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В Испании очень хорошая скидка при назначении лекарств врачем. Тоесть условно одно и тоже лекарство по рецепту и без будет стоить или 3евро (с рецептом) или 10евро (без рецепта). Обычно скидка 70-80%.
Так что для самолекарей которые любят сами себя лечить оно конечно дороговато выходит, но если ты нормально сходил к терапевту и он тебе прописал лекарства, то без проблем на 10-20евро можно скупиться (то что при самолечении тебе обойдется 50+ евро).
И впринципе попасть к терапевту не проблема, в большинстве случаев запись уже на завтра.
BIGor написав:Скоріш всього монополії великих корпо. Взяти, наприклад активоване вугілля, в Україні це 20 грн (30 таб), в Польщі 10 зл (90 грн), в Німеччині 10 Євро (400 грн.) Собівартість всюди копійчана. І це ще при тому що в Україні теж фарм-монополія.
BIGor написав:Скоріш всього монополії великих корпо. Взяти, наприклад активоване вугілля, в Україні це 20 грн (30 таб), в Польщі 10 зл (90 грн), в Німеччині 10 Євро (400 грн.) Собівартість всюди копійчана. І це ще при тому що в Україні теж фарм-монополія.
nekefer написав:т.е. чистого парацетамола аля Дарница за 1 доллар нету? можно открыть свой стартап? или мафия?
Скоріш всього монополії великих корпо. Взяти, наприклад активоване вугілля, в Україні це 20 грн (30 таб), в Польщі 10 зл (90 грн), в Німеччині 10 Євро (400 грн.) Собівартість всюди копійчана. І це ще при тому що в Україні теж фарм-монополія.
Не думаю, що хтось вам заборонить запустити виробництво активованого вугілля у Німеччині, пройти сертифікації, вирішити питання з логістикою та маркетингом і продавати його аптекам по 0.5 євро за упаковку. Аби грошей на цю благодійність вистачало!
Достатньо якось наладити експорт з України того вугілля. В Німеччині багато шлаку та ще й дорого, не треба ідеалізувати.
nekefer написав:либо плати врачу за выписку рецепта на нужный препарат, либо покупай по тройной цене брендированный "продукт" содержащий тот же препарат плюс подсластитель/краситель?
Ви помиляєтетеся, це у вас звичка купувати наприклад Цитрамон або Парацетамол (Дарниця) в Україні по 29 гривень (це ціна за 10 таблеток). На практиці в супермаркетах США великі вітрини і там є майже все для домашнього лікування людини, крім звісно антибіотиків, які відпускають виключно за рецептом лікаря. Наприклад, в мене завжди із собою в рюкзаку (я часто мандрую світом) пластикова баночка Аспірину американського виробництва по 0,325 грама - 100 таблеток - купив в Сан Францисько здається за 3$. Також баночка Полівітамінів для чоловіків (120 капсул на 4 місяця) - теж купив в супермаркеті здається чи за 6$, чи за 8$. Там у складі велика кількість вітамінів та інших речовин. З цікавості дивився проти алергії засоби - здається назва «Цитрин» - у складі звичайний Лоратадин. Коробка була красива. Завжди є в продажу різні протигрипозні засоби під різною назвою, але у складі найчастіше парацетамол та вітамін С як правило. Також купував двокомпоненту мазь для ран - там 2 антибіотика. Не купував, але із цікавості вивчав: купа препаратів для підтримування печінки, вітамінів, засобів для укріплення судин ніг, проти геморойні свічки та мазі, і так інше. Так навіть і не придумаю, чого немає у вільному продажу з того, що повинно бути в кожній аптечці під рукою. Просили мене купити щось заспокійливе для знервованих жінок - назву не памʼятаю, купив десь за 15$ велику упаковку. Там якийсь хитрий ніби-то супер-препарат: достатньо дати знервованій жінці 1 пігулку і гроші у чоловіка не просить цілий місяць (трохи жартую). Тобто і таке є. Бери - не хочу.
Але реально антибіотики ви ніякі і ніде не купите, то тільки в Україні всю отруту продають вільно та вагонами. В Туреччині, де я більшу частину року живу, не зміг купити антибіотик навіть для собаки - без рецепту, не говорячи вже про людину.
Прикольно: під час мого візиту в Мексику бачив цілі черги американців в аптеки: купували різні антибіотики. В Мексиці, як і в Україні, будь-яку отруту продають вільно.
BIGor написав:Почитай яку долю займають Бадм чи Оптіма-Фарм, це найбагатші українські компанії, https://forbes.ua/ratings/100-naybilshi ... 02021-2580 , самі вони нічого не виробляють, тільки посередники з орендованими складами.
Ніхто не заставляє БАДи купляти. Як і щороку останню модель айфонів.
akurt написав:Просили мене купити щось заспокійливе для знервованих жінок - назву не памʼятаю, купив десь за 15$ велику упаковку. Там якийсь хитрий ніби-то супер-препарат: достатньо дати знервованій жінці 1 пігулку і гроші у чоловіка не просить цілий місяць (трохи жартую). Тобто і таке є. Бери - не хочу.
Це теж БАДи. Заспокійливі з доведеною ефективністю - лише за речептом.
nekefer написав:т.е. чистого парацетамола аля Дарница за 1 доллар нету? можно открыть свой стартап? или мафия?
По рецепту тут продается пластиковый пузырек, в который прямо в аптеке насыпают таблетки и клеют итикетку, на которой пищется действующее вещество. Если ибупрофен, то так и пишут, а не выдумывают всякие нурофены. А если есть желание купить под названием "Мотрин", то тогда без рецепта.
либо плати врачу за выписку рецепта на нужный препарат, либо покупай по тройной цене брендированный "продукт" содержащий тот же препарат плюс подсластитель/краситель?
Страховая платит и врачу и аптеке. Есть рецептурные препараты, которые не купишь без рецепта (почти все) и есть препараты, которые можно купить без рецепта или по рецепту. Фактически, без рецепта речь идет о жаропонижающих парацетамоле и ибупрофене. Все остальное - по назначению врача. Украинские фармацевты-бы с горя в запой ушли. Зато в аптеках можно купить не только лекарства - и игрушки и молоко и колы и еще фиг знает что. В книгах читал, что раньше в аптеках можно было и поесть (типа как кафе).