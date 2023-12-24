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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1684168516861687 Додано: Нед 24 гру, 2023 13:04 flyman написав: Gastarbaiter написав: BIGor написав: Ну 30 грн в Німеччині ніхто не очікує, але цікаво як можна на цьому заробити? В Україні є приклади дуже дешевих ліків. Ну 30 грн в Німеччині ніхто не очікує, але цікаво як можна на цьому заробити? В Україні є приклади дуже дешевих ліків.

В Польщі вже продають українське вугілля по 4-6 злотих. В Польщі вже продають українське вугілля по 4-6 злотих.

А в Україні польські парувки А в Україні польські парувки

Жарт жартом, а в моєму рідному місті на Львівщині недавно відкрили немалий такий магазин виключно з продукцією Бедронки і Лідла. Бедрик назвали) Ціни принаймні не дорожчі, ніж в польських мережах. Шах і мат українським магазам в Кракові з цінами х2-х3) Жарт жартом, а в моєму рідному місті на Львівщині недавно відкрили немалий такий магазин виключно з продукцією Бедронки і Лідла. Бедрик назвали) Ціни принаймні не дорожчі, ніж в польських мережах. Шах і мат українським магазам в Кракові з цінами х2-х3) gonchik74

Повідомлень: 529 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 87 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 гру, 2023 13:30 gonchik74 написав: flyman написав: Gastarbaiter написав: В Польщі вже продають українське вугілля по 4-6 злотих. В Польщі вже продають українське вугілля по 4-6 злотих.

А в Україні польські парувки А в Україні польські парувки

Жарт жартом, а в моєму рідному місті на Львівщині недавно відкрили немалий такий магазин виключно з продукцією Бедронки і Лідла. Бедрик назвали) Ціни принаймні не дорожчі, ніж в польських мережах. Шах і мат українським магазам в Кракові з цінами х2-х3) Жарт жартом, а в моєму рідному місті на Львівщині недавно відкрили немалий такий магазин виключно з продукцією Бедронки і Лідла. Бедрик назвали) Ціни принаймні не дорожчі, ніж в польських мережах. Шах і мат українським магазам в Кракові з цінами х2-х3)

ХЗ. Але на Шуварі берлінки продають дешевше ніж в Бієдронці(причому не прострочені) ХЗ. Але на Шуварі берлінки продають дешевше ніж в Бієдронці(причому не прострочені) Bolt Повідомлень: 2608 З нами з: 09.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 гру, 2023 13:53 gonchik74 написав: Я б робив дещо інакше. Заздалегідь визначився б з нотаріусом в Україні, в якого плануєте укласти угоду. . Я б робив дещо інакше. Заздалегідь визначився б з нотаріусом в Україні, в якого плануєте укласти угоду. .

Це дуже мудре зауваження: десь пару тижнів саме таку пораду чув від нашого віце-консула в Анталії у розмові з подружжям, яке прийшло оформити доручення на продаж квартири чоловіка в Одесі.

Порадив піднятися на поверх 3 будівлі консульства - там працюють досвідчені перекладачі - які швидко допомогли владнати те питання (мали зразки попередніх доручень від українських нотаріусів, набрали на компʼютері необхідне з правильними даними), бо люди приїхали на прийом в Консульство здалеку - ледве записалися на прийом в он-лайн режимі - та не знали, куди бігти та що робити.

Все оформили після цього дуже швидко. Витрати на послуги Консульства здається 50 доларів.

Мова йшла про продаж 2-к квартири в Одесі за 60 000 доларів. Мікрорайон назвали, але я не орієнтуюся в Одесі: новобудови здається на букву "К" десь біля моря. Це дуже мудре зауваження: десь пару тижнів саме таку пораду чув від нашого віце-консула в Анталії у розмові з подружжям, яке прийшло оформити доручення на продаж квартири чоловіка в Одесі.Порадив піднятися на поверх 3 будівлі консульства - там працюють досвідчені перекладачі - які швидко допомогли владнати те питання (мали зразки попередніх доручень від українських нотаріусів, набрали на компʼютері необхідне з правильними даними), бо люди приїхали на прийом в Консульство здалеку - ледве записалися на прийом в он-лайн режимі - та не знали, куди бігти та що робити.Все оформили після цього дуже швидко. Витрати на послуги Консульства здається 50 доларів.Мова йшла про продаж 2-к квартири в Одесі за 60 000 доларів. Мікрорайон назвали, але я не орієнтуюся в Одесі: новобудови здається на букву "К" десь біля моря. akurt

Повідомлень: 8920 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3430 раз. Подякували: 1194 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 гру, 2023 14:07 Bolt написав: ХЗ. Але на Шуварі берлінки продають дешевше ніж в Бієдронці(причому не прострочені) ХЗ. Але на Шуваріпродають дешевше ніж в Бієдронці(причому не прострочені)

Хлопці отримують за сосиски "Берлінки" поворот податку VAT: 23%.

