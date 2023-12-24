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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1684168516861687
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 12:37

Re: Еміграція, заробітчанство

  wadimk написав:antey1969
На сколько мне известно по Ужгороду. "Мадьяры" ,пытаясь выехать, отсасывали т.к. нет печати в мадьярском пачпорте о въезде. Чумадан, вокзал, окопы... Единственное, пачпорт спасал от "открытки". ИМХО.

Скажу більше: є знайомі "мадяри", які 24.02.22 були в мадярщині, в'їхали в Україну по мадярському паспорту (зі штампом), а виїхати не змогли, бо їх відбитки пробили по базі і знайшли, що вони ще й Українці. Правда обійшлись адмін штрафом, але досі виїхати не можуть.
А позбутися Українського паспорту дуже важко. Друг вже років 8 як громадянин Чехії, живе там понад 13 років. Подав заяву на відмову від Українського громадянства ще минулого літа, досі не позбавили.
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 12:59

  akurt написав:З приводу оформлення Доручень за кордоном для виконання певних дій в Україні можна діяти за одним з двох сценарієв:

Сценарій 1. Ви можете зробити доручення у нотаріуса країни перебування (у присутності перекладача, якщо не володієте офіційною мовою цієї країни). Потім проставити Апостиль в державній організацію (адресу підкаже нотаріус). Присяжний переклад не треба. Переклад на українську мову для України треба робити в Україні. Нотаріального перекладу достатньо, набагато дешевше і точно приймуть.

Сценарій 2. Ви можете записатися на прийом до Посольства/Консульства України в країні перебування (Увага!" Зараз запис на прийом виключно через "Дію"!).
В Консульстві одразу зроблять доручення українською мовою і не треба буде ні апостилю, ні перекладу. Бажано мати із собою електронну версію доручення - вичитану з необхідними цифровими та фактичними даними.

Якщо доручення для дій з нерухомістю, то юристи радять робити лише в Консульстві, точно приймуть для цієї мети.
Однак на практиці наші люди повідомляють, що приймали наші нотаріуси і доручення, оформлені у нотаріусів країни перебування.

Я б робив дещо інакше. Заздалегідь визначився б з нотаріусом в Україні, в якого плануєте укласти угоду. Взяв би у нього шаблон довіреності, переклав би на мову країни перебування, завірив у місцевого нотаріуса, а потім зробив апостильований переклад.
Варіант з консульством в Польщі, наприклад, не проходить. Вільних термінів немає вже півтора роки (раніше не цікавився).
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 13:04

  flyman написав:
  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Ну 30 грн в Німеччині ніхто не очікує, але цікаво як можна на цьому заробити? В Україні є приклади дуже дешевих ліків.

В Польщі вже продають українське вугілля по 4-6 злотих.

А в Україні польські парувки

Жарт жартом, а в моєму рідному місті на Львівщині недавно відкрили немалий такий магазин виключно з продукцією Бедронки і Лідла. Бедрик назвали) Ціни принаймні не дорожчі, ніж в польських мережах. Шах і мат українським магазам в Кракові з цінами х2-х3)
gonchik74
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  #<1 ... 1684168516861687
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