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#<1 ... 1684168516861687 Додано: Нед 24 гру, 2023 12:37 Re: Еміграція, заробітчанство wadimk написав: antey1969

На сколько мне известно по Ужгороду. "Мадьяры" ,пытаясь выехать, отсасывали т.к. нет печати в мадьярском пачпорте о въезде. Чумадан, вокзал, окопы... Единственное, пачпорт спасал от "открытки". ИМХО. antey1969На сколько мне известно по Ужгороду. "Мадьяры" ,пытаясь выехать, отсасывали т.к. нет печати в мадьярском пачпорте о въезде. Чумадан, вокзал, окопы... Единственное, пачпорт спасал от "открытки". ИМХО.

Скажу більше: є знайомі "мадяри", які 24.02.22 були в мадярщині, в'їхали в Україну по мадярському паспорту (зі штампом), а виїхати не змогли, бо їх відбитки пробили по базі і знайшли, що вони ще й Українці. Правда обійшлись адмін штрафом, але досі виїхати не можуть.

А позбутися Українського паспорту дуже важко. Друг вже років 8 як громадянин Чехії, живе там понад 13 років. Подав заяву на відмову від Українського громадянства ще минулого літа, досі не позбавили. Скажу більше: є знайомі "мадяри", які 24.02.22 були в мадярщині, в'їхали в Україну по мадярському паспорту (зі штампом), а виїхати не змогли, бо їх відбитки пробили по базі і знайшли, що вони ще й Українці. Правда обійшлись адмін штрафом, але досі виїхати не можуть.А позбутися Українського паспорту дуже важко. Друг вже років 8 як громадянин Чехії, живе там понад 13 років. Подав заяву на відмову від Українського громадянства ще минулого літа, досі не позбавили. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1979 З нами з: 29.07.22 Подякував: 339 раз. Подякували: 265 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 гру, 2023 12:59 akurt написав: З приводу оформлення Доручень за кордоном для виконання певних дій в Україні можна діяти за одним з двох сценарієв:



Сценарій 1. Ви можете зробити доручення у нотаріуса країни перебування (у присутності перекладача, якщо не володієте офіційною мовою цієї країни). Потім проставити Апостиль в державній організацію (адресу підкаже нотаріус). Присяжний переклад не треба. Переклад на українську мову для України треба робити в Україні. Нотаріального перекладу достатньо, набагато дешевше і точно приймуть.



Сценарій 2. Ви можете записатися на прийом до Посольства/Консульства України в країні перебування (Увага!" Зараз запис на прийом виключно через "Дію"!).

В Консульстві одразу зроблять доручення українською мовою і не треба буде ні апостилю, ні перекладу. Бажано мати із собою електронну версію доручення - вичитану з необхідними цифровими та фактичними даними.



Якщо доручення для дій з нерухомістю, то юристи радять робити лише в Консульстві, точно приймуть для цієї мети.

Однак на практиці наші люди повідомляють, що приймали наші нотаріуси і доручення, оформлені у нотаріусів країни перебування. З приводу оформлення Доручень за кордоном для виконання певних дій в Україні можна діяти за одним з двох сценарієв:Ви можете зробити доручення у нотаріуса країни перебування (у присутності перекладача, якщо не володієте офіційною мовою цієї країни). Потім проставити Апостиль в державній організацію (адресу підкаже нотаріус). Присяжний переклад не треба.Нотаріального перекладу достатньо, набагато дешевше і точно приймуть.Ви можете записатися на прийом до Посольства/Консульства України в країні перебування (Увага!" Зараз запис на прийом виключно через "Дію"!).В Консульстві одразу зроблять доручення українською мовою і не треба буде ні апостилю, ні перекладу. Бажано мати із собою електронну версію доручення - вичитану з необхідними цифровими та фактичними даними.Якщо доручення для дій з нерухомістю, то юристи радять робити лише в Консульстві, точно приймуть для цієї мети.Однак на практиці наші люди повідомляють, що приймали наші нотаріуси і доручення, оформлені у нотаріусів країни перебування.

Я б робив дещо інакше. Заздалегідь визначився б з нотаріусом в Україні, в якого плануєте укласти угоду. Взяв би у нього шаблон довіреності, переклав би на мову країни перебування, завірив у місцевого нотаріуса, а потім зробив апостильований переклад.

Варіант з консульством в Польщі, наприклад, не проходить. Вільних термінів немає вже півтора роки (раніше не цікавився). Я б робив дещо інакше. Заздалегідь визначився б з нотаріусом в Україні, в якого плануєте укласти угоду. Взяв би у нього шаблон довіреності, переклав би на мову країни перебування, завірив у місцевого нотаріуса, а потім зробив апостильований переклад.Варіант з консульством в Польщі, наприклад, не проходить. Вільних термінів немає вже півтора роки (раніше не цікавився). gonchik74

Повідомлень: 529 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 83 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 гру, 2023 13:04 flyman написав: Gastarbaiter написав: BIGor написав: Ну 30 грн в Німеччині ніхто не очікує, але цікаво як можна на цьому заробити? В Україні є приклади дуже дешевих ліків. Ну 30 грн в Німеччині ніхто не очікує, але цікаво як можна на цьому заробити? В Україні є приклади дуже дешевих ліків.

В Польщі вже продають українське вугілля по 4-6 злотих. В Польщі вже продають українське вугілля по 4-6 злотих.

А в Україні польські парувки А в Україні польські парувки

Жарт жартом, а в моєму рідному місті на Львівщині недавно відкрили немалий такий магазин виключно з продукцією Бедронки і Лідла. Бедрик назвали) Ціни принаймні не дорожчі, ніж в польських мережах. Шах і мат українським магазам в Кракові з цінами х2-х3) Жарт жартом, а в моєму рідному місті на Львівщині недавно відкрили немалий такий магазин виключно з продукцією Бедронки і Лідла. Бедрик назвали) Ціни принаймні не дорожчі, ніж в польських мережах. Шах і мат українським магазам в Кракові з цінами х2-х3) gonchik74

Повідомлень: 529 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 83 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1684168516861687 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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