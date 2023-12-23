akurt написав:Гадаю, sir Starikan вірно та остаточно розставив всі крапки над «і» і вже ніхто не буде ділитися домислами. Панове, точно та вірно: «… это другая система медицины.»
Мені особливо сподобалося про «Корвалол» - заборонений у багатьох країнах комплексний препарат. Це у наших людей викликає подив, але це саме так,
У нас пігулки переважно дешевші, від 1.5 до 2 разів за рецептурні і безрецептурні ніж в австрії, проте за рецептурні препарати в австрії наприклад або німеччині людина сплачує платіж за рецепт (6-7 євро), а не вартість препарату, який може бути анульований при доході нижчим за 1100 євро (австрія)
У нас дешевше, бо це політика маркетингова виробників, які беруть до уваги переважно купівельну спроможність населення
І до речі корвалол і барбовал - то сила. І заборонені вони тому, що їх можна абьюзити
ЗІ з америкою взагалі нема сенсу порівнювати. У далекому 2004 пантопразол коштував без врахування страховки 300 доларів за 60 пігулок
ЗІІ щодо вартості. Здивувала вартість послуг emergency у берліні. 150 євро включаючи аеаліз сечі, аналіз крові - з повною біохімією - і консультацією лікаря. Думаю що це дуже дешево