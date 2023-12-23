Ви думаєте доля ЗП в тих таблетках 90%? Якщо буде 10-20% то це буде чудо.
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:33
Ви думаєте доля ЗП в тих таблетках 90%? Якщо буде 10-20% то це буде чудо.
Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:39
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:57
Якщо фармацевт у Німеччині працює за 20 євро на годину (умовно), то навіть ті пару хвилин його робочого часу, щоб взяти упаковку з шухляди, вибити чек, порахувати гроші та решту (якщо готівкою) - то вже 26 грн. буде. Я розумію, що звичайно замовлення є більшим, ніж просто 1 упаковка активованого вугілля, але ж є і інші витрати. Тобто очікувати ціну у 30 грн. в Німеччині якось нерозумно. Точно не рівень финансового форуму.
Додано: П'ят 22 гру, 2023 22:06
Re: Еміграція, заробітчанство
Ну що, хлопці, тримаймося у формі. Вивчаймо тактичну медицину поки є час, запасаємось турнікетами та іншими дефіцитними ніштяками. Батьківщина ось-ось нас покличе.
Додано: Суб 23 гру, 2023 00:51
Ну 30 грн в Німеччині ніхто не очікує, але цікаво як можна на цьому заробити? В Україні є приклади дуже дешевих ліків.
Додано: Суб 23 гру, 2023 01:32
Шось давно було не чути вас. Таких паиріотичних дописувачів як ви дуже цінують на профільній віцсбковій гілці форуму.Чомусть там вас зовсім не помітно . Was ist los?
Додано: Суб 23 гру, 2023 01:32
А можете навести приклади «дешевих ліків» в Україні?
Наприклад, один єврей, який живе в Анталії, возить ліки з онкології в Україну і заробляє такі гроші, що форумчанам і не сниться.
Багато возять ліків в Україну з Туреччини, де ліцензією виробляють дуже багато різних ліків.
Приятелі замовили звичайний простий, відомий з часів тов. Хрущова Лєвоміцетін в таблетках - то ціна вразила. Зараз не памʼятаю, але здається за 10 таблеток 70 гривень.
Коли чоловік племінниці намагався вилікуватися від раку (але 2 роки як помер в Україні), то серед чудо-препаратів був один, який мене просили купити в Туреччині: виявилося, відноситься до заборонених та не продається. Навів звʼязки із Францією, там люди пішли в аптеку, там сказали, що є в наявності, ціна 700€ за упаковку, але продати не можуть, бо вони відпускаються безкоштовно (!) за рецептом лікаря.
Тому цікаво з точки зору загального огляду: які ліки в Україні можна вважати дешевими?
Це якщо Цитрамон, який раніше коштував 8 копійок, зараз продається по 29 гривень?
Додано: Суб 23 гру, 2023 01:37
У нас нема монополвзації ринку за рахунок крупних дистрибьюторів. Вони заробляють на виробниках
Додано: Суб 23 гру, 2023 07:41
Покупаете на Амазоне пузырек ацетаминофена 500 мг (это химическое название чистого парацетамола) 500 таблеток за 9.67 долл - это дешевле, чем Дарница.
На расфасовке в более мелкие упаковки и демпинге (сейчас 100 шт - 4 долл) вряд ли много заработаете.
Почитал всё написанное всеми выше - "у нас всё не так, ребята".
1) Для лекарств, которые продаются только по рецепту - никакой возможности купить без рецепта нет.
1А) на самом деле есть, но в3-4дорога онлайн в "русской" аптеке. Там и корвалол, и зеленку можно купить при желании
2) Для лекарств, продающихся без рецепта - врач просто говорит: купите сами, не выписывая никакого рецепта.
3) Иногда бывает, что рецепт в этих случаях все-таки выписывается, но лекарства, купленные по рецепту, не обязательно дешевле аналогичных, но в свободной продаже. Я за этим слежу.
4) Я практически не хожу по аптекам. Безрецептурные лекарства - Амазон (в аптеке дороже), рецептурные - онлайн-заказ в аптеке страховой компагии, через пару дней пришлют. Если срочно - в тот же день нужно поехать в аптеку. Поэтому ни разу не был в драгсторе (0.5 мили), да и эта сеть (CVS) не принимает нашу страховку.
5) Хотя жена принимает кучу таблеток, да и я не очень отстаю (хотя у меня в основном БАДы и витамины), бумажный рецепт держал в руках один раз - на антибиотик от дентиста, да и то он потом научился передавать их онлайн в аптеки нашей сети клиник.
Дисклеймер: всё это относится исключительно к моему месту пребывания - небольшой городок в метро-эриа Вашингтона ДС, и к нашей частной страховке, по которой нас обслуживает их же сеть клиник и аптек. Нам не нужно искать врачей и специалистов "на стороне", а если и нужно (как было у меня летом) - сами направляют в госпиталь, принимающий нашу страховку.
Все это может не иметь отношения к крупным городам США, а к Европе - и подавно, это другая система медицины.
Додано: Суб 23 гру, 2023 09:12
Гадаю, sir Starikan вірно та остаточно розставив всі крапки над «і» і вже ніхто не буде ділитися домислами. Панове, точно та вірно: «… это другая система медицины.»
Мені особливо сподобалося про «Корвалол» - заборонений у багатьох країнах комплексний препарат. Це у наших людей викликає подив, але це саме так,
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