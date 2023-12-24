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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1686168716881689> Додано: Нед 24 гру, 2023 20:50 gonchik74



Я как вариант Польши рассматривал только в том, что есть категории людей, которые выезжать могут.

Кроме того, есть выездные с которыми хотелось-бы повидаться.

Как вариант, сделать это в европейской стране.

Я знаю, что для некоторых стран б.союза можно сделать сделку на территории США, но далеко не все могут сюда прилететь из Украины. Даже турвизу в США получить - то еще приключение. rjkz

Повідомлень: 15980 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8134 раз. Подякували: 5014 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 гру, 2023 20:51 TUR написав: akurt написав: Хлопці отримують за сосиски "Берлінки" поворот податку VAT: 23%. Хлопці отримують за сосиски "Берлінки" поворот податку VAT: 23%.

Думаю дело не в возврате НДС.

Сейчас на большинство продуктов ставка 0%...

В Польше продлена нулевая ставка НДС на продукты питания до конца 2023 года

https://www.polskieradio.pl/397/7835/ar ... 0%B4%D0%B0 . Думаю дело не в возврате НДС.Сейчас на большинство продуктов ставка 0%...В Польше продлена нулевая ставка НДС на продукты питания до конца 2023 года

Може бути. В країні, яка воює, та взагалі стає питання про існування - повно чудес.

В тих же Малечковичах - село піді Львовом - ділянки землі по 10 соток зараз по ціні в 110 000$.

Безхатченкам та жебракам в США, які думають, як виділити гроші українцям на допомогу хоч щось, і не насниться.

Грошви у людей українських неміряно… Може бути. В країні, яка воює, та взагалі стає питання про існування - повно чудес.В тих же Малечковичах - село піді Львовом - ділянки землі по 10 соток зараз по ціні в 110 000$.Безхатченкам та жебракам в США, які думають, як виділити гроші українцям на допомогу хоч щось, і не насниться.Грошви у людей українських неміряно… akurt

Повідомлень: 8923 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3430 раз. Подякували: 1196 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 гру, 2023 20:53 gonchik74 написав: flyman написав: Gastarbaiter написав: В Польщі вже продають українське вугілля по 4-6 злотих. В Польщі вже продають українське вугілля по 4-6 злотих.

А в Україні польські парувки А в Україні польські парувки

Жарт жартом, а в моєму рідному місті на Львівщині недавно відкрили немалий такий магазин виключно з продукцією Бедронки і Лідла. Бедрик назвали) Ціни принаймні не дорожчі, ніж в польських мережах. Шах і мат українським магазам в Кракові з цінами х2-х3) Жарт жартом, а в моєму рідному місті на Львівщині недавно відкрили немалий такий магазин виключно з продукцією Бедронки і Лідла. Бедрик назвали) Ціни принаймні не дорожчі, ніж в польських мережах. Шах і мат українським магазам в Кракові з цінами х2-х3)



В Нью-Джерси был в городке с самой большой польской диаспорой в США, там даже флагшток с польским флагом.

И там есть бедронка. Туда, правда, не заходили, но мимо проезжали. В Нью-Джерси был в городке с самой большой польской диаспорой в США, там даже флагшток с польским флагом.И там есть бедронка. Туда, правда, не заходили, но мимо проезжали. rjkz

Повідомлень: 15980 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8134 раз. Подякували: 5014 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 гру, 2023 21:00 Biedronka - это в Польше символ сытой жизни: с голоду не умрешь.

По крайней мере раньше так было… akurt

Повідомлень: 8923 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3430 раз. Подякували: 1196 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 гру, 2023 21:02 TUR написав: akurt написав: Хлопці отримують за сосиски "Берлінки" поворот податку VAT: 23%. Хлопці отримують за сосиски "Берлінки" поворот податку VAT: 23%.

Думаю дело не в возврате НДС.

Сейчас на большинство продуктов ставка 0%...

В Польше продлена нулевая ставка НДС на продукты питания до конца 2023 года

https://www.polskieradio.pl/397/7835/ar ... 0%B4%D0%B0 . Думаю дело не в возврате НДС.Сейчас на большинство продуктов ставка 0%...В Польше продлена нулевая ставка НДС на продукты питания до конца 2023 года

На продукты и раньше было 8%, не было особого смысла возвращать. На продукты и раньше было 8%, не было особого смысла возвращать. Bolt Повідомлень: 2610 З нами з: 09.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 гру, 2023 21:07 Bolt написав: akurt написав: Bolt написав: ХЗ. Але на Шуварі берлінки продають дешевше ніж в Бієдронці(причому не прострочені) ХЗ. Але на Шуваріпродають дешевше ніж в Бієдронці(причому не прострочені)

Хлопці отримують за сосиски "Берлінки" поворот податку VAT: 23%.

