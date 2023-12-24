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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1684168516861687>
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 07:04

  Сибарит написав:
  rjkz написав:То есть, человек, снятый с воинского учета, имеющий штамп о пмж в другой стране, не может быть полностью уверенным, что не стопнется на границе при выезде просто по гендерно-возрастному признаку?

Никто из нас сейчас не может быть ни в чем уверен.
По той ссылке, что Вам привели есть пара интересных пунктов:
- Виїзд чоловіка, якщо він виключений з військового обліку
- Виїзд чоловіка, який знятий з військового обліку, відбув покарання і звільнився з місць позбавлення волі
Виїзд дозволено, виходячи з положень п. 2-6 Правил та абз. 16 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (щодо особи, знята з військового обліку на підставі рішення ВЛК про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку)

Чоловіки, які мають документи з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з відміткою/записом «знятий з військового обліку» – дана відмітка/запис не підтверджує ані інвалідність, ані непридатність до військової служби у воєнний час за станом здоров’я, а тому рекомендуємо звернутися до ТЦК та СП;

Последний абзац явно говорит о том, что снятия с учета не достаточно.
При очень беглом просмотре закона, на который здесь ссылаются, я исключений для нерезидентов не увидел. Но мог и пропустить.
Если интерес не праздный, рекомендую почитать его внимательно.

И еще раз подчеркну, что правила, действующие на момент въезда, не будут изменены к моменту выезда.


Откуда такая уверенность?
Интерес не совсем праздный, хоть и не сиюминутный.
Боюсь, что полагаться на то, что приехав, можно будет свободно гарантированно выехать, не стоит.
Собственно одно из моих приключений в Украине состояло в том, что обычный гаишник наплевал на решение кабмина и выполнил устное распоряжение комполка.
А уж моя проблема была доказывать, что не верблюд. Система оказалась заточена на создание максимальных препятствий в борьбе за свои права.
Разумным решением оказалось заплатить неправомерный штраф.
Приехав на короткое время для решения каких-либо вопросов, можно застрять надолго вступив в единоборство с системой. Думаю, риск того не стоит.
Тогда вопрос в следующем, возможно ли совершить сделку на КРЖН на территории, скажем, Польши или Чехии?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 09:06

rjkz
Ні. Лише довіреність можете зробити, щоб в Україні хтось по ній продав Ваше майно.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 09:24

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Ну 30 грн в Німеччині ніхто не очікує, але цікаво як можна на цьому заробити? В Україні є приклади дуже дешевих ліків.

В Польщі вже продають українське вугілля по 4-6 злотих.

А в Україні польські парувки
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 09:26

  rjkz написав:Что-то в украинских новостях пишут, что мобилизировать собираются украинцев из заграницы?
Как они себе это представляют?
Эстония вроде содействие пообещала.

йде rjkz по Брайтон біч, а на зустріч бусик незламності з воєнкомом
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 10:33

del
Востаннє редагувалось BIGor в Нед 24 гру, 2023 11:01, всього редагувалось 1 раз.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 10:46

Re: Еміграція, заробітчанство

  antey1969 написав:Сегодня Умеров заявил, что повестки будут рассылать цивилизованно - на электронную почту или через ДИЮ.

Умєрова можна зрозуміти, татарин у якого сім`я в США, а батьківщина - окупований Крим - який він має відвоювати будь-якою ціною.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 11:24

  BIGor написав:
  antey1969 написав:Сегодня Умеров заявил, что повестки будут рассылать цивилизованно - на электронную почту или через ДИЮ.

Умєрова можна зрозуміти, татарин у якого сім`я в США, а батьківщина - окупований Крим - який він має відвоювати будь-якою ціною.

На, який йому, скоріш за все, пох... 😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 11:27

По породу дискуссии выше, очень правильно написано здесь:
  TUR написав:Имеете вы или нет другое гражданство для Украины не интересно. На территории Украины вы рассматриваетесь только как гражданин Украины и въезжать и выезжать вы обязаны по паспорту Украины.

Я с этим сталкивался часто в Турции, где живу большую часть года: здесь много женщин вышли замуж за турков и получили еще гражданство Турции. Имеют на руках 2 паспорта: гражданки Украины и гражданки Турции.
На этом основании в силу нашей ментальности что-то хотят вымутить, схитрить, изловчиться.

Особенно это проявляется в сфере беспошлинного ввоза автомобилей в Турцию (украинец имеет право ввезти 1 автомобиль украинской регистрации без растаможки и пользоваться им теоретически неограниченно долго - в турецких документах записано "до окончания войны").
Так вот в Законодательстве Турции записано, что на территории Турецкой республики гражданин Турецкой республики выполняет законы Турецкой республики.
Все другое - так записано в официальных документах - есть мошенничеством.
Так что TUR написала относительно Украины верно.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 11:43

  rjkz написав:
  Сибарит написав:И еще раз подчеркну, что правила, действующие на момент въезда, не будут изменены к моменту выезда.


Откуда такая уверенность?

Прошу прощения, писал уже почти засыпая.
Хотел написать об отсутствии уверенности в этом.
  rjkz написав:Думаю, риск того не стоит.

Я тоже так думаю.
И особенно он не стоит финансовой операции, которая на фоне Вашего нынешнего дохода не представляется сделкой всей жизни.
Собственно одно из моих приключений в Украине состояло в том, что обычный гаишник наплевал на решение кабмина и выполнил устное распоряжение комполка.

Чем больше узнаю таможенников, тем больше нравятся ГАИшники (с)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 12:22

З приводу оформлення Доручень за кордоном для виконання певних дій в Україні можна діяти за одним з двох сценарієв:

Сценарій 1. Ви можете зробити доручення у нотаріуса країни перебування (у присутності перекладача, якщо не володієте офіційною мовою цієї країни). Потім проставити Апостиль в державній організацію (адресу підкаже нотаріус). Присяжний переклад не треба. Переклад на українську мову для України треба робити в Україні. Нотаріального перекладу достатньо, набагато дешевше і точно приймуть.

Сценарій 2. Ви можете записатися на прийом до Посольства/Консульства України в країні перебування (Увага!" Зараз запис на прийом виключно через "Дію"!).
В Консульстві одразу зроблять доручення українською мовою і не треба буде ні апостилю, ні перекладу. Бажано мати із собою електронну версію доручення - вичитану з необхідними цифровими та фактичними даними.

Якщо доручення для дій з нерухомістю, то юристи радять робити лише в Консульстві, точно приймуть для цієї мети.
Однак на практиці наші люди повідомляють, що приймали наші нотаріуси і доручення, оформлені у нотаріусів країни перебування.
akurt
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