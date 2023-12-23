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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1683168416851686
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 07:04

  Сибарит написав:
  rjkz написав:То есть, человек, снятый с воинского учета, имеющий штамп о пмж в другой стране, не может быть полностью уверенным, что не стопнется на границе при выезде просто по гендерно-возрастному признаку?

Никто из нас сейчас не может быть ни в чем уверен.
По той ссылке, что Вам привели есть пара интересных пунктов:
- Виїзд чоловіка, якщо він виключений з військового обліку
- Виїзд чоловіка, який знятий з військового обліку, відбув покарання і звільнився з місць позбавлення волі
Виїзд дозволено, виходячи з положень п. 2-6 Правил та абз. 16 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (щодо особи, знята з військового обліку на підставі рішення ВЛК про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку)

Чоловіки, які мають документи з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з відміткою/записом «знятий з військового обліку» – дана відмітка/запис не підтверджує ані інвалідність, ані непридатність до військової служби у воєнний час за станом здоров’я, а тому рекомендуємо звернутися до ТЦК та СП;

Последний абзац явно говорит о том, что снятия с учета не достаточно.
При очень беглом просмотре закона, на который здесь ссылаются, я исключений для нерезидентов не увидел. Но мог и пропустить.
Если интерес не праздный, рекомендую почитать его внимательно.

И еще раз подчеркну, что правила, действующие на момент въезда, не будут изменены к моменту выезда.


Откуда такая уверенность?
Интерес не совсем праздный, хоть и не сиюминутный.
Боюсь, что полагаться на то, что приехав, можно будет свободно гарантированно выехать, не стоит.
Собственно одно из моих приключений в Украине состояло в том, что обычный гаишник наплевал на решение кабмина и выполнил устное распоряжение комполка.
А уж моя проблема была доказывать, что не верблюд. Система оказалась заточена на создание максимальных препятствий в борьбе за свои права.
Разумным решением оказалось заплатить неправомерный штраф.
Приехав на короткое время для решения каких-либо вопросов, можно застрять надолго вступив в единоборство с системой. Думаю, риск того не стоит.
Тогда вопрос в следующем, возможно ли совершить сделку на КРЖН на территории, скажем, Польши или Чехии?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 09:06

rjkz
Ні. Лише довіреність можете зробити, щоб в Україні хтось по ній продав Ваше майно.
gonchik74
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  #<1 ... 1683168416851686
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