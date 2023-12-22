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#<1 ... 1679168016811682 Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:04 Re: Еміграція, заробітчанство В Испании очень хорошая скидка при назначении лекарств врачем. Тоесть условно одно и тоже лекарство по рецепту и без будет стоить или 3евро (с рецептом) или 10евро (без рецепта). Обычно скидка 70-80%.



Так что для самолекарей которые любят сами себя лечить оно конечно дороговато выходит, но если ты нормально сходил к терапевту и он тебе прописал лекарства, то без проблем на 10-20евро можно скупиться (то что при самолечении тебе обойдется 50+ евро).



И впринципе попасть к терапевту не проблема, в большинстве случаев запись уже на завтра. slonomag Повідомлень: 435 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 89 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:16 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Скоріш всього монополії великих корпо.

Взяти, наприклад активоване вугілля, в Україні це 20 грн (30 таб), в Польщі 10 зл (90 грн), в Німеччині 10 Євро (400 грн.) Собівартість всюди копійчана. І це ще при тому що в Україні теж фарм-монополія. Скоріш всього монополії великих корпо.Взяти, наприклад активоване вугілля, в Україні це 20 грн (30 таб), в Польщі 10 зл (90 грн), в Німеччині 10 Євро (400 грн.) Собівартість всюди копійчана. І це ще при тому що в Україні теж фарм-монополія.

Монополія у Вашій уяві, а не в Україні.

https://tabletki.ua/uk/%D0%A3%D0%B3%D0% ... %8B%D0%B9/

На агрегаторі 10 виробників. І ціна 30 таблеток 3х10 від 6 гривень Монополія у Вашій уяві, а не в Україні.На агрегаторі 10 виробників. І ціна 30 таблеток 3х10 від 6 гривень Denik Повідомлень: 2780 З нами з: 23.02.09 Подякував: 587 раз. Подякували: 1074 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:54 Denik написав: BIGor написав: Скоріш всього монополії великих корпо.

Взяти, наприклад активоване вугілля, в Україні це 20 грн (30 таб), в Польщі 10 зл (90 грн), в Німеччині 10 Євро (400 грн.) Собівартість всюди копійчана. І це ще при тому що в Україні теж фарм-монополія. Скоріш всього монополії великих корпо.Взяти, наприклад активоване вугілля, в Україні це 20 грн (30 таб), в Польщі 10 зл (90 грн), в Німеччині 10 Євро (400 грн.) Собівартість всюди копійчана. І це ще при тому що в Україні теж фарм-монополія.

Монополія у Вашій уяві, а не в Україні.

https://tabletki.ua/uk/%D0%A3%D0%B3%D0% ... %8B%D0%B9/

На агрегаторі 10 виробників. І ціна 30 таблеток 3х10 від 6 гривень Монополія у Вашій уяві, а не в Україні.На агрегаторі 10 виробників. І ціна 30 таблеток 3х10 від 6 гривень

Почитай яку долю займають Бадм чи Оптіма-Фарм, це найбагатші українські компанії, https://forbes.ua/ratings/100-naybilshi ... 02021-2580 , самі вони нічого не виробляють, тільки посередники з орендованими складами. Почитай яку долю займають Бадм чи Оптіма-Фарм, це найбагатші українські компанії,, самі вони нічого не виробляють, тільки посередники з орендованими складами. BIGor

Повідомлень: 8422 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1278 раз. Подякували: 1690 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:56 Gastarbaiter написав: BIGor написав: nekefer написав: т.е. чистого парацетамола аля Дарница за 1 доллар нету? можно открыть свой стартап? или мафия? т.е. чистого парацетамола аля Дарница за 1 доллар нету? можно открыть свой стартап? или мафия?

Скоріш всього монополії великих корпо.

Взяти, наприклад активоване вугілля, в Україні це 20 грн (30 таб), в Польщі 10 зл (90 грн), в Німеччині 10 Євро (400 грн.) Собівартість всюди копійчана. І це ще при тому що в Україні теж фарм-монополія. Скоріш всього монополії великих корпо.Взяти, наприклад активоване вугілля, в Україні це(30 таб), в Польщі 10 зл (), в Німеччині 10 Євро () Собівартість всюди копійчана. І це ще при тому що в Україні теж фарм-монополія.

Не думаю, що хтось вам заборонить запустити виробництво активованого вугілля у Німеччині, пройти сертифікації, вирішити питання з логістикою та маркетингом і продавати його аптекам по 0.5 євро за упаковку. Аби грошей на цю благодійність вистачало! Не думаю, що хтось вам заборонить запустити виробництво активованого вугілля у Німеччині, пройти сертифікації, вирішити питання з логістикою та маркетингом і продавати його аптекам по 0.5 євро за упаковку. Аби грошей на цю благодійність вистачало!

Достатньо якось наладити експорт з України того вугілля. В Німеччині багато шлаку та ще й дорого, не треба ідеалізувати. Достатньо якось наладити експорт з України того вугілля.В Німеччині багато шлаку та ще й дорого, не треба ідеалізувати. BIGor

Повідомлень: 8422 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1278 раз. Подякували: 1690 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1679168016811682 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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