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#<1 ... 1682168316841685 Додано: Суб 23 гру, 2023 22:38 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Как они себе это представляют? Как они себе это представляют? як і зарплати 4000 вчителям, як і шашлики в травні.

rjkz написав: Выехать получилось с фиг знает какой попытки и я так понял (не было сказано вслух), не без "компромиссов". Выехать получилось с фиг знает какой попытки и я так понял (не было сказано вслух), не без "компромиссов".

Ну так компроміс виїзду може знайти і звичайний українець без іноземних паспортів. як і зарплати 4000 вчителям, як і шашлики в травні.Ну так компроміс виїзду може знайти і звичайний українець без іноземних паспортів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1978 З нами з: 29.07.22 Подякував: 339 раз. Подякували: 265 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 гру, 2023 22:53 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Эстония вроде содействие пообещала. Эстония вроде содействие пообещала.

А потом передумала :

начальник Департамента пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги:

«Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и Украина нас об этом не просила. У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать»

Следом министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что Германия не станет принуждать находящихся в стране украинцев к военной службе. Если власти Украины захотят призвать в ВСУ покинувших страну мужчин, это не будет иметь практических последствий для живущих в Германии украинцев, пояснил представитель германского правительства.

rjkz написав: кто получил даже гражданство других государств, но оформлял биометрический загранпаспорт Украины, спокойно въезжает, но не выпускается. кто получил даже гражданство других государств, но оформлял биометрический загранпаспорт Украины, спокойно въезжает, но не выпускается.

Для выезда надо в загранпаспорте иметь печать "выезд на ПМЖ" и печать о взятии на консульский учет. А потом передумала :начальник Департамента пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги:«Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и Украина нас об этом не просила. У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать»Следом министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что Германия не станет принуждать находящихся в стране украинцев к военной службе. Если власти Украины захотят призвать в ВСУ покинувших страну мужчин, это не будет иметь практических последствий для живущих в Германии украинцев, пояснил представитель германского правительства.Для выезда надо в загранпаспорте иметь печать "выезд на ПМЖ" и печать о взятии на консульский учет. TUR

Повідомлень: 124 З нами з: 05.04.19 Подякував: 9 раз. Подякували: 42 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 гру, 2023 23:58 TUR написав: rjkz написав: Эстония вроде содействие пообещала. Эстония вроде содействие пообещала.

А потом передумала :

начальник Департамента пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги:

«Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и Украина нас об этом не просила. У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать»

Следом министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что Германия не станет принуждать находящихся в стране украинцев к военной службе. Если власти Украины захотят призвать в ВСУ покинувших страну мужчин, это не будет иметь практических последствий для живущих в Германии украинцев, пояснил представитель германского правительства.

rjkz написав: кто получил даже гражданство других государств, но оформлял биометрический загранпаспорт Украины, спокойно въезжает, но не выпускается. кто получил даже гражданство других государств, но оформлял биометрический загранпаспорт Украины, спокойно въезжает, но не выпускается.

Для выезда надо в загранпаспорте иметь печать "выезд на ПМЖ" и печать о взятии на консульский учет. А потом передумала :начальник Департамента пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги:«Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и Украина нас об этом не просила. У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать»Следом министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что Германия не станет принуждать находящихся в стране украинцев к военной службе. Если власти Украины захотят призвать в ВСУ покинувших страну мужчин, это не будет иметь практических последствий для живущих в Германии украинцев, пояснил представитель германского правительства.



Я прошу прощения, Вы имеете на что сослаться?

Я таким заморочился и имею такую печать.

Я теперь могу без последствий въехать и свободно выехать с территории Украины?

Это странно было-бы, чтобы все правильно оформивший ГРАЖДАНИН Украины мог это сделать, а теперь уже ГРАЖДАНИН США, но формально и гражданин Украины не мог выехать. Я прошу прощения, Вы имеете на что сослаться?Я таким заморочился и имею такую печать.Я теперь могу без последствий въехать и свободно выехать с территории Украины?Это странно было-бы, чтобы все правильно оформившиймог это сделать, а теперь уже, но формально и гражданин Украины не мог выехать. rjkz

Повідомлень: 15970 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8128 раз. Подякували: 5013 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 гру, 2023 00:07 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Я прошу прощения, Вы имеете на что сослаться? Я прошу прощения, Вы имеете на что сослаться?

Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном можуть виїжджати за наявності відповідних відміток в паспортному документі, згідно ст. 4 ЗУ «Про порядок виїзду з України і в’їзду гр. України» якими можуть бути:



для осіб які виїжджають вперше – штамп про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання;



для осіб, які постійно проживають за кордоном – штамп про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та відмітка (штамп) про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України або перебування такого громадянина на постійному консульському обліку підтверджується довідкою про перебування на консульському обліку, яка формується з використанням засобів відомчої інформаційної системи Міністерства закордонних справу України.

https://dpsu.gov.ua/ua/peretinannya-der ... -vidpovid/



Печать "выезд на ПМЖ" подтверждает что вы сняты с воинского учета.



