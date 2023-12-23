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А потом передумала : начальник Департамента пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги: «Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и Украина нас об этом не просила. У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать» Следом министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что Германия не станет принуждать находящихся в стране украинцев к военной службе. Если власти Украины захотят призвать в ВСУ покинувших страну мужчин, это не будет иметь практических последствий для живущих в Германии украинцев, пояснил представитель германского правительства.
rjkz написав:кто получил даже гражданство других государств, но оформлял биометрический загранпаспорт Украины, спокойно въезжает, но не выпускается.
Для выезда надо в загранпаспорте иметь печать "выезд на ПМЖ" и печать о взятии на консульский учет.
А потом передумала : начальник Департамента пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги: «Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и Украина нас об этом не просила. У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать» Следом министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что Германия не станет принуждать находящихся в стране украинцев к военной службе. Если власти Украины захотят призвать в ВСУ покинувших страну мужчин, это не будет иметь практических последствий для живущих в Германии украинцев, пояснил представитель германского правительства.
rjkz написав:кто получил даже гражданство других государств, но оформлял биометрический загранпаспорт Украины, спокойно въезжает, но не выпускается.
Для выезда надо в загранпаспорте иметь печать "выезд на ПМЖ" и печать о взятии на консульский учет.
Я прошу прощения, Вы имеете на что сослаться? Я таким заморочился и имею такую печать. Я теперь могу без последствий въехать и свободно выехать с территории Украины? Это странно было-бы, чтобы все правильно оформивший ГРАЖДАНИН Украины мог это сделать, а теперь уже ГРАЖДАНИН США, но формально и гражданин Украины не мог выехать.
rjkz написав:Я прошу прощения, Вы имеете на что сослаться?
Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном можуть виїжджати за наявності відповідних відміток в паспортному документі, згідно ст. 4 ЗУ «Про порядок виїзду з України і в’їзду гр. України» якими можуть бути:
для осіб які виїжджають вперше – штамп про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання;
для осіб, які постійно проживають за кордоном – штамп про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та відмітка (штамп) про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України або перебування такого громадянина на постійному консульському обліку підтверджується довідкою про перебування на консульському обліку, яка формується з використанням засобів відомчої інформаційної системи Міністерства закордонних справу України. https://dpsu.gov.ua/ua/peretinannya-der ... -vidpovid/
Печать "выезд на ПМЖ" подтверждает что вы сняты с воинского учета.
Имеете вы или нет другое гражданство для Украины не интересно. На территории Украины вы рассматриваетесь только как гражданин Украины и въезжать и выезжать вы обязаны по паспорту Украины.
TUR написав:Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном можуть виїжджати за наявності відповідних відміток в паспортному документі, згідно ст. 4 ЗУ «Про порядок виїзду з України і в’їзду гр. України» якими можуть бути:
Меня смущают в этом 3 вещи: 1. Закон, на который ссылаются, последний раз менялся 1.1.22. Т.е. до введения запрета на выезд 18-60. Т.е. это общие правила выезда. 2. Всплывающее предупреждение на сайте о чисто информационном характере странички. 3. Быстрые темпы изменения нашего правового поля.
TUR написав:Имеете вы или нет другое гражданство для Украины не интересно. На территории Украины вы рассматриваетесь только как гражданин Украины и въезжать и выезжать вы обязаны по паспорту Украины.
А вот это совершенно верно. Все прочие обязанности также не отменяются.
rjkz написав:Я прошу прощения, Вы имеете на что сослаться?
Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном можуть виїжджати за наявності відповідних відміток в паспортному документі, згідно ст. 4 ЗУ «Про порядок виїзду з України і в’їзду гр. України» якими можуть бути:
для осіб які виїжджають вперше – штамп про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання;
для осіб, які постійно проживають за кордоном – штамп про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та відмітка (штамп) про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України або перебування такого громадянина на постійному консульському обліку підтверджується довідкою про перебування на консульському обліку, яка формується з використанням засобів відомчої інформаційної системи Міністерства закордонних справу України. https://dpsu.gov.ua/ua/peretinannya-der ... -vidpovid/
Печать "выезд на ПМЖ" подтверждает что вы сняты с воинского учета.
Имеете вы или нет другое гражданство для Украины не интересно. На территории Украины вы рассматриваетесь только как гражданин Украины и въезжать и выезжать вы обязаны по паспорту Украины.
То есть, речь идет о снятии с воинского учета и только? Таким образом, если человек снялся с воинского учета в одном месте и не стал в другом при смене места жительства в Украине, то он может покинуть территорию Украины ? Если человек по возрасту еще не стоит на воинском учете, выехал за пределы Украины и вернулся на территорию Украины достигнув возраста, но на учет не стал, он снова может выехать за пределы Украины?
TUR написав:Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном можуть виїжджати за наявності відповідних відміток в паспортному документі, згідно ст. 4 ЗУ «Про порядок виїзду з України і в’їзду гр. України» якими можуть бути:
Меня смущают в этом 3 вещи: 1. Закон, на который ссылаются, последний раз менялся 1.1.22. Т.е. до введения запрета на выезд 18-60. Т.е. это общие правила выезда. 2. Всплывающее предупреждение на сайте о чисто информационном характере странички. 3. Быстрые темпы изменения нашего правового поля.
TUR написав:Имеете вы или нет другое гражданство для Украины не интересно. На территории Украины вы рассматриваетесь только как гражданин Украины и въезжать и выезжать вы обязаны по паспорту Украины.
А вот это совершенно верно. Все прочие обязанности также не отменяются.
То есть, человек, снятый с воинского учета, имеющий штамп о пмж в другой стране, не может быть полностью уверенным, что не стопнется на границе при выезде просто по гендерно-возрастному признаку?
rjkz написав:То есть, человек, снятый с воинского учета, имеющий штамп о пмж в другой стране, не может быть полностью уверенным, что не стопнется на границе при выезде просто по гендерно-возрастному признаку?
Никто из нас сейчас не может быть ни в чем уверен. По той ссылке, что Вам привели есть пара интересных пунктов: - Виїзд чоловіка, якщо він виключений з військового обліку - Виїзд чоловіка, який знятий з військового обліку, відбув покарання і звільнився з місць позбавлення волі
Виїзд дозволено, виходячи з положень п. 2-6 Правил та абз. 16 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (щодо особи, знята з військового обліку на підставі рішення ВЛК про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку)
Чоловіки, які мають документи з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з відміткою/записом «знятий з військового обліку» – дана відмітка/запис не підтверджує ані інвалідність, ані непридатність до військової служби у воєнний час за станом здоров’я, а тому рекомендуємо звернутися до ТЦК та СП;
Последний абзац явно говорит о том, что снятия с учета не достаточно. При очень беглом просмотре закона, на который здесь ссылаются, я исключений для нерезидентов не увидел. Но мог и пропустить. Если интерес не праздный, рекомендую почитать его внимательно.
И еще раз подчеркну, что правила, действующие на момент въезда, не будут изменены к моменту выезда.