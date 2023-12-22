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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 гру, 2023 14:02
rjkz написав:
Ставил в 11.45, наряжал уже после 12. После этого решил, что начинаю любить природу.
Это шедеврально!
rjkz написав:
Интересно, говорят, что безалкогольное пиво - это первый шаг к резиновой женщине.
Второй.
Первый - соска
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Додано: Чет 21 гру, 2023 21:08
Richi написав: Starikan написав:
Формально на прием к семейному нужно записываться за 2 месяца, к спецам за три. Так называеиая "телемедицина" (телефон и (или) видео) - те же сроки. Конечно, если срочно, примут раньше, заочно можно проконсультироваться письменно через сайт в течение пары дней.
Что такое "телемедицина" и как оно работает? Можете более подробно рассказать?
"диагноз" по фотографии
т.е. если это фотография КТ то норм, а если это фотография "простуды" то капец - пейте чай с лимоном
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nekefer
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Додано: Чет 21 гру, 2023 22:01
nekefer написав:
"диагноз" по фотографии
т.е. если это фотография КТ то норм, а если это фотография "простуды" то капец - пейте чай с лимоном
Тут в основном пьют Ice tea
А простуду "лечат" Tylenol-ом. Кто понимает, что это обычный парацетамол, только Brand-овый и посему дорогой - покупает намного более дешевый Acetaminofen = парацетамол.
Мы более привычны к Цитрамону = Excedrin.
А знаєш, куме, як ці мериканці називають наш дімедрол? Benadryl чи просто Diphenylhydramine, ось як.
Впрочем, тут на форуме в основном 120-килограммовые 2-х метровые качки, им это ни к чему.
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Starikan
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:05
Starikan написав: nekefer написав:
"диагноз" по фотографии
т.е. если это фотография КТ то норм, а если это фотография "простуды" то капец - пейте чай с лимоном
Тут в основном пьют Ice tea
А простуду "лечат" Tylenol-ом. Кто понимает, что это обычный парацетамол, только Brand-овый и посему дорогой - покупает намного более дешевый Acetaminofen = парацетамол.
Мы более привычны к Цитрамону = Excedrin.
А знаєш, куме, як ці мериканці називають наш дімедрол? Benadryl чи просто Diphenylhydramine, ось як.
Впрочем, тут на форуме в основном 120-килограммовые 2-х метровые качки, им это ни к чему.
т.е. чистого парацетамола аля Дарница за 1 доллар нету? можно открыть свой стартап? или мафия?
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nekefer
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 02:24
Starikan написав: nekefer написав:
"диагноз" по фотографии
т.е. если это фотография КТ то норм, а если это фотография "простуды" то капец - пейте чай с лимоном
Тут в основном пьют Ice tea
А простуду "лечат" Tylenol-ом. Кто понимает, что это обычный парацетамол, только Brand-овый и посему дорогой - покупает намного более дешевый Acetaminofen = парацетамол.
Мы более привычны к Цитрамону = Excedrin.
А знаєш, куме, як ці мериканці називають наш дімедрол? Benadryl чи просто Diphenylhydramine, ось як.
Впрочем, тут на форуме в основном 120-килограммовые 2-х метровые качки, им это ни к чему.
Простуда лечится обильным теплым питьем и отдыхом, как и любая вирусная инфекция.
Ацетоминофен или ибупрофен - средства для снижения температуры, если она уж слишком высокая. Ибупрофен также имеет противовоспалительное действие, но если злоупотреблять, может привести к язве, поэтому принимать только после еды.
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rjkz
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 02:28
nekefer написав: Starikan написав: nekefer написав:
"диагноз" по фотографии
т.е. если это фотография КТ то норм, а если это фотография "простуды" то капец - пейте чай с лимоном
Тут в основном пьют Ice tea
А простуду "лечат" Tylenol-ом. Кто понимает, что это обычный парацетамол, только Brand-овый и посему дорогой - покупает намного более дешевый Acetaminofen = парацетамол.
Мы более привычны к Цитрамону = Excedrin.
А знаєш, куме, як ці мериканці називають наш дімедрол? Benadryl чи просто Diphenylhydramine, ось як.
Впрочем, тут на форуме в основном 120-килограммовые 2-х метровые качки, им это ни к чему.
т.е. чистого парацетамола аля Дарница за 1 доллар нету? можно открыть свой стартап? или мафия?
По рецепту тут продается пластиковый пузырек, в который прямо в аптеке насыпают таблетки и клеют итикетку, на которой пищется действующее вещество.
Если ибупрофен, то так и пишут, а не выдумывают всякие нурофены.
А если есть желание купить под названием "Мотрин", то тогда без рецепта.
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 12:09
nekefer написав:
т.е. чистого парацетамола аля Дарница за 1 доллар нету? можно открыть свой стартап? или мафия?
Скоріш всього монополії великих корпо.
Взяти, наприклад активоване вугілля, в Україні це 20 грн
(30 таб), в Польщі 10 зл (90 грн
), в Німеччині 10 Євро (400 грн.
) Собівартість всюди копійчана. І це ще при тому що в Україні теж фарм-монополія.
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 12:19
rjkz написав: nekefer написав:
т.е. чистого парацетамола аля Дарница за 1 доллар нету? можно открыть свой стартап? или мафия?
По рецепту тут продается пластиковый пузырек, в который прямо в аптеке насыпают таблетки и клеют итикетку, на которой пищется действующее вещество.
Если ибупрофен, то так и пишут, а не выдумывают всякие нурофены.
А если есть желание купить под названием "Мотрин", то тогда без рецепта.
либо плати врачу за выписку рецепта на нужный препарат, либо покупай по тройной цене брендированный "продукт" содержащий тот же препарат плюс подсластитель/краситель?
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nekefer
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 12:23
BIGor написав: nekefer написав:
т.е. чистого парацетамола аля Дарница за 1 доллар нету? можно открыть свой стартап? или мафия?
Скоріш всього монополії великих корпо.
Взяти, наприклад активоване вугілля, в Україні це 20 грн
(30 таб), в Польщі 10 зл (90 грн
), в Німеччині 10 Євро (400 грн.
) Собівартість всюди копійчана. І це ще при тому що в Україні теж фарм-монополія.
Ви не працюєте в фармацевтиці і не знаєте стандартів і вимог до лікарських засобів, активних фармацевтичних інгредієнтів і субстанцій, допоміжних речовин.
У німців з цим все строго. Тому не дешево.
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 12:24
BIGor написав: nekefer написав:
т.е. чистого парацетамола аля Дарница за 1 доллар нету? можно открыть свой стартап? или мафия?
Скоріш всього монополії великих корпо.
Взяти, наприклад активоване вугілля, в Україні це 20 грн
(30 таб), в Польщі 10 зл (90 грн
), в Німеччині 10 Євро (400 грн.
) Собівартість всюди копійчана. І це ще при тому що в Україні теж фарм-монополія.
Не думаю, що хтось вам заборонить запустити виробництво активованого вугілля у Німеччині, пройти сертифікації, вирішити питання з логістикою та маркетингом і продавати його аптекам по 0.5 євро за упаковку. Аби грошей на цю благодійність вистачало!
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