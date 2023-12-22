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В Испании очень хорошая скидка при назначении лекарств врачем. Тоесть условно одно и тоже лекарство по рецепту и без будет стоить или 3евро (с рецептом) или 10евро (без рецепта). Обычно скидка 70-80%.
Так что для самолекарей которые любят сами себя лечить оно конечно дороговато выходит, но если ты нормально сходил к терапевту и он тебе прописал лекарства, то без проблем на 10-20евро можно скупиться (то что при самолечении тебе обойдется 50+ евро).
И впринципе попасть к терапевту не проблема, в большинстве случаев запись уже на завтра.
BIGor написав:Скоріш всього монополії великих корпо. Взяти, наприклад активоване вугілля, в Україні це 20 грн (30 таб), в Польщі 10 зл (90 грн), в Німеччині 10 Євро (400 грн.) Собівартість всюди копійчана. І це ще при тому що в Україні теж фарм-монополія.
BIGor написав:Скоріш всього монополії великих корпо. Взяти, наприклад активоване вугілля, в Україні це 20 грн (30 таб), в Польщі 10 зл (90 грн), в Німеччині 10 Євро (400 грн.) Собівартість всюди копійчана. І це ще при тому що в Україні теж фарм-монополія.
nekefer написав:т.е. чистого парацетамола аля Дарница за 1 доллар нету? можно открыть свой стартап? или мафия?
Скоріш всього монополії великих корпо. Взяти, наприклад активоване вугілля, в Україні це 20 грн (30 таб), в Польщі 10 зл (90 грн), в Німеччині 10 Євро (400 грн.) Собівартість всюди копійчана. І це ще при тому що в Україні теж фарм-монополія.
Не думаю, що хтось вам заборонить запустити виробництво активованого вугілля у Німеччині, пройти сертифікації, вирішити питання з логістикою та маркетингом і продавати його аптекам по 0.5 євро за упаковку. Аби грошей на цю благодійність вистачало!
Достатньо якось наладити експорт з України того вугілля. В Німеччині багато шлаку та ще й дорого, не треба ідеалізувати.