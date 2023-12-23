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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1681168216831684
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 11:11

  akurt написав:Гадаю, sir Starikan вірно та остаточно розставив всі крапки над «і» і вже ніхто не буде ділитися домислами. Панове, точно та вірно: «… это другая система медицины.»
Мені особливо сподобалося про «Корвалол» - заборонений у багатьох країнах комплексний препарат. Це у наших людей викликає подив, але це саме так,


У нас пігулки переважно дешевші, від 1.5 до 2 разів за рецептурні і безрецептурні ніж в австрії, проте за рецептурні препарати в австрії наприклад або німеччині людина сплачує платіж за рецепт (6-7 євро), а не вартість препарату, який може бути анульований при доході нижчим за 1100 євро (австрія)

У нас дешевше, бо це політика маркетингова виробників, які беруть до уваги переважно купівельну спроможність населення

І до речі корвалол і барбовал - то сила. І заборонені вони тому, що їх можна абьюзити

ЗІ з америкою взагалі нема сенсу порівнювати. У далекому 2004 пантопразол коштував без врахування страховки 300 доларів за 60 пігулок

ЗІІ щодо вартості. Здивувала вартість послуг emergency у берліні. 150 євро включаючи аеаліз сечі, аналіз крові - з повною біохімією - і консультацією лікаря. Думаю що це дуже дешево
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 14:24

  BIGor написав:Ну 30 грн в Німеччині ніхто не очікує, але цікаво як можна на цьому заробити? В Україні є приклади дуже дешевих ліків.

В Польщі вже продають українське вугілля по 4-6 злотих.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 14:30

Re: Еміграція, заробітчанство

Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Ну 30 грн в Німеччині ніхто не очікує, але цікаво як можна на цьому заробити? В Україні є приклади дуже дешевих ліків.

В Польщі вже продають українське вугілля по 4-6 злотих.
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Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 15:12

Дивно, я декілька років тому, наоборот деякі ліки з Польші привозив. Були відсотків на 30 дорожчі ніж в Україні. І це не копійчане вугілля. 😏Ще просив знайому окуліста, щоб рецепт виписала, бо в Польщі інакше не відпускали.
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