Имеете вы или нет другое гражданство для Украины не интересно. На территории Украины вы рассматриваетесь только как гражданин Украины и въезжать и выезжать вы обязаны по паспорту Украины. Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном можуть виїжджати за наявності відповідних відміток в паспортному документі, згідно ст. 4 ЗУ «Про порядок виїзду з України і в’їзду гр. України» якими можуть бути:для осіб які виїжджають вперше – штамп про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання;або перебування такого громадянина на постійному консульському обліку підтверджується довідкою про перебування на консульському обліку, яка формується з використанням засобів відомчої інформаційної системи Міністерства закордонних справу України.Печать "выезд на ПМЖ" подтверждает что вы сняты с воинского учета.Имеете вы или нет другое гражданство для Украины не интересно. На территории Украины вы рассматриваетесь только как гражданин Украины и въезжать и выезжать вы обязаны по паспорту Украины. TUR

Повідомлень: 124 З нами з: 05.04.19 Подякував: 9 раз. Подякували: 42 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 гру, 2023 00:35 Re: Еміграція, заробітчанство TUR написав: Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном можуть виїжджати за наявності відповідних відміток в паспортному документі, згідно ст. 4 ЗУ «Про порядок виїзду з України і в’їзду гр. України» якими можуть бути: Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном можуть виїжджати за наявності відповідних відміток в паспортному документі, згідно ст. 4 ЗУ «Про порядок виїзду з України і в’їзду гр. України» якими можуть бути:

Меня смущают в этом 3 вещи:

1. Закон, на который ссылаются, последний раз менялся 1.1.22. Т.е. до введения запрета на выезд 18-60. Т.е. это общие правила выезда.

2. Всплывающее предупреждение на сайте о чисто информационном характере странички.

3. Быстрые темпы изменения нашего правового поля.

TUR написав: Имеете вы или нет другое гражданство для Украины не интересно. На территории Украины вы рассматриваетесь только как гражданин Украины и въезжать и выезжать вы обязаны по паспорту Украины. Имеете вы или нет другое гражданство для Украины не интересно. На территории Украины вы рассматриваетесь только как гражданин Украины и въезжать и выезжать вы обязаны по паспорту Украины.

А вот это совершенно верно. Все прочие обязанности также не отменяются. Меня смущают в этом 3 вещи:1. Закон, на который ссылаются, последний раз менялся 1.1.22. Т.е. до введения запрета на выезд 18-60. Т.е. это общие правила выезда.2. Всплывающее предупреждение на сайте о чисто информационном характере странички.3. Быстрые темпы изменения нашего правового поля.А вот это совершенно верно. Все прочие обязанности также не отменяются. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7300 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6261 раз. Подякували: 20619 раз. Профіль 120 68 33 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 гру, 2023 00:45 TUR написав: rjkz написав: Я прошу прощения, Вы имеете на что сослаться? Я прошу прощения, Вы имеете на что сослаться?

Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном можуть виїжджати за наявності відповідних відміток в паспортному документі, згідно ст. 4 ЗУ «Про порядок виїзду з України і в’їзду гр. України» якими можуть бути:



для осіб які виїжджають вперше – штамп про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання;



для осіб, які постійно проживають за кордоном – штамп про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та відмітка (штамп) про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України або перебування такого громадянина на постійному консульському обліку підтверджується довідкою про перебування на консульському обліку, яка формується з використанням засобів відомчої інформаційної системи Міністерства закордонних справу України.

https://dpsu.gov.ua/ua/peretinannya-der ... -vidpovid/



Печать "выезд на ПМЖ" подтверждает что вы сняты с воинского учета.



Имеете вы или нет другое гражданство для Украины не интересно. На территории Украины вы рассматриваетесь только как гражданин Украины и въезжать и выезжать вы обязаны по паспорту Украины. Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном можуть виїжджати за наявності відповідних відміток в паспортному документі, згідно ст. 4 ЗУ «Про порядок виїзду з України і в’їзду гр. України» якими можуть бути:для осіб які виїжджають вперше – штамп про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання;або перебування такого громадянина на постійному консульському обліку підтверджується довідкою про перебування на консульському обліку, яка формується з використанням засобів відомчої інформаційної системи Міністерства закордонних справу України.Печать "выезд на ПМЖ" подтверждает что вы сняты с воинского учета.Имеете вы или нет другое гражданство для Украины не интересно. На территории Украины вы рассматриваетесь только как гражданин Украины и въезжать и выезжать вы обязаны по паспорту Украины.



То есть, речь идет о снятии с воинского учета и только?

Таким образом, если человек снялся с воинского учета в одном месте и не стал в другом при смене места жительства в Украине, то он может покинуть территорию Украины ?

