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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1680168116821683
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:33

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Достатньо якось наладити експорт з України того вугілля. :D В Німеччині багато шлаку та ще й дорого, не треба ідеалізувати.

Експорт людей, які ці упаковки будуть з полиць подавати та вибивати чеки за з/п 300-400 євро на місяць, теж можна налагодити?

Ви думаєте доля ЗП в тих таблетках 90%? Якщо буде 10-20% то це буде чудо.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:39

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Почитай яку долю займають Бадм чи Оптіма-Фарм

В одної компанії прибуток за 2021 - мільярд гривень, в іншої 300+ млн грн. Це у 2021 з ковідом ще. Це ні про що у порівняняя з металургами, аграріями та ІТ.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:57

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:Експорт людей, які ці упаковки будуть з полиць подавати та вибивати чеки за з/п 300-400 євро на місяць, теж можна налагодити?

Ви думаєте доля ЗП в тих таблетках 90%? Якщо буде 10-20% то це буде чудо.

Якщо фармацевт у Німеччині працює за 20 євро на годину (умовно), то навіть ті пару хвилин його робочого часу, щоб взяти упаковку з шухляди, вибити чек, порахувати гроші та решту (якщо готівкою) - то вже 26 грн. буде. Я розумію, що звичайно замовлення є більшим, ніж просто 1 упаковка активованого вугілля, але ж є і інші витрати. Тобто очікувати ціну у 30 грн. в Німеччині якось нерозумно. Точно не рівень финансового форуму.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 22:06

Re: Еміграція, заробітчанство

Ну що, хлопці, тримаймося у формі. Вивчаймо тактичну медицину поки є час, запасаємось турнікетами та іншими дефіцитними ніштяками. Батьківщина ось-ось нас покличе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 00:51

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:Експорт людей, які ці упаковки будуть з полиць подавати та вибивати чеки за з/п 300-400 євро на місяць, теж можна налагодити?

Ви думаєте доля ЗП в тих таблетках 90%? Якщо буде 10-20% то це буде чудо.

Якщо фармацевт у Німеччині працює за 20 євро на годину (умовно), то навіть ті пару хвилин його робочого часу, щоб взяти упаковку з шухляди, вибити чек, порахувати гроші та решту (якщо готівкою) - то вже 26 грн. буде. Я розумію, що звичайно замовлення є більшим, ніж просто 1 упаковка активованого вугілля, але ж є і інші витрати. Тобто очікувати ціну у 30 грн. в Німеччині якось нерозумно. Точно не рівень финансового форуму.

Ну 30 грн в Німеччині ніхто не очікує, але цікаво як можна на цьому заробити? В Україні є приклади дуже дешевих ліків.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 01:32

  airmax78 написав:Ну що, хлопці, тримаймося у формі. Вивчаймо тактичну медицину поки є час, запасаємось турнікетами та іншими дефіцитними ніштяками. Батьківщина ось-ось нас покличе.


Шось давно було не чути вас. Таких паиріотичних дописувачів як ви дуже цінують на профільній віцсбковій гілці форуму.Чомусть там вас зовсім не помітно . Was ist los?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 01:32

  BIGor написав:[В Україні є приклади дуже дешевих ліків.

А можете навести приклади «дешевих ліків» в Україні?
Наприклад, один єврей, який живе в Анталії, возить ліки з онкології в Україну і заробляє такі гроші, що форумчанам і не сниться.
Багато возять ліків в Україну з Туреччини, де ліцензією виробляють дуже багато різних ліків.
Приятелі замовили звичайний простий, відомий з часів тов. Хрущова Лєвоміцетін в таблетках - то ціна вразила. Зараз не памʼятаю, але здається за 10 таблеток 70 гривень.
Коли чоловік племінниці намагався вилікуватися від раку (але 2 роки як помер в Україні), то серед чудо-препаратів був один, який мене просили купити в Туреччині: виявилося, відноситься до заборонених та не продається. Навів звʼязки із Францією, там люди пішли в аптеку, там сказали, що є в наявності, ціна 700€ за упаковку, але продати не можуть, бо вони відпускаються безкоштовно (!) за рецептом лікаря.
Тому цікаво з точки зору загального огляду: які ліки в Україні можна вважати дешевими?
Це якщо Цитрамон, який раніше коштував 8 копійок, зараз продається по 29 гривень?
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 01:37

