартап? или мафия?

Скоріш всього монополії великих корпо.

Взяти, наприклад активоване вугілля, в Україні це 20 грн (30 таб), в Польщі 10 зл (90 грн), в Німеччині 10 Євро (400 грн.) Собівартість всюди копійчана. І це ще при тому що в Україні теж фарм-монополія. Скоріш всього монополії великих корпо.Взяти, наприклад активоване вугілля, в Україні це(30 таб), в Польщі 10 зл (), в Німеччині 10 Євро () Собівартість всюди копійчана. І це ще при тому що в Україні теж фарм-монополія.

Не думаю, що хтось вам заборонить запустити виробництво активованого вугілля у Німеччині, пройти сертифікації, вирішити питання з логістикою та маркетингом і продавати його аптекам по 0.5 євро за упаковку. Аби грошей на цю благодійність вистачало! Не думаю, що хтось вам заборонить запустити виробництво активованого вугілля у Німеччині, пройти сертифікації, вирішити питання з логістикою та маркетингом і продавати його аптекам по 0.5 євро за упаковку. Аби грошей на цю благодійність вистачало! Gastarbaiter Повідомлень: 2935 З нами з: 26.02.18 Подякував: 656 раз. Подякували: 498 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1679168016811682> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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