Непоганий прибуток і краще - за класиками економіки - мати на "обороті".

Крім Шувару можете заїжджати ближче до Вас - в Малечковичі - там добрі люди тримають новий магазин: половина всієї продукції - польська. За дуже привабливими цінами.

Крім того, не будете платити за в"їзд в Шувар.... Хлопці отримують за сосиски "Берлінки" поворот податку VAT: 23%.Непоганий прибуток і краще - за класиками економіки - мати на "обороті".Крім Шувару можете заїжджати ближче до Вас - в Малечковичі - там добрі люди тримають новий магазин: половина всієї продукції - польська. За дуже привабливими цінами.Крім того, не будете платити за в"їзд в Шувар....

Вілідж Маркет маєте на увазі?! Жульйо, на ціннику одна ціна, на касі інша. Вже декілька раз на тому їх ловив. Кожен раз виправдовуюсься, що не встигли ціннику поміняти. Тре заяву на них накатати буде. 😏 Вілідж Маркет маєте на увазі?! Жульйо, на ціннику одна ціна, на касі інша. Вже декілька раз на тому їх ловив. Кожен раз виправдовуюсься, що не встигли ціннику поміняти. Тре заяву на них накатати буде. 😏



В США в такой ситуации ОБЯЗАНЫ продать по той цене, которая на ценнике.

Считается, что цена, указанная на ценнике - это официальный оффер.

Было такое, что есть 2 ценника на один товар, например, на разных полках, где-то не успели поменять. Если спрашиваешь "почему такая цена, на ценнике другая", кассир бежит проверить и если еще не закрыл чек (покупатель на большом мониторе сразу видит по чем пробивается), то меняет цену в чеке, если уже чек закрыт, то есть касса, которая делает возврат, это занимает минуты 3.

Когда-то подобная ситуация произошла в Метро на Петровке, что-то было на ценнике, но пробили дороже - сам пошел в отдел, потом ловил кого-то, потом этот кто-то шел разбирался, потом пришел и сказал, что не могут продать по этой цене, но в качестве извинения просили принять бутылку Чинзано.

И это для украинского уровня сервиса было "Вау!" .

Обычно это было "Так шо берете? Нет? Ахрана атмена". В США в такой ситуации ОБЯЗАНЫ продать по той цене, которая на ценнике.Считается, что цена, указанная на ценнике - это официальный оффер.Было такое, что есть 2 ценника на один товар, например, на разных полках, где-то не успели поменять. Если спрашиваешь "почему такая цена, на ценнике другая", кассир бежит проверить и если еще не закрыл чек (покупатель на большом мониторе сразу видит по чем пробивается), то меняет цену в чеке, если уже чек закрыт, то есть касса, которая делает возврат, это занимает минуты 3.Когда-то подобная ситуация произошла в Метро на Петровке, что-то было на ценнике, но пробили дороже - сам пошел в отдел, потом ловил кого-то, потом этот кто-то шел разбирался, потом пришел и сказал, что не могут продать по этой цене, но в качестве извинения просили принять бутылку Чинзано.И это для украинского уровня сервиса было "Вау!" .Обычно это было "Так шо берете? Нет? Ахрана атмена". rjkz

Повідомлень: 15980 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8134 раз. Подякували: 5014 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 гру, 2023 21:15 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Навіть цікаво: де українці гроші беруть? Навіть цікаво: де українці гроші беруть?

Помилка вижившого. Ви бачите тільки тисячі українців, які мають гроші і не бачите мільйони тих, хто живе на 200$ в місяць. Тільки допомоги на виділили ~ по 4k$ на працюючого українця, а українці отримали по 3k... А коли з мільйонів українців пощипати по тисячі $ то буде не тільки на Буковель. Помилка вижившого. Ви бачите тільки тисячі українців, які мають гроші і не бачите мільйони тих, хто живе на 200$ в місяць. Тільки допомоги на виділили ~ по 4k$ на працюючого українця, а українці отримали по 3k... А коли з мільйонів українців пощипати по тисячі $ то буде не тільки на Буковель. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1987 З нами з: 29.07.22 Подякував: 339 раз. Подякували: 265 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 гру, 2023 21:53 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Навіть цікаво: де українці гроші беруть? Навіть цікаво: де українці гроші беруть?

