Додано: П'ят 22 гру, 2023 15:08

nekefer написав: либо плати врачу за выписку рецепта на нужный препарат, либо покупай по тройной цене брендированный "продукт" содержащий тот же препарат плюс подсластитель/краситель? либо плати врачу за выписку рецепта на нужный препарат, либо покупай по тройной цене брендированный "продукт" содержащий тот же препарат плюс подсластитель/краситель?

Ви помиляєтетеся, це у вас звичка купувати наприклад Цитрамон або Парацетамол (Дарниця) в Україні по 29 гривень (це ціна за 10 таблеток).На практиці в супермаркетах США великі вітрини і там є майже все для домашнього лікування людини, крім звісно антибіотиків, які відпускають виключно за рецептом лікаря.Наприклад, в мене завжди із собою в рюкзаку (я часто мандрую світом) пластикова баночка Аспірину американського виробництва по 0,325 грама - 100 таблеток - купив в Сан Францисько здається за 3$. Також баночка Полівітамінів для чоловіків (120 капсул на 4 місяця) - теж купив в супермаркеті здається чи за 6$, чи за 8$. Там у складі велика кількість вітамінів та інших речовин.З цікавості дивився проти алергії засоби - здається назва «Цитрин» - у складі звичайний Лоратадин. Коробка була красива.Завжди є в продажу різні протигрипозні засоби під різною назвою, але у складі найчастіше парацетамол та вітамін С як правило.Також купував двокомпоненту мазь для ран - там 2 антибіотика.Не купував, але із цікавості вивчав: купа препаратів для підтримування печінки, вітамінів, засобів для укріплення судин ніг, проти геморойні свічки та мазі, і так інше.Так навіть і не придумаю, чого немає у вільному продажу з того, що повинно бути в кожній аптечці під рукою.Просили мене купити щось заспокійливе для знервованих жінок - назву не памʼятаю, купив десь за 15$ велику упаковку. Там якийсь хитрий ніби-то супер-препарат: достатньо дати знервованій жінці 1 пігулку і гроші у чоловіка не просить цілий місяць (трохи жартую).Тобто і таке є. Бери - не хочу.Але реально антибіотики ви ніякі і ніде не купите, то тільки в Україні всю отруту продають вільно та вагонами.В Туреччині, де я більшу частину року живу, не зміг купити антибіотик навіть для собаки - без рецепту, не говорячи вже про людину.Прикольно: під час мого візиту в Мексику бачив цілі черги американців в аптеки: купували різні антибіотики. В Мексиці, як і в Україні, будь-яку отруту продають вільно.