Если человек по возрасту еще не стоит на воинском учете, выехал за пределы Украины и вернулся на территорию Украины достигнув возраста, но на учет не стал, он снова может выехать за пределы Украины? То есть, речь идет о снятии с воинского учета и только?Таким образом, если человек снялся с воинского учета в одном месте и не стал в другом при смене места жительства в Украине, то он может покинуть территорию Украины ?Если человек по возрасту еще не стоит на воинском учете, выехал за пределы Украины и вернулся на территорию Украины достигнув возраста, но на учет не стал, он снова может выехать за пределы Украины? rjkz

Повідомлень: 15970 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8128 раз. Подякували: 5013 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 гру, 2023 00:48 Сибарит написав: TUR написав: Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном можуть виїжджати за наявності відповідних відміток в паспортному документі, згідно ст. 4 ЗУ «Про порядок виїзду з України і в’їзду гр. України» якими можуть бути: Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном можуть виїжджати за наявності відповідних відміток в паспортному документі, згідно ст. 4 ЗУ «Про порядок виїзду з України і в’їзду гр. України» якими можуть бути:

Меня смущают в этом 3 вещи:

1. Закон, на который ссылаются, последний раз менялся 1.1.22. Т.е. до введения запрета на выезд 18-60. Т.е. это общие правила выезда.

2. Всплывающее предупреждение на сайте о чисто информационном характере странички.

3. Быстрые темпы изменения нашего правового поля.

TUR написав: Имеете вы или нет другое гражданство для Украины не интересно. На территории Украины вы рассматриваетесь только как гражданин Украины и въезжать и выезжать вы обязаны по паспорту Украины. Имеете вы или нет другое гражданство для Украины не интересно. На территории Украины вы рассматриваетесь только как гражданин Украины и въезжать и выезжать вы обязаны по паспорту Украины.

А вот это совершенно верно. Все прочие обязанности также не отменяются. Меня смущают в этом 3 вещи:1. Закон, на который ссылаются, последний раз менялся 1.1.22. Т.е. до введения запрета на выезд 18-60. Т.е. это общие правила выезда.А вот это совершенно верно. Все прочие обязанности также не отменяются.



То есть, человек, снятый с воинского учета, имеющий штамп о пмж в другой стране, не может быть полностью уверенным, что не стопнется на границе при выезде просто по гендерно-возрастному признаку? То есть, человек, снятый с воинского учета, имеющий штамп о пмж в другой стране, не может быть полностью уверенным, что не стопнется на границе при выезде просто по гендерно-возрастному признаку? rjkz

Повідомлень: 15970 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8128 раз. Подякували: 5013 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 гру, 2023 01:08 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: То есть, человек, снятый с воинского учета, имеющий штамп о пмж в другой стране, не может быть полностью уверенным, что не стопнется на границе при выезде просто по гендерно-возрастному признаку? То есть, человек, снятый с воинского учета, имеющий штамп о пмж в другой стране, не может быть полностью уверенным, что не стопнется на границе при выезде просто по гендерно-возрастному признаку?

Никто из нас сейчас не может быть ни в чем уверен.

По той ссылке, что Вам привели есть пара интересных пунктов:

- Виїзд чоловіка, якщо він виключений з військового обліку

- Виїзд чоловіка, який знятий з військового обліку, відбув покарання і звільнився з місць позбавлення волі

Виїзд дозволено, виходячи з положень п. 2-6 Правил та абз. 16 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (щодо особи, знята з військового обліку на підставі рішення ВЛК про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку)



Чоловіки, які мають документи з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з відміткою/записом «знятий з військового обліку» – дана відмітка/запис не підтверджує ані інвалідність, ані непридатність до військової служби у воєнний час за станом здоров’я, а тому рекомендуємо звернутися до ТЦК та СП;

Последний абзац явно говорит о том, что снятия с учета не достаточно.

При очень беглом просмотре закона, на который здесь ссылаются, я исключений для нерезидентов не увидел. Но мог и пропустить.

Если интерес не праздный, рекомендую почитать его внимательно.



И еще раз подчеркну, что правила, действующие на момент въезда, не будут изменены к моменту выезда. Никто из нас сейчас не может быть ни в чем уверен.По той ссылке, что Вам привели есть пара интересных пунктов:- Виїзд чоловіка, якщо він виключений з військового обліку- Виїзд чоловіка, який знятий з військового обліку, відбув покарання і звільнився з місць позбавлення воліПоследний абзац явно говорит о том, что снятия с учета не достаточно.При очень беглом просмотре закона, на который здесь ссылаются, я исключений для нерезидентов не увидел. Но мог и пропустить.Если интерес не праздный, рекомендую почитать его внимательно.И еще раз подчеркну, что правила, действующие на момент въезда, не будут изменены к моменту выезда. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7300 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6261 раз. Подякували: 20619 раз. Профіль 120 68 33 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 гру, 2023 01:25 rjkz

Всех впускать и никого не выпускать antey1969 1

Повідомлень: 12190 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1688 раз. Подякували: 3617 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 гру, 2023 03:32 antey1969

На сколько мне известно по Ужгороду. "Мадьяры" ,пытаясь выехать, отсасывали т.к. нет печати в мадьярском пачпорте о въезде. Чумадан, вокзал, окопы... Единственное, пачпорт спасал от "открытки". ИМХО. wadimk

Повідомлень: 138 З нами з: 27.01.16 Подякував: 22 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1682168316841685 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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