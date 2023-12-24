Дюрі-бачі написав: akurt написав:
Навіть цікаво: де українці гроші беруть?
Помилка вижившого. Ви бачите тільки тисячі українців, які мають гроші і не бачите мільйони тих, хто живе на 200$ в місяць. Тільки допомоги на виділили ~ по 4k$ на працюючого українця, а українці отримали по 3k ...
В Украине, которая с каждым днем движется в сторону мировых цен на все, доходы отстают от этих цен.
Но за годы Независимости миллионы людей выехали из Украины. Кто с концами, кто на вечные заработки.
У этих людей остались родственники и близкие люди в Украине.
Они им помогают в меру своих возможностей.
Так, я знаю тут людей, которые с момента появления в Украине Вестерн Юнион в 1993 году, пересылали в месяц по 200 долларов, что в те времена было баснословными деньгами и существенными даже в США.
На ЗУ с начала 90-х "подавляющее большинство" семей имело кого-то кто работал в забугорье, а до этого - на Севере.
С развитием айти не всем украинцам стало необходимо отрываться от семей, чтобы зарабитчанствовать в забугорье.
Сейчас уже американские компании имеют удаленные сервисы в Украине, например, диспетчера траковых компаний, бухгалтерии, колл-центры. Для США они платят неприлично низкие зарплаты, но для Украины это очень высокие.
Таким образом, на рынке труда Украины повышается уровень в одних сферах, что заставляет олигрхфренов хоть как-то подтягивать зарплаты в своих сферах, поскольку пенсы уже уходят на покой, а молодежь за 200 долларов лезть в шахты не хочет. Именно поэтому "торговые партнеры" пеця и ринат очень не против были гонять уголек из лдыр по 50 баксов за тонну, чтобы через Роттердам крест продавать государству Украина по 400+ долларов за тонну. Именно потому что рынок труда дыр отрезан от цивилизованного мира полностью (?), а Украина все больше интегрируется (и это далеко не всем выгодно).
Как иллюстрацию, могу привести такие примеры.
Мои соседи по киевскому дому.
1. Человек - один из руководителей киевского представительства кабельно-проводникового производителя. Купил в начале 00-х 3 к квартиру в моем доме на деньги заработанные электриком в Канаде.
2. Работница киевского хлебокомбината купила 3 к квартиру в моем доме на деньги заработанные (предполагаю ННА или уборкой домов) в США, потом купила 2 1к под аренду в ЖК Щасливе в полях за Окружной. Потом помогла купить квартиры своим детям.
3. Манагер фирмы-конрагента в Донецке в 00-х имел зарплату 100 долларов в месяц. Как-то в неформальном разговоре с его руководством (обсуждалась его работа и всплыл этот момент, что для США вопиющее нарушение этики, за которое уволить могут) я спросил почему ему так мало платят, они ответили, что для Донецка это очень хорошая зарплата.
В то-же время в Киеве повар с столовой получала 600 грн в месяц (к5,05), а манагеры в разных сферах имели тысячи долларов в месяц.
Вот такая вот динамика - чем больше Украина интегрируется в мировые рынки труда хоть целиком хоть каждым индивидуумом в отдельности, тем выше доходы.
Но очень жаль некоторые категирии населения, которые не имеют ни родственников на заработках ни востребованной профессии или работают в депрессивных сферах/регионах. Пенсионерам и учителям с врачами - "я вам не завидую" (януковощ).