Непоганий прибуток і краще - за класиками економіки - мати на "обороті".

Крім Шувару можете заїжджати ближче до Вас - в Малечковичі - там добрі люди тримають новий магазин: половина всієї продукції - польська. За дуже привабливими цінами.

Крім того, не будете платити за в"їзд в Шувар.... Хлопці отримують за сосиски "Берлінки" поворот податку VAT: 23%.Непоганий прибуток і краще - за класиками економіки - мати на "обороті".Крім Шувару можете заїжджати ближче до Вас - в Малечковичі - там добрі люди тримають новий магазин: половина всієї продукції - польська. За дуже привабливими цінами.Крім того, не будете платити за в"їзд в Шувар.... akurt

Повідомлень: 8920 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3430 раз. Подякували: 1194 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 гру, 2023 15:08 gonchik74 написав: Жарт жартом, а в моєму рідному місті на Львівщині недавно відкрили немалий такий магазин виключно з продукцією Бедронки і Лідла. Бедрик назвали) Ціни принаймні не дорожчі, ніж в польських мережах. Шах і мат українським магазам в Кракові з цінами х2-х3) Жарт жартом, а в моєму рідному місті на Львівщині недавно відкрили немалий такий магазин виключно з продукцією Бедронки і Лідла. Бедрик назвали) Ціни принаймні не дорожчі, ніж в польських мережах. Шах і мат українським магазам в Кракові з цінами х2-х3)

Без податків, мита, сертифікації - воно й не дивно.

Я колись (ще перед війною) їхав автівкою з України. 5 ранку. Перед кордоном черга з бусиків. Проїхав кордон, зупинився на найближчому придатному місці перекусити. Місце виявилося парковкою Бєдри. Десь за 30 хвилин до відкриття магазину майже усі ті бусикі з черги на кордоні теж під'їхали на цю парковку та висадили десант. "Десантники" розминалися та готувалися до штурму. Рівно о 6:30 двері магазину відчинилися і почалася битва за акційні парувки.

Здається колись читав, що ця Бєдра у маленькому селі є лідером за обсягами продажів в усій мережі. Без податків, мита, сертифікації - воно й не дивно.Я колись (ще перед війною) їхав автівкою з України. 5 ранку. Перед кордоном черга з бусиків. Проїхав кордон, зупинився на найближчому придатному місці перекусити. Місце виявилося парковкою Бєдри. Десь за 30 хвилин до відкриття магазину майже усі ті бусикі з черги на кордоні теж під'їхали на цю парковку та висадили десант. "Десантники" розминалися та готувалися до штурму. Рівно о 6:30 двері магазину відчинилися і почалася битва за акційні парувки.Здається колись читав, що ця Бєдра у маленькому селі є лідером за обсягами продажів в усій мережі. Gastarbaiter Повідомлень: 2941 З нами з: 26.02.18 Подякував: 656 раз. Подякували: 498 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 гру, 2023 19:27 Зараз зустрічаю Різдво Христове в компанії українців.

З ними не один раз каталися на лижах в різних країнах - цього разу будемо кататися в Австрії.

Розмова пішла про Буковель.

Хто не знає: це гірськолижний центр в Україні, в Карпатах, близько 250 км від Львова.

Ціни на рівні гірськолижних центрів нейтральної Австрії або країн, які не воюють: США, Туреччини, Грузії, Румунініі …

Прозвучала фраза на моє зауваження по неадекватні ціни під час війни в країні, про яку зараз йде мова про відповідь на питання існування.

Відповіли мені так:

- «Ви визначайтеся, вас гроші хвилюють, чи катання на лижах?».

Я промовчав.

Не знаю, що відповісти.

Навіть цікаво: де українці гроші беруть?

Калькулятор говорить, що 25 квитків на день=квадрокоптер на фронт.

Квадрокоптерів не вистачає. Квитки - в чергу…

Як так сталося, що такий пророк як Denik цього не напророчив? akurt

Повідомлень: 8920 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3430 раз. Подякували: 1194 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1684168516861687 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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