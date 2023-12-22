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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1679168016811682
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:04

Re: Еміграція, заробітчанство

В Испании очень хорошая скидка при назначении лекарств врачем. Тоесть условно одно и тоже лекарство по рецепту и без будет стоить или 3евро (с рецептом) или 10евро (без рецепта). Обычно скидка 70-80%.

Так что для самолекарей которые любят сами себя лечить оно конечно дороговато выходит, но если ты нормально сходил к терапевту и он тебе прописал лекарства, то без проблем на 10-20евро можно скупиться (то что при самолечении тебе обойдется 50+ евро).

И впринципе попасть к терапевту не проблема, в большинстве случаев запись уже на завтра.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:16

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Скоріш всього монополії великих корпо.
Взяти, наприклад активоване вугілля, в Україні це 20 грн (30 таб), в Польщі 10 зл (90 грн), в Німеччині 10 Євро (400 грн.) Собівартість всюди копійчана. І це ще при тому що в Україні теж фарм-монополія.

Монополія у Вашій уяві, а не в Україні.
https://tabletki.ua/uk/%D0%A3%D0%B3%D0% ... %8B%D0%B9/
На агрегаторі 10 виробників. І ціна 30 таблеток 3х10 від 6 гривень
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:54

  Denik написав:
  BIGor написав:Скоріш всього монополії великих корпо.
Взяти, наприклад активоване вугілля, в Україні це 20 грн (30 таб), в Польщі 10 зл (90 грн), в Німеччині 10 Євро (400 грн.) Собівартість всюди копійчана. І це ще при тому що в Україні теж фарм-монополія.

Монополія у Вашій уяві, а не в Україні.
https://tabletki.ua/uk/%D0%A3%D0%B3%D0% ... %8B%D0%B9/
На агрегаторі 10 виробників. І ціна 30 таблеток 3х10 від 6 гривень

Почитай яку долю займають Бадм чи Оптіма-Фарм, це найбагатші українські компанії, https://forbes.ua/ratings/100-naybilshi ... 02021-2580 , самі вони нічого не виробляють, тільки посередники з орендованими складами.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:56

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:
  nekefer написав:т.е. чистого парацетамола аля Дарница за 1 доллар нету? можно открыть свой стартап? или мафия?

Скоріш всього монополії великих корпо.
Взяти, наприклад активоване вугілля, в Україні це 20 грн (30 таб), в Польщі 10 зл (90 грн), в Німеччині 10 Євро (400 грн.) Собівартість всюди копійчана. І це ще при тому що в Україні теж фарм-монополія.

Не думаю, що хтось вам заборонить запустити виробництво активованого вугілля у Німеччині, пройти сертифікації, вирішити питання з логістикою та маркетингом і продавати його аптекам по 0.5 євро за упаковку. Аби грошей на цю благодійність вистачало!

Достатньо якось наладити експорт з України того вугілля. :D В Німеччині багато шлаку та ще й дорого, не треба ідеалізувати.
BIGor
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  #<1 ... 1679168016811682
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