Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1680168116821683 Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:33 Gastarbaiter написав: BIGor написав: Достатньо якось наладити експорт з України того вугілля. В Німеччині багато шлаку та ще й дорого, не треба ідеалізувати. Достатньо якось наладити експорт з України того вугілля.В Німеччині багато шлаку та ще й дорого, не треба ідеалізувати.

Експорт людей, які ці упаковки будуть з полиць подавати та вибивати чеки за з/п 300-400 євро на місяць, теж можна налагодити? Експорт людей, які ці упаковки будуть з полиць подавати та вибивати чеки за з/п 300-400 євро на місяць, теж можна налагодити?

Ви думаєте доля ЗП в тих таблетках 90%? Якщо буде 10-20% то це буде чудо. Ви думаєте доля ЗП в тих таблетках 90%? Якщо буде 10-20% то це буде чудо. BIGor

Повідомлень: 8425 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1278 раз. Подякували: 1690 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:39 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Почитай яку долю займають Бадм чи Оптіма-Фарм Почитай яку долю займають Бадм чи Оптіма-Фарм

В одної компанії прибуток за 2021 - мільярд гривень, в іншої 300+ млн грн. Це у 2021 з ковідом ще. Це ні про що у порівняняя з металургами, аграріями та ІТ. В одної компанії прибуток за 2021 - мільярд гривень, в іншої 300+ млн грн. Це у 2021 з ковідом ще. Це ні про що у порівняняя з металургами, аграріями та ІТ. Denik Повідомлень: 2783 З нами з: 23.02.09 Подякував: 587 раз. Подякували: 1074 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:57 BIGor написав: Gastarbaiter написав: Експорт людей, які ці упаковки будуть з полиць подавати та вибивати чеки за з/п 300-400 євро на місяць, теж можна налагодити? Експорт людей, які ці упаковки будуть з полиць подавати та вибивати чеки за з/п 300-400 євро на місяць, теж можна налагодити?

Ви думаєте доля ЗП в тих таблетках 90%? Якщо буде 10-20% то це буде чудо. Ви думаєте доля ЗП в тих таблетках 90%? Якщо буде 10-20% то це буде чудо.

Якщо фармацевт у Німеччині працює за 20 євро на годину (умовно), то навіть ті пару хвилин його робочого часу, щоб взяти упаковку з шухляди, вибити чек, порахувати гроші та решту (якщо готівкою) - то вже 26 грн. буде. Я розумію, що звичайно замовлення є більшим, ніж просто 1 упаковка активованого вугілля, але ж є і інші витрати. Тобто очікувати ціну у 30 грн. в Німеччині якось нерозумно. Точно не рівень финансового форуму. Якщо фармацевт у Німеччині працює за 20 євро на годину (умовно), то навіть ті пару хвилин його робочого часу, щоб взяти упаковку з шухляди, вибити чек, порахувати гроші та решту (якщо готівкою) - то вже 26 грн. буде. Я розумію, що звичайно замовлення є більшим, ніж просто 1 упаковка активованого вугілля, але ж є і інші витрати. Тобто очікувати ціну у 30 грн. в Німеччині якось нерозумно. Точно не рівень финансового форуму. Gastarbaiter Повідомлень: 2937 З нами з: 26.02.18 Подякував: 656 раз. Подякували: 498 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 гру, 2023 22:06 Re: Еміграція, заробітчанство Ну що, хлопці, тримаймося у формі. Вивчаймо тактичну медицину поки є час, запасаємось турнікетами та іншими дефіцитними ніштяками. Батьківщина ось-ось нас покличе. airmax78 Повідомлень: 42658 З нами з: 25.10.12 Подякував: 970 раз. Подякували: 5248 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 гру, 2023 00:51 Gastarbaiter написав: BIGor написав: Gastarbaiter написав: Експорт людей, які ці упаковки будуть з полиць подавати та вибивати чеки за з/п 300-400 євро на місяць, теж можна налагодити? Експорт людей, які ці упаковки будуть з полиць подавати та вибивати чеки за з/п 300-400 євро на місяць, теж можна налагодити?

Ви думаєте доля ЗП в тих таблетках 90%? Якщо буде 10-20% то це буде чудо. Ви думаєте доля ЗП в тих таблетках 90%? Якщо буде 10-20% то це буде чудо.

Якщо фармацевт у Німеччині працює за 20 євро на годину (умовно), то навіть ті пару хвилин його робочого часу, щоб взяти упаковку з шухляди, вибити чек, порахувати гроші та решту (якщо готівкою) - то вже 26 грн. буде. Я розумію, що звичайно замовлення є більшим, ніж просто 1 упаковка активованого вугілля, але ж є і інші витрати. Тобто очікувати ціну у 30 грн. в Німеччині якось нерозумно. Точно не рівень финансового форуму. Якщо фармацевт у Німеччині працює за 20 євро на годину (умовно), то навіть ті пару хвилин його робочого часу, щоб взяти упаковку з шухляди, вибити чек, порахувати гроші та решту (якщо готівкою) - то вже 26 грн. буде. Я розумію, що звичайно замовлення є більшим, ніж просто 1 упаковка активованого вугілля, але ж є і інші витрати. Тобто очікувати ціну у 30 грн. в Німеччині якось нерозумно. Точно не рівень финансового форуму.

