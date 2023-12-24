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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1684168516861687
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 13:04

  flyman написав:
  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Ну 30 грн в Німеччині ніхто не очікує, але цікаво як можна на цьому заробити? В Україні є приклади дуже дешевих ліків.

В Польщі вже продають українське вугілля по 4-6 злотих.

А в Україні польські парувки

Жарт жартом, а в моєму рідному місті на Львівщині недавно відкрили немалий такий магазин виключно з продукцією Бедронки і Лідла. Бедрик назвали) Ціни принаймні не дорожчі, ніж в польських мережах. Шах і мат українським магазам в Кракові з цінами х2-х3)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 13:30

  gonchik74 написав:
  flyman написав:
  Gastarbaiter написав:В Польщі вже продають українське вугілля по 4-6 злотих.

А в Україні польські парувки

Жарт жартом, а в моєму рідному місті на Львівщині недавно відкрили немалий такий магазин виключно з продукцією Бедронки і Лідла. Бедрик назвали) Ціни принаймні не дорожчі, ніж в польських мережах. Шах і мат українським магазам в Кракові з цінами х2-х3)

ХЗ. Але на Шуварі берлінки продають дешевше ніж в Бієдронці(причому не прострочені)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 13:53

  gonchik74 написав:Я б робив дещо інакше. Заздалегідь визначився б з нотаріусом в Україні, в якого плануєте укласти угоду. .

Це дуже мудре зауваження: десь пару тижнів саме таку пораду чув від нашого віце-консула в Анталії у розмові з подружжям, яке прийшло оформити доручення на продаж квартири чоловіка в Одесі.
Порадив піднятися на поверх 3 будівлі консульства - там працюють досвідчені перекладачі - які швидко допомогли владнати те питання (мали зразки попередніх доручень від українських нотаріусів, набрали на компʼютері необхідне з правильними даними), бо люди приїхали на прийом в Консульство здалеку - ледве записалися на прийом в он-лайн режимі - та не знали, куди бігти та що робити.
Все оформили після цього дуже швидко. Витрати на послуги Консульства здається 50 доларів.
Мова йшла про продаж 2-к квартири в Одесі за 60 000 доларів. Мікрорайон назвали, але я не орієнтуюся в Одесі: новобудови здається на букву "К" десь біля моря.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 14:07

  Bolt написав:ХЗ. Але на Шуварі берлінки продають дешевше ніж в Бієдронці(причому не прострочені)

Хлопці отримують за сосиски "Берлінки" поворот податку VAT: 23%.
Непоганий прибуток і краще - за класиками економіки - мати на "обороті".
Крім Шувару можете заїжджати ближче до Вас - в Малечковичі - там добрі люди тримають новий магазин: половина всієї продукції - польська. За дуже привабливими цінами.
Крім того, не будете платити за в"їзд в Шувар....
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 15:08

  gonchik74 написав:Жарт жартом, а в моєму рідному місті на Львівщині недавно відкрили немалий такий магазин виключно з продукцією Бедронки і Лідла. Бедрик назвали) Ціни принаймні не дорожчі, ніж в польських мережах. Шах і мат українським магазам в Кракові з цінами х2-х3)

Без податків, мита, сертифікації - воно й не дивно.
Я колись (ще перед війною) їхав автівкою з України. 5 ранку. Перед кордоном черга з бусиків. Проїхав кордон, зупинився на найближчому придатному місці перекусити. Місце виявилося парковкою Бєдри. Десь за 30 хвилин до відкриття магазину майже усі ті бусикі з черги на кордоні теж під'їхали на цю парковку та висадили десант. "Десантники" розминалися та готувалися до штурму. Рівно о 6:30 двері магазину відчинилися і почалася битва за акційні парувки.
Здається колись читав, що ця Бєдра у маленькому селі є лідером за обсягами продажів в усій мережі.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 19:27

Зараз зустрічаю Різдво Христове в компанії українців.
З ними не один раз каталися на лижах в різних країнах - цього разу будемо кататися в Австрії.
Розмова пішла про Буковель.
Хто не знає: це гірськолижний центр в Україні, в Карпатах, близько 250 км від Львова.
Ціни на рівні гірськолижних центрів нейтральної Австрії або країн, які не воюють: США, Туреччини, Грузії, Румунініі …
Прозвучала фраза на моє зауваження по неадекватні ціни під час війни в країні, про яку зараз йде мова про відповідь на питання існування.
Відповіли мені так:
- «Ви визначайтеся, вас гроші хвилюють, чи катання на лижах?».
Я промовчав.
Не знаю, що відповісти.
Навіть цікаво: де українці гроші беруть?
Калькулятор говорить, що 25 квитків на день=квадрокоптер на фронт.
Квадрокоптерів не вистачає. Квитки - в чергу…
Як так сталося, що такий пророк як Denik цього не напророчив?
akurt
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