Ви думаєте доля ЗП в тих таблетках 90%? Якщо буде 10-20% то це буде чудо.
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:33
Ви думаєте доля ЗП в тих таблетках 90%? Якщо буде 10-20% то це буде чудо.
Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:39
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:57
Якщо фармацевт у Німеччині працює за 20 євро на годину (умовно), то навіть ті пару хвилин його робочого часу, щоб взяти упаковку з шухляди, вибити чек, порахувати гроші та решту (якщо готівкою) - то вже 26 грн. буде. Я розумію, що звичайно замовлення є більшим, ніж просто 1 упаковка активованого вугілля, але ж є і інші витрати. Тобто очікувати ціну у 30 грн. в Німеччині якось нерозумно. Точно не рівень финансового форуму.
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