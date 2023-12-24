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BIGor написав:Ну 30 грн в Німеччині ніхто не очікує, але цікаво як можна на цьому заробити? В Україні є приклади дуже дешевих ліків.
В Польщі вже продають українське вугілля по 4-6 злотих.
А в Україні польські парувки
Жарт жартом, а в моєму рідному місті на Львівщині недавно відкрили немалий такий магазин виключно з продукцією Бедронки і Лідла. Бедрик назвали) Ціни принаймні не дорожчі, ніж в польських мережах. Шах і мат українським магазам в Кракові з цінами х2-х3)
Gastarbaiter написав:В Польщі вже продають українське вугілля по 4-6 злотих.
А в Україні польські парувки
Жарт жартом, а в моєму рідному місті на Львівщині недавно відкрили немалий такий магазин виключно з продукцією Бедронки і Лідла. Бедрик назвали) Ціни принаймні не дорожчі, ніж в польських мережах. Шах і мат українським магазам в Кракові з цінами х2-х3)
ХЗ. Але на Шуварі берлінки продають дешевше ніж в Бієдронці(причому не прострочені)
gonchik74 написав:Я б робив дещо інакше. Заздалегідь визначився б з нотаріусом в Україні, в якого плануєте укласти угоду. .
Це дуже мудре зауваження: десь пару тижнів саме таку пораду чув від нашого віце-консула в Анталії у розмові з подружжям, яке прийшло оформити доручення на продаж квартири чоловіка в Одесі. Порадив піднятися на поверх 3 будівлі консульства - там працюють досвідчені перекладачі - які швидко допомогли владнати те питання (мали зразки попередніх доручень від українських нотаріусів, набрали на компʼютері необхідне з правильними даними), бо люди приїхали на прийом в Консульство здалеку - ледве записалися на прийом в он-лайн режимі - та не знали, куди бігти та що робити. Все оформили після цього дуже швидко. Витрати на послуги Консульства здається 50 доларів. Мова йшла про продаж 2-к квартири в Одесі за 60 000 доларів. Мікрорайон назвали, але я не орієнтуюся в Одесі: новобудови здається на букву "К" десь біля моря.
Bolt написав:ХЗ. Але на Шуварі берлінки продають дешевше ніж в Бієдронці(причому не прострочені)
Хлопці отримують за сосиски "Берлінки" поворот податку VAT: 23%. Непоганий прибуток і краще - за класиками економіки - мати на "обороті". Крім Шувару можете заїжджати ближче до Вас - в Малечковичі - там добрі люди тримають новий магазин: половина всієї продукції - польська. За дуже привабливими цінами. Крім того, не будете платити за в"їзд в Шувар....
gonchik74 написав:Жарт жартом, а в моєму рідному місті на Львівщині недавно відкрили немалий такий магазин виключно з продукцією Бедронки і Лідла. Бедрик назвали) Ціни принаймні не дорожчі, ніж в польських мережах. Шах і мат українським магазам в Кракові з цінами х2-х3)
Без податків, мита, сертифікації - воно й не дивно. Я колись (ще перед війною) їхав автівкою з України. 5 ранку. Перед кордоном черга з бусиків. Проїхав кордон, зупинився на найближчому придатному місці перекусити. Місце виявилося парковкою Бєдри. Десь за 30 хвилин до відкриття магазину майже усі ті бусикі з черги на кордоні теж під'їхали на цю парковку та висадили десант. "Десантники" розминалися та готувалися до штурму. Рівно о 6:30 двері магазину відчинилися і почалася битва за акційні парувки. Здається колись читав, що ця Бєдра у маленькому селі є лідером за обсягами продажів в усій мережі.
Зараз зустрічаю Різдво Христове в компанії українців. З ними не один раз каталися на лижах в різних країнах - цього разу будемо кататися в Австрії. Розмова пішла про Буковель. Хто не знає: це гірськолижний центр в Україні, в Карпатах, близько 250 км від Львова. Ціни на рівні гірськолижних центрів нейтральної Австрії або країн, які не воюють: США, Туреччини, Грузії, Румунініі … Прозвучала фраза на моє зауваження по неадекватні ціни під час війни в країні, про яку зараз йде мова про відповідь на питання існування. Відповіли мені так: - «Ви визначайтеся, вас гроші хвилюють, чи катання на лижах?». Я промовчав. Не знаю, що відповісти. Навіть цікаво: де українці гроші беруть? Калькулятор говорить, що 25 квитків на день=квадрокоптер на фронт. Квадрокоптерів не вистачає. Квитки - в чергу… Як так сталося, що такий пророк як Denik цього не напророчив?
Bolt написав:ХЗ. Але на Шуварі берлінки продають дешевше ніж в Бієдронці(причому не прострочені)
Хлопці отримують за сосиски "Берлінки" поворот податку VAT: 23%. Непоганий прибуток і краще - за класиками економіки - мати на "обороті". Крім Шувару можете заїжджати ближче до Вас - в Малечковичі - там добрі люди тримають новий магазин: половина всієї продукції - польська. За дуже привабливими цінами. Крім того, не будете платити за в"їзд в Шувар....
Вілідж Маркет маєте на увазі?! Жульйо, на ціннику одна ціна, на касі інша. Вже декілька раз на тому їх ловив. Кожен раз виправдовуюсься, що не встигли ціннику поміняти. Тре заяву на них накатати буде. 😏
wadimk написав:antey1969 На сколько мне известно по Ужгороду. "Мадьяры" ,пытаясь выехать, отсасывали т.к. нет печати в мадьярском пачпорте о въезде. Чумадан, вокзал, окопы... Единственное, пачпорт спасал от "открытки". ИМХО.
Скажу більше: є знайомі "мадяри", які 24.02.22 були в мадярщині, в'їхали в Україну по мадярському паспорту (зі штампом), а виїхати не змогли, бо їх відбитки пробили по базі і знайшли, що вони ще й Українці. Правда обійшлись адмін штрафом, але досі виїхати не можуть. А позбутися Українського паспорту дуже важко. Друг вже років 8 як громадянин Чехії, живе там понад 13 років. Подав заяву на відмову від Українського громадянства ще минулого літа, досі не позбавили.
Собственно такая-же проблема у гражданина Германии (во что не верит ВИшня). Подал на отказ от украинского гражданства, но...