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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1682168316841685
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 22:38

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Как они себе это представляют?
як і зарплати 4000 вчителям, як і шашлики в травні.
  rjkz написав:Выехать получилось с фиг знает какой попытки и я так понял (не было сказано вслух), не без "компромиссов".

Ну так компроміс виїзду може знайти і звичайний українець без іноземних паспортів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 22:53

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Эстония вроде содействие пообещала.

А потом передумала :
начальник Департамента пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги:
«Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и Украина нас об этом не просила. У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать»
Следом министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что Германия не станет принуждать находящихся в стране украинцев к военной службе. Если власти Украины захотят призвать в ВСУ покинувших страну мужчин, это не будет иметь практических последствий для живущих в Германии украинцев, пояснил представитель германского правительства.
  rjkz написав:кто получил даже гражданство других государств, но оформлял биометрический загранпаспорт Украины, спокойно въезжает, но не выпускается.

Для выезда надо в загранпаспорте иметь печать "выезд на ПМЖ" и печать о взятии на консульский учет.
TUR
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 23:58

  TUR написав:
  rjkz написав:Эстония вроде содействие пообещала.

А потом передумала :
начальник Департамента пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги:
«Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и Украина нас об этом не просила. У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать»
Следом министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что Германия не станет принуждать находящихся в стране украинцев к военной службе. Если власти Украины захотят призвать в ВСУ покинувших страну мужчин, это не будет иметь практических последствий для живущих в Германии украинцев, пояснил представитель германского правительства.
  rjkz написав:кто получил даже гражданство других государств, но оформлял биометрический загранпаспорт Украины, спокойно въезжает, но не выпускается.

Для выезда надо в загранпаспорте иметь печать "выезд на ПМЖ" и печать о взятии на консульский учет.


Я прошу прощения, Вы имеете на что сослаться?
Я таким заморочился и имею такую печать.
Я теперь могу без последствий въехать и свободно выехать с территории Украины?
Это странно было-бы, чтобы все правильно оформивший ГРАЖДАНИН Украины мог это сделать, а теперь уже ГРАЖДАНИН США, но формально и гражданин Украины не мог выехать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 00:07

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Я прошу прощения, Вы имеете на что сослаться?

Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном можуть виїжджати за наявності відповідних відміток в паспортному документі, згідно ст. 4 ЗУ «Про порядок виїзду з України і в’їзду гр. України» якими можуть бути:

для осіб які виїжджають вперше – штамп про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання;

для осіб, які постійно проживають за кордоном – штамп про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та відмітка (штамп) про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України або перебування такого громадянина на постійному консульському обліку підтверджується довідкою про перебування на консульському обліку, яка формується з використанням засобів відомчої інформаційної системи Міністерства закордонних справу України.
https://dpsu.gov.ua/ua/peretinannya-der ... -vidpovid/

Печать "выезд на ПМЖ" подтверждает что вы сняты с воинского учета.

Имеете вы или нет другое гражданство для Украины не интересно. На территории Украины вы рассматриваетесь только как гражданин Украины и въезжать и выезжать вы обязаны по паспорту Украины.
TUR
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 00:35

Re: Еміграція, заробітчанство

  TUR написав:Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном можуть виїжджати за наявності відповідних відміток в паспортному документі, згідно ст. 4 ЗУ «Про порядок виїзду з України і в’їзду гр. України» якими можуть бути:

Меня смущают в этом 3 вещи:
1. Закон, на который ссылаются, последний раз менялся 1.1.22. Т.е. до введения запрета на выезд 18-60. Т.е. это общие правила выезда.
2. Всплывающее предупреждение на сайте о чисто информационном характере странички.
3. Быстрые темпы изменения нашего правового поля.
  TUR написав:Имеете вы или нет другое гражданство для Украины не интересно. На территории Украины вы рассматриваетесь только как гражданин Украины и въезжать и выезжать вы обязаны по паспорту Украины.

