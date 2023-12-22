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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:33
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Достатньо якось наладити експорт з України того вугілля.
В Німеччині багато шлаку та ще й дорого, не треба ідеалізувати.
Експорт людей, які ці упаковки будуть з полиць подавати та вибивати чеки за з/п 300-400 євро на місяць, теж можна налагодити?
Ви думаєте доля ЗП в тих таблетках 90%? Якщо буде 10-20% то це буде чудо.
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:39
BIGor написав:
Почитай яку долю займають Бадм чи Оптіма-Фарм
В одної компанії прибуток за 2021 - мільярд гривень, в іншої 300+ млн грн. Це у 2021 з ковідом ще. Це ні про що у порівняняя з металургами, аграріями та ІТ.
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:57
BIGor написав: Gastarbaiter написав:
Експорт людей, які ці упаковки будуть з полиць подавати та вибивати чеки за з/п 300-400 євро на місяць, теж можна налагодити?
Ви думаєте доля ЗП в тих таблетках 90%? Якщо буде 10-20% то це буде чудо.
Якщо фармацевт у Німеччині працює за 20 євро на годину (умовно), то навіть ті пару хвилин його робочого часу, щоб взяти упаковку з шухляди, вибити чек, порахувати гроші та решту (якщо готівкою) - то вже 26 грн. буде. Я розумію, що звичайно замовлення є більшим, ніж просто 1 упаковка активованого вугілля, але ж є і інші витрати. Тобто очікувати ціну у 30 грн. в Німеччині якось нерозумно. Точно не рівень финансового форуму.
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