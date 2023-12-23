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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 гру, 2023 11:11
akurt написав:
Гадаю, sir Starikan вірно та остаточно розставив всі крапки над «і» і вже ніхто не буде ділитися домислами. Панове, точно та вірно: «… это другая система медицины.»
Мені особливо сподобалося про «Корвалол» - заборонений у багатьох країнах комплексний препарат. Це у наших людей викликає подив, але це саме так,
У нас пігулки переважно дешевші, від 1.5 до 2 разів за рецептурні і безрецептурні ніж в австрії, проте за рецептурні препарати в австрії наприклад або німеччині людина сплачує платіж за рецепт (6-7 євро), а не вартість препарату, який може бути анульований при доході нижчим за 1100 євро (австрія)
У нас дешевше, бо це політика маркетингова виробників, які беруть до уваги переважно купівельну спроможність населення
І до речі корвалол і барбовал - то сила. І заборонені вони тому, що їх можна абьюзити
ЗІ з америкою взагалі нема сенсу порівнювати. У далекому 2004 пантопразол коштував без врахування страховки 300 доларів за 60 пігулок
ЗІІ щодо вартості. Здивувала вартість послуг emergency у берліні. 150 євро включаючи аеаліз сечі, аналіз крові - з повною біохімією - і консультацією лікаря. Думаю що це дуже дешево
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Додано: Суб 23 гру, 2023 14:24
BIGor написав:
Ну 30 грн в Німеччині ніхто не очікує, але цікаво як можна на цьому заробити? В Україні є приклади дуже дешевих ліків.
В Польщі вже продають українське вугілля по 4-6 злотих.
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Додано: Суб 23 гру, 2023 14:30
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Ну 30 грн в Німеччині ніхто не очікує, але цікаво як можна на цьому заробити? В Україні є приклади дуже дешевих ліків.
В Польщі вже продають українське вугілля по 4-6 злотих.
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Додано: Суб 23 гру, 2023 15:12
Дивно, я декілька років тому, наоборот деякі ліки з Польші привозив. Були відсотків на 30 дешевші ніж в Україні. І це не копійчане вугілля. 😏Ще просив знайому окуліста, щоб рецепт виписала, бо в Польщі інакше не відпускали.
Востаннє редагувалось Bolt
в Суб 23 гру, 2023 18:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 гру, 2023 17:36
Bolt написав:
Дивно, я декілька років тому, наоборот деякі ліки з Польші привозив. Були відсотків на 30 дорожчі ніж в Україні. І це не копійчане вугілля. 😏Ще просив знайому окуліста, щоб рецепт виписала, бо в Польщі інакше не відпускали.
Кстати, да, что-тто тут как про украинское, так такие простые препараты как активированный уголь и цитрамон вспоминают.
Но не все лечится зеленкой и активированным углем.
А украинские фармзаводы далекооооо не все производят.
Когда-то жене назначали препарат, который производили на тот момент в Италии.
В Украине его можно было найти с большим трудом и не факт что не контрафакт.
Поэтому покупали "вживую" в аптеках. Так хоть бОльшая уверенность была.
Получалось по самой низкой на тот момент цене 100 долларов за упаковку.
Ее хватало дней на 10.
Подруга жены приезжала из Италии, привезла 3 упаковки на 100 долларов.
То есть, 33 доллара вместо 100. Я уж не говорю, что когда не было за 100 то покупали и за 150.
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Додано: Суб 23 гру, 2023 17:53
Якщо потрібні дешеві ліки - треба в Індію їхати. Світовий лідер з виготовлення дженериків.
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Додано: Суб 23 гру, 2023 19:28
Дюрі-бачі написав:Якщо потрібні дешеві ліки - треба в Індію їхати....
Єгипет...
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