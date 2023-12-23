Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Gastarbaiter написав:Експорт людей, які ці упаковки будуть з полиць подавати та вибивати чеки за з/п 300-400 євро на місяць, теж можна налагодити?
Ви думаєте доля ЗП в тих таблетках 90%? Якщо буде 10-20% то це буде чудо.
Якщо фармацевт у Німеччині працює за 20 євро на годину (умовно), то навіть ті пару хвилин його робочого часу, щоб взяти упаковку з шухляди, вибити чек, порахувати гроші та решту (якщо готівкою) - то вже 26 грн. буде. Я розумію, що звичайно замовлення є більшим, ніж просто 1 упаковка активованого вугілля, але ж є і інші витрати. Тобто очікувати ціну у 30 грн. в Німеччині якось нерозумно. Точно не рівень финансового форуму.
Gastarbaiter написав:Експорт людей, які ці упаковки будуть з полиць подавати та вибивати чеки за з/п 300-400 євро на місяць, теж можна налагодити?
Ви думаєте доля ЗП в тих таблетках 90%? Якщо буде 10-20% то це буде чудо.
Якщо фармацевт у Німеччині працює за 20 євро на годину (умовно), то навіть ті пару хвилин його робочого часу, щоб взяти упаковку з шухляди, вибити чек, порахувати гроші та решту (якщо готівкою) - то вже 26 грн. буде. Я розумію, що звичайно замовлення є більшим, ніж просто 1 упаковка активованого вугілля, але ж є і інші витрати. Тобто очікувати ціну у 30 грн. в Німеччині якось нерозумно. Точно не рівень финансового форуму.
Ну 30 грн в Німеччині ніхто не очікує, але цікаво як можна на цьому заробити? В Україні є приклади дуже дешевих ліків.
BIGor написав:[В Україні є приклади дуже дешевих ліків.
А можете навести приклади «дешевих ліків» в Україні? Наприклад, один єврей, який живе в Анталії, возить ліки з онкології в Україну і заробляє такі гроші, що форумчанам і не сниться. Багато возять ліків в Україну з Туреччини, де ліцензією виробляють дуже багато різних ліків. Приятелі замовили звичайний простий, відомий з часів тов. Хрущова Лєвоміцетін в таблетках - то ціна вразила. Зараз не памʼятаю, але здається за 10 таблеток 70 гривень. Коли чоловік племінниці намагався вилікуватися від раку (але 2 роки як помер в Україні), то серед чудо-препаратів був один, який мене просили купити в Туреччині: виявилося, відноситься до заборонених та не продається. Навів звʼязки із Францією, там люди пішли в аптеку, там сказали, що є в наявності, ціна 700€ за упаковку, але продати не можуть, бо вони відпускаються безкоштовно (!) за рецептом лікаря. Тому цікаво з точки зору загального огляду: які ліки в Україні можна вважати дешевими? Це якщо Цитрамон, який раніше коштував 8 копійок, зараз продається по 29 гривень?
BIGor написав:Скоріш всього монополії великих корпо. Взяти, наприклад активоване вугілля, в Україні це 20 грн (30 таб), в Польщі 10 зл (90 грн), в Німеччині 10 Євро (400 грн.) Собівартість всюди копійчана. І це ще при тому що в Україні теж фарм-монополія.