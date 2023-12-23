як і зарплати 4000 вчителям, як і шашлики в травні.
Ну так компроміс виїзду може знайти і звичайний українець без іноземних паспортів.
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Додано: Суб 23 гру, 2023 22:38
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 23 гру, 2023 22:53
Re: Еміграція, заробітчанство
А потом передумала :
начальник Департамента пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги:
«Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и Украина нас об этом не просила. У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать»
Следом министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что Германия не станет принуждать находящихся в стране украинцев к военной службе. Если власти Украины захотят призвать в ВСУ покинувших страну мужчин, это не будет иметь практических последствий для живущих в Германии украинцев, пояснил представитель германского правительства.
Для выезда надо в загранпаспорте иметь печать "выезд на ПМЖ" и печать о взятии на консульский учет.
Додано: Суб 23 гру, 2023 23:58
Я прошу прощения, Вы имеете на что сослаться?
Я таким заморочился и имею такую печать.
Я теперь могу без последствий въехать и свободно выехать с территории Украины?
Это странно было-бы, чтобы все правильно оформивший ГРАЖДАНИН Украины мог это сделать, а теперь уже ГРАЖДАНИН США, но формально и гражданин Украины не мог выехать.
Додано: Нед 24 гру, 2023 00:07
Re: Еміграція, заробітчанство
Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном можуть виїжджати за наявності відповідних відміток в паспортному документі, згідно ст. 4 ЗУ «Про порядок виїзду з України і в’їзду гр. України» якими можуть бути:
для осіб які виїжджають вперше – штамп про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання;
для осіб, які постійно проживають за кордоном – штамп про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та відмітка (штамп) про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України або перебування такого громадянина на постійному консульському обліку підтверджується довідкою про перебування на консульському обліку, яка формується з використанням засобів відомчої інформаційної системи Міністерства закордонних справу України.
Печать "выезд на ПМЖ" подтверждает что вы сняты с воинского учета.
Имеете вы или нет другое гражданство для Украины не интересно. На территории Украины вы рассматриваетесь только как гражданин Украины и въезжать и выезжать вы обязаны по паспорту Украины.
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