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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 гру, 2023 11:11
akurt написав:
Гадаю, sir Starikan вірно та остаточно розставив всі крапки над «і» і вже ніхто не буде ділитися домислами. Панове, точно та вірно: «… это другая система медицины.»
Мені особливо сподобалося про «Корвалол» - заборонений у багатьох країнах комплексний препарат. Це у наших людей викликає подив, але це саме так,
У нас пігулки переважно дешевші, від 1.5 до 2 разів за рецептурні і безрецептурні ніж в австрії, проте за рецептурні препарати в австрії наприклад або німеччині людина сплачує платіж за рецепт (6-7 євро), а не вартість препарату, який може бути анульований при доході нижчим за 1100 євро (австрія)
У нас дешевше, бо це політика маркетингова виробників, які беруть до уваги переважно купівельну спроможність населення
І до речі корвалол і барбовал - то сила. І заборонені вони тому, що їх можна абьюзити
ЗІ з америкою взагалі нема сенсу порівнювати. У далекому 2004 пантопразол коштував без врахування страховки 300 доларів за 60 пігулок
ЗІІ щодо вартості. Здивувала вартість послуг emergency у берліні. 150 євро включаючи аеаліз сечі, аналіз крові - з повною біохімією - і консультацією лікаря. Думаю що це дуже дешево
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Додано: Суб 23 гру, 2023 14:24
BIGor написав:
Ну 30 грн в Німеччині ніхто не очікує, але цікаво як можна на цьому заробити? В Україні є приклади дуже дешевих ліків.
В Польщі вже продають українське вугілля по 4-6 злотих.
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Додано: Суб 23 гру, 2023 14:30
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Ну 30 грн в Німеччині ніхто не очікує, але цікаво як можна на цьому заробити? В Україні є приклади дуже дешевих ліків.
В Польщі вже продають українське вугілля по 4-6 злотих.
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Додано: Суб 23 гру, 2023 15:12
Дивно, я декілька років тому, наоборот деякі ліки з Польші привозив. Були відсотків на 30 дешевші ніж в Україні. І це не копійчане вугілля. 😏Ще просив знайому окуліста, щоб рецепт виписала, бо в Польщі інакше не відпускали.
Востаннє редагувалось Bolt
в Суб 23 гру, 2023 18:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 гру, 2023 17:36
Bolt написав:
Дивно, я декілька років тому, наоборот деякі ліки з Польші привозив. Були відсотків на 30 дорожчі ніж в Україні. І це не копійчане вугілля. 😏Ще просив знайому окуліста, щоб рецепт виписала, бо в Польщі інакше не відпускали.
Кстати, да, что-тто тут как про украинское, так такие простые препараты как активированный уголь и цитрамон вспоминают.
Но не все лечится зеленкой и активированным углем.
А украинские фармзаводы далекооооо не все производят.
Когда-то жене назначали препарат, который производили на тот момент в Италии.
В Украине его можно было найти с большим трудом и не факт что не контрафакт.
Поэтому покупали "вживую" в аптеках. Так хоть бОльшая уверенность была.
Получалось по самой низкой на тот момент цене 100 долларов за упаковку.
Ее хватало дней на 10.
Подруга жены приезжала из Италии, привезла 3 упаковки на 100 долларов.
То есть, 33 доллара вместо 100. Я уж не говорю, что когда не было за 100 то покупали и за 150.
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rjkz
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Додано: Суб 23 гру, 2023 17:53
Якщо потрібні дешеві ліки - треба в Індію їхати. Світовий лідер з виготовлення дженериків.
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 23 гру, 2023 19:28
Дюрі-бачі написав:Якщо потрібні дешеві ліки - треба в Індію їхати....
Єгипет...
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GALeon
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Додано: Суб 23 гру, 2023 21:54
Что-то в украинских новостях пишут, что мобилизировать собираются украинцев из заграницы?
Как они себе это представляют?
Эстония вроде содействие пообещала.
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rjkz
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Додано: Суб 23 гру, 2023 22:02
Кстати, stm писала, что те, кто получил даже гражданство других государств, но оформлял биометрический загранпаспорт Украины, спокойно въезжает, но не выпускается.
Тут появилась корректировка.
Знакомые "наши украинцы" (с) из Чернигова, возили гуманитарку которую тут собирали по 10-15 чемоданов. Из МТА. Там целая украинская диаспора.
Собирали всем миром, потом по очереди возили.
Так вот, человек приехал еще по не биометрическому паспорту, привез гуманитарку. Выехать получилось с фиг знает какой попытки и я так понял (не было сказано вслух), не без "компромиссов".
Давно уже гражданин США, взял отпуск на работе.
Теперь они не ездят.
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rjkz
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Додано: Суб 23 гру, 2023 22:32
rjkz написав:
Что-то в украинских новостях пишут, что мобилизировать собираются украинцев из заграницы?
Как они себе это представляют?
Эстония вроде содействие пообещала.
Сегодня Умеров заявил, что повестки будут рассылать цивилизованно - на электронную почту или через ДИЮ.
Честно говоря, в свой аккаунт ДИИ я уже года полтора как не заходил. Но то такое.
Тут интересно другое и теперь становится ясно, с какого такого бодуна, власти вдруг срочно озаботились раздачей повесток за рубежом (что бессмысленно в принципе, так как после ее получения можно смело подавать прошение на убежище по политическим мотивам, с указанием,что на родине тебя тут же подвергнут репрессиям и твоя жизнь там будет в опасности).
Но если представить себе, что истинная цель этого жужу не мобилизация за рубежом, а запуск системы отправки повесток через ДИЮ, то все тут же становится на свои места.
Оценил красоту игры)))
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antey1969
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