А вот это совершенно верно. Все прочие обязанности также не отменяются.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 00:45

  TUR написав:
  rjkz написав:Я прошу прощения, Вы имеете на что сослаться?

Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном можуть виїжджати за наявності відповідних відміток в паспортному документі, згідно ст. 4 ЗУ «Про порядок виїзду з України і в’їзду гр. України» якими можуть бути:

для осіб які виїжджають вперше – штамп про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання;

для осіб, які постійно проживають за кордоном – штамп про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та відмітка (штамп) про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України або перебування такого громадянина на постійному консульському обліку підтверджується довідкою про перебування на консульському обліку, яка формується з використанням засобів відомчої інформаційної системи Міністерства закордонних справу України.
https://dpsu.gov.ua/ua/peretinannya-der ... -vidpovid/

Печать "выезд на ПМЖ" подтверждает что вы сняты с воинского учета.

Имеете вы или нет другое гражданство для Украины не интересно. На территории Украины вы рассматриваетесь только как гражданин Украины и въезжать и выезжать вы обязаны по паспорту Украины.


То есть, речь идет о снятии с воинского учета и только?
Таким образом, если человек снялся с воинского учета в одном месте и не стал в другом при смене места жительства в Украине, то он может покинуть территорию Украины ?
Если человек по возрасту еще не стоит на воинском учете, выехал за пределы Украины и вернулся на территорию Украины достигнув возраста, но на учет не стал, он снова может выехать за пределы Украины?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 00:48

  Сибарит написав:
  TUR написав:Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном можуть виїжджати за наявності відповідних відміток в паспортному документі, згідно ст. 4 ЗУ «Про порядок виїзду з України і в’їзду гр. України» якими можуть бути:

Меня смущают в этом 3 вещи:
1. Закон, на который ссылаются, последний раз менялся 1.1.22. Т.е. до введения запрета на выезд 18-60. Т.е. это общие правила выезда.
2. Всплывающее предупреждение на сайте о чисто информационном характере странички.
3. Быстрые темпы изменения нашего правового поля.
  TUR написав:Имеете вы или нет другое гражданство для Украины не интересно. На территории Украины вы рассматриваетесь только как гражданин Украины и въезжать и выезжать вы обязаны по паспорту Украины.

А вот это совершенно верно. Все прочие обязанности также не отменяются.


То есть, человек, снятый с воинского учета, имеющий штамп о пмж в другой стране, не может быть полностью уверенным, что не стопнется на границе при выезде просто по гендерно-возрастному признаку?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 01:08

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:То есть, человек, снятый с воинского учета, имеющий штамп о пмж в другой стране, не может быть полностью уверенным, что не стопнется на границе при выезде просто по гендерно-возрастному признаку?

Никто из нас сейчас не может быть ни в чем уверен.
По той ссылке, что Вам привели есть пара интересных пунктов:
- Виїзд чоловіка, якщо він виключений з військового обліку
- Виїзд чоловіка, який знятий з військового обліку, відбув покарання і звільнився з місць позбавлення волі
Виїзд дозволено, виходячи з положень п. 2-6 Правил та абз. 16 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (щодо особи, знята з військового обліку на підставі рішення ВЛК про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку)

Чоловіки, які мають документи з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з відміткою/записом «знятий з військового обліку» – дана відмітка/запис не підтверджує ані інвалідність, ані непридатність до військової служби у воєнний час за станом здоров’я, а тому рекомендуємо звернутися до ТЦК та СП;

Последний абзац явно говорит о том, что снятия с учета не достаточно.
При очень беглом просмотре закона, на который здесь ссылаются, я исключений для нерезидентов не увидел. Но мог и пропустить.
Если интерес не праздный, рекомендую почитать его внимательно.

И еще раз подчеркну, что правила, действующие на момент въезда, не будут изменены к моменту выезда.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 01:25

rjkz
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antey1969
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