Помилка вижившого. Ви бачите тільки тисячі українців, які мають гроші і не бачите мільйони тих, хто живе на 200$ в місяць. Тільки допомоги на виділили ~ по 4k$ на працюючого українця, а українці отримали по 3k ... Помилка вижившого. Ви бачите тільки тисячі українців, які мають гроші і не бачите мільйони тих, хто живе на 200$ в місяць. Тільки допомоги на виділили ~ по 4k$ на працюючого українця, а українці отримали по 3k ...



В Украине, которая с каждым днем движется в сторону мировых цен на все, доходы отстают от этих цен.

Но за годы Независимости миллионы людей выехали из Украины. Кто с концами, кто на вечные заработки.

У этих людей остались родственники и близкие люди в Украине.

Они им помогают в меру своих возможностей.

Так, я знаю тут людей, которые с момента появления в Украине Вестерн Юнион в 1993 году, пересылали в месяц по 200 долларов, что в те времена было баснословными деньгами и существенными даже в США.

На ЗУ с начала 90-х "подавляющее большинство" семей имело кого-то кто работал в забугорье, а до этого - на Севере.

С развитием айти не всем украинцам стало необходимо отрываться от семей, чтобы зарабитчанствовать в забугорье.

Сейчас уже американские компании имеют удаленные сервисы в Украине, например, диспетчера траковых компаний, бухгалтерии, колл-центры. Для США они платят неприлично низкие зарплаты, но для Украины это очень высокие.

Таким образом, на рынке труда Украины повышается уровень в одних сферах, что заставляет олигрхфренов хоть как-то подтягивать зарплаты в своих сферах, поскольку пенсы уже уходят на покой, а молодежь за 200 долларов лезть в шахты не хочет. Именно поэтому "торговые партнеры" пеця и ринат очень не против были гонять уголек из лдыр по 50 баксов за тонну, чтобы через Роттердам крест продавать государству Украина по 400+ долларов за тонну. Именно потому что рынок труда дыр отрезан от цивилизованного мира полностью (?), а Украина все больше интегрируется (и это далеко не всем выгодно).



Как иллюстрацию, могу привести такие примеры.

Мои соседи по киевскому дому.

1. Человек - один из руководителей киевского представительства кабельно-проводникового производителя. Купил в начале 00-х 3 к квартиру в моем доме на деньги заработанные электриком в Канаде.

2. Работница киевского хлебокомбината купила 3 к квартиру в моем доме на деньги заработанные (предполагаю ННА или уборкой домов) в США, потом купила 2 1к под аренду в ЖК Щасливе в полях за Окружной. Потом помогла купить квартиры своим детям.

3. Манагер фирмы-конрагента в Донецке в 00-х имел зарплату 100 долларов в месяц. Как-то в неформальном разговоре с его руководством (обсуждалась его работа и всплыл этот момент, что для США вопиющее нарушение этики, за которое уволить могут) я спросил почему ему так мало платят, они ответили, что для Донецка это очень хорошая зарплата.

В то-же время в Киеве повар с столовой получала 600 грн в месяц (к5,05), а манагеры в разных сферах имели тысячи долларов в месяц.



Вот такая вот динамика - чем больше Украина интегрируется в мировые рынки труда хоть целиком хоть каждым индивидуумом в отдельности, тем выше доходы.

