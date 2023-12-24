gonchik74 написав:
Я б робив дещо інакше. Заздалегідь визначився б з нотаріусом в Україні, в якого плануєте укласти угоду. .
Це дуже мудре зауваження: десь пару тижнів саме таку пораду чув від нашого віце-консула в Анталії у розмові з подружжям, яке прийшло оформити доручення на продаж квартири чоловіка в Одесі.
Порадив піднятися на поверх 3 будівлі консульства - там працюють досвідчені перекладачі - які швидко допомогли владнати те питання (мали зразки попередніх доручень від українських нотаріусів, набрали на компʼютері необхідне з правильними даними), бо люди приїхали на прийом в Консульство здалеку - ледве записалися на прийом в он-лайн режимі - та не знали, куди бігти та що робити.
Все оформили після цього дуже швидко. Витрати на послуги Консульства здається 50 доларів.
Мова йшла про продаж 2-к квартири в Одесі за 60 000 доларів. Мікрорайон назвали, але я не орієнтуюся в Одесі: новобудови здається на букву "К
" десь біля моря.