  BIGor написав:
  Denik написав:
  BIGor написав:Скоріш всього монополії великих корпо.
Взяти, наприклад активоване вугілля, в Україні це 20 грн (30 таб), в Польщі 10 зл (90 грн), в Німеччині 10 Євро (400 грн.) Собівартість всюди копійчана. І це ще при тому що в Україні теж фарм-монополія.

Монополія у Вашій уяві, а не в Україні.
https://tabletki.ua/uk/%D0%A3%D0%B3%D0% ... %8B%D0%B9/
На агрегаторі 10 виробників. І ціна 30 таблеток 3х10 від 6 гривень

Почитай яку долю займають Бадм чи Оптіма-Фарм, це найбагатші українські компанії, https://forbes.ua/ratings/100-naybilshi ... 02021-2580 , самі вони нічого не виробляють, тільки посередники з орендованими складами.


У нас нема монополвзації ринку за рахунок крупних дистрибьюторів. Вони заробляють на виробниках
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 07:41

  nekefer написав: т.е. чистого парацетамола аля Дарница за 1 доллар нету? можно открыть свой стартап? или мафия?

Покупаете на Амазоне пузырек ацетаминофена 500 мг (это химическое название чистого парацетамола) 500 таблеток за 9.67 долл - это дешевле, чем Дарница.
На расфасовке в более мелкие упаковки и демпинге (сейчас 100 шт - 4 долл) вряд ли много заработаете.

Почитал всё написанное всеми выше - "у нас всё не так, ребята".
1) Для лекарств, которые продаются только по рецепту - никакой возможности купить без рецепта нет.
1А) на самом деле есть, но в3-4дорога онлайн в "русской" аптеке. Там и корвалол, и зеленку можно купить при желании :mrgreen:
2) Для лекарств, продающихся без рецепта - врач просто говорит: купите сами, не выписывая никакого рецепта.
3) Иногда бывает, что рецепт в этих случаях все-таки выписывается, но лекарства, купленные по рецепту, не обязательно дешевле аналогичных, но в свободной продаже. Я за этим слежу.
4) Я практически не хожу по аптекам. Безрецептурные лекарства - Амазон (в аптеке дороже), рецептурные - онлайн-заказ в аптеке страховой компагии, через пару дней пришлют. Если срочно - в тот же день нужно поехать в аптеку. Поэтому ни разу не был в драгсторе (0.5 мили), да и эта сеть (CVS) не принимает нашу страховку.
5) Хотя жена принимает кучу таблеток, да и я не очень отстаю (хотя у меня в основном БАДы и витамины), бумажный рецепт держал в руках один раз - на антибиотик от дентиста, да и то он потом научился передавать их онлайн в аптеки нашей сети клиник.

Дисклеймер: всё это относится исключительно к моему месту пребывания - небольшой городок в метро-эриа Вашингтона ДС, и к нашей частной страховке, по которой нас обслуживает их же сеть клиник и аптек. Нам не нужно искать врачей и специалистов "на стороне", а если и нужно (как было у меня летом) - сами направляют в госпиталь, принимающий нашу страховку.
Все это может не иметь отношения к крупным городам США, а к Европе - и подавно, это другая система медицины.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 09:12

Гадаю, sir Starikan вірно та остаточно розставив всі крапки над «і» і вже ніхто не буде ділитися домислами. Панове, точно та вірно: «… это другая система медицины.»
Мені особливо сподобалося про «Корвалол» - заборонений у багатьох країнах комплексний препарат. Це у наших людей викликає подив, але це саме так,
akurt
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