Но очень жаль некоторые категирии населения, которые не имеют ни родственников на заработках ни востребованной профессии или работают в депрессивных сферах/регионах. Пенсионерам и учителям с врачами - "я вам не завидую" (януковощ). В Украине, которая с каждым днем движется в сторону мировых цен на все, доходы отстают от этих цен.Но за годы Независимости миллионы людей выехали из Украины. Кто с концами, кто на вечные заработки.У этих людей остались родственники и близкие люди в Украине.Они им помогают в меру своих возможностей.Так, я знаю тут людей, которые с момента появления в Украине Вестерн Юнион в 1993 году, пересылали в месяц по 200 долларов, что в те времена было баснословными деньгами и существенными даже в США.На ЗУ с начала 90-х "подавляющее большинство" семей имело кого-то кто работал в забугорье, а до этого - на Севере.С развитием айти не всем украинцам стало необходимо отрываться от семей, чтобы зарабитчанствовать в забугорье.Сейчас уже американские компании имеют удаленные сервисы в Украине, например, диспетчера траковых компаний, бухгалтерии, колл-центры. Для США они платят неприлично низкие зарплаты, но для Украины это очень высокие.Таким образом, на рынке труда Украины повышается уровень в одних сферах, что заставляет олигрхфренов хоть как-то подтягивать зарплаты в своих сферах, поскольку пенсы уже уходят на покой, а молодежь за 200 долларов лезть в шахты не хочет. Именно поэтому "торговые партнеры" пеця и ринат очень не против были гонять уголек из лдыр по 50 баксов за тонну, чтобы через Роттердам крест продавать государству Украина по 400+ долларов за тонну. Именно потому что рынок труда дыр отрезан от цивилизованного мира полностью (?), а Украина все больше интегрируется (и это далеко не всем выгодно).Как иллюстрацию, могу привести такие примеры.Мои соседи по киевскому дому.1. Человек - один из руководителей киевского представительства кабельно-проводникового производителя. Купил в начале 00-х 3 к квартиру в моем доме на деньги заработанные электриком в Канаде.2. Работница киевского хлебокомбината купила 3 к квартиру в моем доме на деньги заработанные (предполагаю ННА или уборкой домов) в США, потом купила 2 1к под аренду в ЖК Щасливе в полях за Окружной. Потом помогла купить квартиры своим детям.3. Манагер фирмы-конрагента в Донецке в 00-х имел зарплату 100 долларов в месяц. Как-то в неформальном разговоре с его руководством (обсуждалась его работа и всплыл этот момент, что для США вопиющее нарушение этики, за которое уволить могут) я спросил почему ему так мало платят, они ответили, что для Донецка это очень хорошая зарплата.В то-же время в Киеве повар с столовой получала 600 грн в месяц (к5,05), а манагеры в разных сферах имели тысячи долларов в месяц.Вот такая вот динамика - чем больше Украина интегрируется в мировые рынки труда хоть целиком хоть каждым индивидуумом в отдельности, тем выше доходы.Но очень жаль некоторые категирии населения, которые не имеют ни родственников на заработках ни востребованной профессии или работают в депрессивных сферах/регионах. Пенсионерам и учителям с врачами - "я вам не завидую" (януковощ). rjkz

Повідомлень: 15980 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8134 раз. Подякували: 5014 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 гру, 2023 22:13 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Вот такая вот динамика - чем больше Украина интегрируется в мировые рынки труда хоть целиком хоть каждым индивидуумом в отдельности, тем выше доходы. Вот такая вот динамика - чем больше Украина интегрируется в мировые рынки труда хоть целиком хоть каждым индивидуумом в отдельности, тем выше доходы.

Ні. Чим швидше ми інтегруємось - тим вище витрати, особливо на житло, адже інтеграція не на рівних правах.

Це добре видно на прикладі наших аграріїв, перевізників, банків... , проти яких повстала вся Європа, адже вони реально кращі і можуть легко захопити їх ринки. А коли ми те саме робили проти європейського автопрому - це вже "неринкові методи".

Та і приклади Болгарів чи Латишів показує, що така інтеграція дуже дуже небезпечна. Ні. Чим швидше ми інтегруємось - тим вище витрати, особливо на житло, адже інтеграція не на рівних правах.Це добре видно на прикладі наших аграріїв, перевізників, банків... , проти яких повстала вся Європа, адже вони реально кращі і можуть легко захопити їх ринки. А коли ми те саме робили проти європейського автопрому - це вже "неринкові методи".Та і приклади Болгарів чи Латишів показує, що така інтеграція дуже дуже небезпечна. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1987 З нами з: 29.07.22 Подякував: 339 раз. Подякували: 265 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 гру, 2023 22:23 Дюрі-бачі написав: Та і приклади Болгарів чи Латишів показує, що така інтеграція дуже дуже небезпечна. Та і приклади Болгарів чи Латишів показує, що така інтеграція дуже дуже небезпечна. шо-то ни те ни другие не вышли из ЕС хотя потеряли значительную долю активного населениия. шо-то ни те ни другие не вышли из ЕС хотя потеряли значительную долю активного населениия. vitaliiangel

Повідомлень: 21361 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2339 раз. Подякували: 3320 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1686168716881689> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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