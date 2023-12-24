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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1686168716881689
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 22:26

Re: Еміграція, заробітчанство

https://news.liga.net/politics/news/zhu ... ya-vlastey
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 22:35

И зачем вы постите здесь эту протухшую новость?
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 22:45

  Дюрі-бачі написав:
  rjkz написав:Вот такая вот динамика - чем больше Украина интегрируется в мировые рынки труда хоть целиком хоть каждым индивидуумом в отдельности, тем выше доходы.

Ні. Чим швидше ми інтегруємось - тим вище витрати, особливо на житло, адже інтеграція не на рівних правах.
Це добре видно на прикладі наших аграріїв, перевізників, банків... , проти яких повстала вся Європа, адже вони реально кращі і можуть легко захопити їх ринки. А коли ми те саме робили проти європейського автопрому - це вже "неринкові методи".
Та і приклади Болгарів чи Латишів показує, що така інтеграція дуже дуже небезпечна.


Вы частично правы, но все-таки хоть какая-то интеграция лучше чем такая как в лднр.
Сам акцент Вы не совсем уловили или я недостаточно акцентировал - цены опережают рост доходов, в этом плане не легче, но доходы все таки растут (на большом временном горизонте).
Если говорить в товарном отношении, то покупать продукты питания становится тяжелее, так как у украинских производителей есть альтрнатива внутреннему рынку и некоторым категориям людей без помощи от родственников-заробитчан тяжело осилить просто еду и комуналь (которая тоже стремится к мировым ценам).
Но вспомните насколько фантастическим выглядела для "подавляющего числа" пересичных покупка в принципе автомобиля в 90-х и насколько это доступнее стало сейчас.
Когда-то, в начале 00-х, моя жена работала в коллективе, где считали, что "мобилку человек покупает, когда у него уже все есть", сейчас они у "подавляющего большинства" детей и пенсионеров. Да, с развитием всей индустрии этот элемент нашей жизни сам по себе стал более дешевый, но тем не менее.
То же самое с телевизорами-компутерами и пр.
Разговаривал с человеком, который приехал в 1994 году в США, его первые самые сильные впечатления "Это я что, на свою дневную зарплату в 3 доллара в час на автомойке могу купить пару кроссовок, а не собирать месяцами?"
Мы тогда совсем не были интегрированны. Но было дешевое по сравнению с мировыми ценами молоко, сахар, хлеб, картошка, комуналь, ОТ.
Я еще помню в середине 00-х литровый пакет молока Галактон по 96 копеек.
Сейчас в Украине молоко чуть дороже, чем в США.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 22:52

  akurt написав:И зачем вы постите здесь эту протухшую новость?

потому что это единственный путь для эмиграции на текущий момент
в теме обсуждаем что угодно кроме самой темы - как эмигрировать
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 23:06

  nekefer написав:
  akurt написав:И зачем вы постите здесь эту протухшую новость?

потому что это единственный путь для эмиграции на текущий момент
в теме обсуждаем что угодно кроме самой темы - как эмигрировать


Вопрос конечно дискуссионный, но мне реально напомнило времена совка, когда артисты и спортсмены не возвращались.
Сколько продлится война - никому не известно, сколько будут еще ограничения после нее - тоже. Люди не вечные. И не всем присуща жертвенность.
rjkz
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  #<1 ... 1686168716881689
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