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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1680168116821683
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:33

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Достатньо якось наладити експорт з України того вугілля. :D В Німеччині багато шлаку та ще й дорого, не треба ідеалізувати.

Експорт людей, які ці упаковки будуть з полиць подавати та вибивати чеки за з/п 300-400 євро на місяць, теж можна налагодити?

Ви думаєте доля ЗП в тих таблетках 90%? Якщо буде 10-20% то це буде чудо.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:39

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Почитай яку долю займають Бадм чи Оптіма-Фарм

В одної компанії прибуток за 2021 - мільярд гривень, в іншої 300+ млн грн. Це у 2021 з ковідом ще. Це ні про що у порівняняя з металургами, аграріями та ІТ.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:57

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:Експорт людей, які ці упаковки будуть з полиць подавати та вибивати чеки за з/п 300-400 євро на місяць, теж можна налагодити?

Ви думаєте доля ЗП в тих таблетках 90%? Якщо буде 10-20% то це буде чудо.

Якщо фармацевт у Німеччині працює за 20 євро на годину (умовно), то навіть ті пару хвилин його робочого часу, щоб взяти упаковку з шухляди, вибити чек, порахувати гроші та решту (якщо готівкою) - то вже 26 грн. буде. Я розумію, що звичайно замовлення є більшим, ніж просто 1 упаковка активованого вугілля, але ж є і інші витрати. Тобто очікувати ціну у 30 грн. в Німеччині якось нерозумно. Точно не рівень финансового форуму.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 22:06

Re: Еміграція, заробітчанство

Ну що, хлопці, тримаймося у формі. Вивчаймо тактичну медицину поки є час, запасаємось турнікетами та іншими дефіцитними ніштяками. Батьківщина ось-ось нас покличе.
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 00:51

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:Експорт людей, які ці упаковки будуть з полиць подавати та вибивати чеки за з/п 300-400 євро на місяць, теж можна налагодити?

Ви думаєте доля ЗП в тих таблетках 90%? Якщо буде 10-20% то це буде чудо.

Якщо фармацевт у Німеччині працює за 20 євро на годину (умовно), то навіть ті пару хвилин його робочого часу, щоб взяти упаковку з шухляди, вибити чек, порахувати гроші та решту (якщо готівкою) - то вже 26 грн. буде. Я розумію, що звичайно замовлення є більшим, ніж просто 1 упаковка активованого вугілля, але ж є і інші витрати. Тобто очікувати ціну у 30 грн. в Німеччині якось нерозумно. Точно не рівень финансового форуму.

Ну 30 грн в Німеччині ніхто не очікує, але цікаво як можна на цьому заробити? В Україні є приклади дуже дешевих ліків.
BIGor
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