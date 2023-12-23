RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1682168316841685
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 22:38

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Как они себе это представляют?
як і зарплати 4000 вчителям, як і шашлики в травні.
  rjkz написав:Выехать получилось с фиг знает какой попытки и я так понял (не было сказано вслух), не без "компромиссов".

Ну так компроміс виїзду може знайти і звичайний українець без іноземних паспортів.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1978
З нами з: 29.07.22
Подякував: 339 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 22:53

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Эстония вроде содействие пообещала.

А потом передумала :
начальник Департамента пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги:
«Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и Украина нас об этом не просила. У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать»
Следом министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что Германия не станет принуждать находящихся в стране украинцев к военной службе. Если власти Украины захотят призвать в ВСУ покинувших страну мужчин, это не будет иметь практических последствий для живущих в Германии украинцев, пояснил представитель германского правительства.
  rjkz написав:кто получил даже гражданство других государств, но оформлял биометрический загранпаспорт Украины, спокойно въезжает, но не выпускается.

Для выезда надо в загранпаспорте иметь печать "выезд на ПМЖ" и печать о взятии на консульский учет.
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 122
З нами з: 05.04.19
Подякував: 9 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1682168316841685
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10603)
23.12.2023 21:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.