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#<1 ... 1681168216831684 Додано: Суб 23 гру, 2023 11:11 akurt написав: Гадаю, sir Starikan вірно та остаточно розставив всі крапки над «і» і вже ніхто не буде ділитися домислами. Панове, точно та вірно: «… это другая система медицины.»

Мені особливо сподобалося про «Корвалол» - заборонений у багатьох країнах комплексний препарат. Це у наших людей викликає подив, але це саме так, Гадаю, sir Starikan вірно та остаточно розставив всі крапки над «і» і вже ніхто не буде ділитися домислами. Панове, точно та вірно: «… это другая система медицины.»Мені особливо сподобалося про «Корвалол» - заборонений у багатьох країнах комплексний препарат. Це у наших людей викликає подив, але це саме так,



У нас пігулки переважно дешевші, від 1.5 до 2 разів за рецептурні і безрецептурні ніж в австрії, проте за рецептурні препарати в австрії наприклад або німеччині людина сплачує платіж за рецепт (6-7 євро), а не вартість препарату, який може бути анульований при доході нижчим за 1100 євро (австрія)



У нас дешевше, бо це політика маркетингова виробників, які беруть до уваги переважно купівельну спроможність населення



І до речі корвалол і барбовал - то сила. І заборонені вони тому, що їх можна абьюзити



ЗІ з америкою взагалі нема сенсу порівнювати. У далекому 2004 пантопразол коштував без врахування страховки 300 доларів за 60 пігулок



ЗІІ щодо вартості. Здивувала вартість послуг emergency у берліні. 150 євро включаючи аеаліз сечі, аналіз крові - з повною біохімією - і консультацією лікаря. Думаю що це дуже дешево У нас пігулки переважно дешевші, від 1.5 до 2 разів за рецептурні і безрецептурні ніж в австрії, проте за рецептурні препарати в австрії наприклад або німеччині людина сплачує платіж за рецепт (6-7 євро), а не вартість препарату, який може бути анульований при доході нижчим за 1100 євро (австрія)У нас дешевше, бо це політика маркетингова виробників, які беруть до уваги переважно купівельну спроможність населенняІ до речі корвалол і барбовал - то сила. І заборонені вони тому, що їх можна абьюзитиЗІ з америкою взагалі нема сенсу порівнювати. У далекому 2004 пантопразол коштував без врахування страховки 300 доларів за 60 пігулокЗІІ щодо вартості. Здивувала вартість послуг emergency у берліні. 150 євро включаючи аеаліз сечі, аналіз крові - з повною біохімією - і консультацією лікаря. Думаю що це дуже дешево adeges Повідомлень: 4474 З нами з: 14.03.06 Подякував: 422 раз. Подякували: 1035 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 гру, 2023 14:24 BIGor написав: Ну 30 грн в Німеччині ніхто не очікує, але цікаво як можна на цьому заробити? В Україні є приклади дуже дешевих ліків. Ну 30 грн в Німеччині ніхто не очікує, але цікаво як можна на цьому заробити? В Україні є приклади дуже дешевих ліків.

В Польщі вже продають українське вугілля по 4-6 злотих. В Польщі вже продають українське вугілля по 4-6 злотих. Gastarbaiter Повідомлень: 2939 З нами з: 26.02.18 Подякував: 656 раз. Подякували: 498 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 гру, 2023 14:30 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: BIGor написав: Ну 30 грн в Німеччині ніхто не очікує, але цікаво як можна на цьому заробити? В Україні є приклади дуже дешевих ліків. Ну 30 грн в Німеччині ніхто не очікує, але цікаво як можна на цьому заробити? В Україні є приклади дуже дешевих ліків.

В Польщі вже продають українське вугілля по 4-6 злотих. В Польщі вже продають українське вугілля по 4-6 злотих. Активація по смс Активація по смс Faceless

Модератор Повідомлень: 34386 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1426 раз. Подякували: 7919 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 гру, 2023 15:12 Дивно, я декілька років тому, наоборот деякі ліки з Польші привозив. Були відсотків на 30 дорожчі ніж в Україні. І це не копійчане вугілля. 😏Ще просив знайому окуліста, щоб рецепт виписала, бо в Польщі інакше не відпускали. Bolt Повідомлень: 2603 З нами з: 09.11.17 Подякував: 7 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1681168216831684 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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