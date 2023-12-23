Сибарит написав:
Никто из нас сейчас не может быть ни в чем уверен.
По той ссылке, что Вам привели есть пара интересных пунктов:
- Виїзд чоловіка, якщо він виключений з військового обліку
- Виїзд чоловіка, який знятий з військового обліку, відбув покарання і звільнився з місць позбавлення воліВиїзд дозволено, виходячи з положень п. 2-6 Правил та абз. 16 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (щодо особи, знята з військового обліку на підставі рішення ВЛК про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку)
Чоловіки, які мають документи з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з відміткою/записом «знятий з військового обліку» – дана відмітка/запис не підтверджує ані інвалідність, ані непридатність до військової служби у воєнний час за станом здоров’я, а тому рекомендуємо звернутися до ТЦК та СП;
Последний абзац явно говорит о том, что снятия с учета не достаточно.
При очень беглом просмотре закона, на который здесь ссылаются, я исключений для нерезидентов не увидел. Но мог и пропустить.
Если интерес не праздный, рекомендую почитать его внимательно.
И еще раз подчеркну, что правила, действующие на момент въезда, не будут изменены к моменту выезда.
Откуда такая уверенность?
Интерес не совсем праздный, хоть и не сиюминутный.
Боюсь, что полагаться на то, что приехав, можно будет свободно гарантированно выехать, не стоит.
Собственно одно из моих приключений в Украине состояло в том, что обычный гаишник наплевал на решение кабмина и выполнил устное распоряжение комполка.
А уж моя проблема была доказывать, что не верблюд. Система оказалась заточена на создание максимальных препятствий в борьбе за свои права.
Разумным решением оказалось заплатить неправомерный штраф.
Приехав на короткое время для решения каких-либо вопросов, можно застрять надолго вступив в единоборство с системой. Думаю, риск того не стоит.
Тогда вопрос в следующем, возможно ли совершить сделку на КРЖН на территории, скажем, Польши или Чехии?