Ну 30 грн в Німеччині ніхто не очікує, але цікаво як можна на цьому заробити? В Україні є приклади дуже дешевих ліків. Ну 30 грн в Німеччині ніхто не очікує, але цікаво як можна на цьому заробити? В Україні є приклади дуже дешевих ліків. BIGor

Повідомлень: 8425 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1278 раз. Подякували: 1690 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 гру, 2023 01:32 airmax78 написав: Ну що, хлопці, тримаймося у формі. Вивчаймо тактичну медицину поки є час, запасаємось турнікетами та іншими дефіцитними ніштяками. Батьківщина ось-ось нас покличе. Ну що, хлопці, тримаймося у формі. Вивчаймо тактичну медицину поки є час, запасаємось турнікетами та іншими дефіцитними ніштяками. Батьківщина ось-ось нас покличе.



Шось давно було не чути вас. Таких паиріотичних дописувачів як ви дуже цінують на профільній віцсбковій гілці форуму.Чомусть там вас зовсім не помітно . Was ist los? Шось давно було не чути вас. Таких паиріотичних дописувачів як ви дуже цінують на профільній віцсбковій гілці форуму.Чомусть там вас зовсім не помітно . Was ist los? adeges Повідомлень: 4473 З нами з: 14.03.06 Подякував: 422 раз. Подякували: 1034 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 гру, 2023 01:32 BIGor написав: [В Україні є приклади дуже дешевих ліків. [В Україні є приклади дуже дешевих ліків.

А можете навести приклади «дешевих ліків» в Україні?

Наприклад, один єврей, який живе в Анталії, возить ліки з онкології в Україну і заробляє такі гроші, що форумчанам і не сниться.

Багато возять ліків в Україну з Туреччини, де ліцензією виробляють дуже багато різних ліків.

Приятелі замовили звичайний простий, відомий з часів тов. Хрущова Лєвоміцетін в таблетках - то ціна вразила. Зараз не памʼятаю, але здається за 10 таблеток 70 гривень.

Коли чоловік племінниці намагався вилікуватися від раку (але 2 роки як помер в Україні), то серед чудо-препаратів був один, який мене просили купити в Туреччині: виявилося, відноситься до заборонених та не продається. Навів звʼязки із Францією, там люди пішли в аптеку, там сказали, що є в наявності, ціна 700€ за упаковку, але продати не можуть, бо вони відпускаються безкоштовно (!) за рецептом лікаря.

Тому цікаво з точки зору загального огляду: які ліки в Україні можна вважати дешевими?

Це якщо Цитрамон, який раніше коштував 8 копійок, зараз продається по 29 гривень? А можете навести приклади «дешевих ліків» в Україні?Наприклад, один єврей, який живе в Анталії, возить ліки з онкології в Україну і заробляє такі гроші, що форумчанам і не сниться.Багато возять ліків в Україну з Туреччини, де ліцензією виробляють дуже багато різних ліків.Приятелі замовили звичайний простий, відомий з часів тов. Хрущова Лєвоміцетін в таблетках - то ціна вразила. Зараз не памʼятаю, але здається за 10 таблеток 70 гривень.Коли чоловік племінниці намагався вилікуватися від раку (але 2 роки як помер в Україні), то серед чудо-препаратів був один, який мене просили купити в Туреччині: виявилося, відноситься до заборонених та не продається. Навів звʼязки із Францією, там люди пішли в аптеку, там сказали, що є в наявності, ціна 700€ за упаковку, але продати не можуть, бо вони відпускаються безкоштовно (!) за рецептом лікаря.Тому цікаво з точки зору загального огляду: які ліки в Україні можна вважати дешевими?Це якщо Цитрамон, який раніше коштував 8 копійок, зараз продається по 29 гривень? akurt

Повідомлень: 8911 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3423 раз. Подякували: 1194 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 гру, 2023 01:37 BIGor написав: Denik написав: BIGor написав: Скоріш всього монополії великих корпо.

Взяти, наприклад активоване вугілля, в Україні це 20 грн (30 таб), в Польщі 10 зл (90 грн), в Німеччині 10 Євро (400 грн.) Собівартість всюди копійчана. І це ще при тому що в Україні теж фарм-монополія. Скоріш всього монополії великих корпо.Взяти, наприклад активоване вугілля, в Україні це 20 грн (30 таб), в Польщі 10 зл (90 грн), в Німеччині 10 Євро (400 грн.) Собівартість всюди копійчана. І це ще при тому що в Україні теж фарм-монополія.

Монополія у Вашій уяві, а не в Україні.

https://tabletki.ua/uk/%D0%A3%D0%B3%D0% ... %8B%D0%B9/

На агрегаторі 10 виробників. І ціна 30 таблеток 3х10 від 6 гривень Монополія у Вашій уяві, а не в Україні.На агрегаторі 10 виробників. І ціна 30 таблеток 3х10 від 6 гривень

Почитай яку долю займають Бадм чи Оптіма-Фарм, це найбагатші українські компанії, https://forbes.ua/ratings/100-naybilshi ... 02021-2580 , самі вони нічого не виробляють, тільки посередники з орендованими складами. Почитай яку долю займають Бадм чи Оптіма-Фарм, це найбагатші українські компанії,, самі вони нічого не виробляють, тільки посередники з орендованими складами.



У нас нема монополвзації ринку за рахунок крупних дистрибьюторів. Вони заробляють на виробниках У нас нема монополвзації ринку за рахунок крупних дистрибьюторів. Вони заробляють на виробниках adeges Повідомлень: 4473 З нами з: 14.03.06 Подякував: 422 раз. Подякували: 1034 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1680168116821683 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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