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#<1 ... 1683168416851686 Додано: Нед 24 гру, 2023 07:04 Сибарит написав: rjkz написав: То есть, человек, снятый с воинского учета, имеющий штамп о пмж в другой стране, не может быть полностью уверенным, что не стопнется на границе при выезде просто по гендерно-возрастному признаку? То есть, человек, снятый с воинского учета, имеющий штамп о пмж в другой стране, не может быть полностью уверенным, что не стопнется на границе при выезде просто по гендерно-возрастному признаку?

Никто из нас сейчас не может быть ни в чем уверен.

По той ссылке, что Вам привели есть пара интересных пунктов:

- Виїзд чоловіка, якщо він виключений з військового обліку

- Виїзд чоловіка, який знятий з військового обліку, відбув покарання і звільнився з місць позбавлення волі

Виїзд дозволено, виходячи з положень п. 2-6 Правил та абз. 16 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (щодо особи, знята з військового обліку на підставі рішення ВЛК про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку)



Чоловіки, які мають документи з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з відміткою/записом «знятий з військового обліку» – дана відмітка/запис не підтверджує ані інвалідність, ані непридатність до військової служби у воєнний час за станом здоров’я, а тому рекомендуємо звернутися до ТЦК та СП;

Последний абзац явно говорит о том, что снятия с учета не достаточно.

При очень беглом просмотре закона, на который здесь ссылаются, я исключений для нерезидентов не увидел. Но мог и пропустить.

Если интерес не праздный, рекомендую почитать его внимательно.



И еще раз подчеркну, что правила, действующие на момент въезда, не будут изменены к моменту выезда. Никто из нас сейчас не может быть ни в чем уверен.По той ссылке, что Вам привели есть пара интересных пунктов:- Виїзд чоловіка, якщо він виключений з військового обліку- Виїзд чоловіка, який знятий з військового обліку, відбув покарання і звільнився з місць позбавлення воліПоследний абзац явно говорит о том, что снятия с учета не достаточно.При очень беглом просмотре закона, на который здесь ссылаются, я исключений для нерезидентов не увидел. Но мог и пропустить.Если интерес не праздный, рекомендую почитать его внимательно.



Откуда такая уверенность?

Интерес не совсем праздный, хоть и не сиюминутный.

Боюсь, что полагаться на то, что приехав, можно будет свободно гарантированно выехать, не стоит.

Собственно одно из моих приключений в Украине состояло в том, что обычный гаишник наплевал на решение кабмина и выполнил устное распоряжение комполка.

А уж моя проблема была доказывать, что не верблюд. Система оказалась заточена на создание максимальных препятствий в борьбе за свои права.

Разумным решением оказалось заплатить неправомерный штраф.

Приехав на короткое время для решения каких-либо вопросов, можно застрять надолго вступив в единоборство с системой. Думаю, риск того не стоит.

Тогда вопрос в следующем, возможно ли совершить сделку на КРЖН на территории, скажем, Польши или Чехии? Откуда такая уверенность?Интерес не совсем праздный, хоть и не сиюминутный.Боюсь, что полагаться на то, что приехав, можно будет свободно гарантированно выехать, не стоит.Собственно одно из моих приключений в Украине состояло в том, что обычный гаишник наплевал на решение кабмина и выполнил устное распоряжение комполка.А уж моя проблема была доказывать, что не верблюд. Система оказалась заточена на создание максимальных препятствий в борьбе за свои права.Разумным решением оказалось заплатить неправомерный штраф.Приехав на короткое время для решения каких-либо вопросов, можно застрять надолго вступив в единоборство с системой. Думаю, риск того не стоит.Тогда вопрос в следующем, возможно ли совершить сделку на КРЖН на территории, скажем, Польши или Чехии? rjkz

Повідомлень: 15971 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8129 раз. Подякували: 5013 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 гру, 2023 09:06 rjkz

Ні. Лише довіреність можете зробити, щоб в Україні хтось по ній продав Ваше майно. gonchik74

Повідомлень: 527 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 83 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 гру, 2023 09:24 Gastarbaiter написав: BIGor написав: Ну 30 грн в Німеччині ніхто не очікує, але цікаво як можна на цьому заробити? В Україні є приклади дуже дешевих ліків. Ну 30 грн в Німеччині ніхто не очікує, але цікаво як можна на цьому заробити? В Україні є приклади дуже дешевих ліків.

В Польщі вже продають українське вугілля по 4-6 злотих. В Польщі вже продають українське вугілля по 4-6 злотих.

А в Україні польські парувки А в Україні польські парувки flyman

Повідомлень: 33654 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1565 раз. Подякували: 2735 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 гру, 2023 09:26 rjkz написав: Что-то в украинских новостях пишут, что мобилизировать собираются украинцев из заграницы?

Как они себе это представляют?

Эстония вроде содействие пообещала. Что-то в украинских новостях пишут, что мобилизировать собираются украинцев из заграницы?Как они себе это представляют?Эстония вроде содействие пообещала.

йде rjkz по Брайтон біч, а на зустріч бусик незламності з воєнкомом йде rjkz по Брайтон біч, а на зустріч бусик незламності з воєнкомом flyman

Повідомлень: 33654 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1565 раз. Подякували: 2735 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 гру, 2023 10:33 del Востаннє редагувалось BIGor в Нед 24 гру, 2023 11:01, всього редагувалось 1 раз. BIGor

Повідомлень: 8429 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1278 раз. Подякували: 1690 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 гру, 2023 10:46 Re: Еміграція, заробітчанство antey1969 написав: Сегодня Умеров заявил, что повестки будут рассылать цивилизованно - на электронную почту или через ДИЮ. Сегодня Умеров заявил, что повестки будут рассылать цивилизованно - на электронную почту или через ДИЮ.

Умєрова можна зрозуміти, татарин у якого сім`я в США, а батьківщина - окупований Крим - який він має відвоювати будь-якою ціною. Умєрова можна зрозуміти, татарин у якого сім`я в США, а батьківщина - окупований Крим - який він має відвоювати будь-якою ціною. BIGor

Повідомлень: 8429 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1278 раз. Подякували: 1690 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1683168416851686 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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