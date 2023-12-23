як і зарплати 4000 вчителям, як і шашлики в травні.
Ну так компроміс виїзду може знайти і звичайний українець без іноземних паспортів.
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Додано: Суб 23 гру, 2023 22:38
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 23 гру, 2023 22:53
Re: Еміграція, заробітчанство
А потом передумала :
начальник Департамента пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги:
«Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и Украина нас об этом не просила. У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать»
Следом министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что Германия не станет принуждать находящихся в стране украинцев к военной службе. Если власти Украины захотят призвать в ВСУ покинувших страну мужчин, это не будет иметь практических последствий для живущих в Германии украинцев, пояснил представитель германского правительства.
Для выезда надо в загранпаспорте иметь печать "выезд на ПМЖ" и печать о взятии на консульский учет.
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