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#<1 ... 1686168716881689 Додано: Нед 24 гру, 2023 22:26 Re: Еміграція, заробітчанство https://news.liga.net/politics/news/zhu ... ya-vlastey rjkz

Повідомлень: 15980 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8134 раз. Подякували: 5014 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 гру, 2023 22:35 И зачем вы постите здесь эту протухшую новость? akurt

Повідомлень: 8923 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3430 раз. Подякували: 1196 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 гру, 2023 22:45 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: Вот такая вот динамика - чем больше Украина интегрируется в мировые рынки труда хоть целиком хоть каждым индивидуумом в отдельности, тем выше доходы. Вот такая вот динамика - чем больше Украина интегрируется в мировые рынки труда хоть целиком хоть каждым индивидуумом в отдельности, тем выше доходы.

Ні. Чим швидше ми інтегруємось - тим вище витрати, особливо на житло, адже інтеграція не на рівних правах.

Це добре видно на прикладі наших аграріїв, перевізників, банків... , проти яких повстала вся Європа, адже вони реально кращі і можуть легко захопити їх ринки. А коли ми те саме робили проти європейського автопрому - це вже "неринкові методи".

Та і приклади Болгарів чи Латишів показує, що така інтеграція дуже дуже небезпечна. Ні. Чим швидше ми інтегруємось - тим вище витрати, особливо на житло, адже інтеграція не на рівних правах.Це добре видно на прикладі наших аграріїв, перевізників, банків... , проти яких повстала вся Європа, адже вони реально кращі і можуть легко захопити їх ринки. А коли ми те саме робили проти європейського автопрому - це вже "неринкові методи".Та і приклади Болгарів чи Латишів показує, що така інтеграція дуже дуже небезпечна.



Вы частично правы, но все-таки хоть какая-то интеграция лучше чем такая как в лднр.

Сам акцент Вы не совсем уловили или я недостаточно акцентировал - цены опережают рост доходов, в этом плане не легче, но доходы все таки растут (на большом временном горизонте).

Если говорить в товарном отношении, то покупать продукты питания становится тяжелее, так как у украинских производителей есть альтрнатива внутреннему рынку и некоторым категориям людей без помощи от родственников-заробитчан тяжело осилить просто еду и комуналь (которая тоже стремится к мировым ценам).

Но вспомните насколько фантастическим выглядела для "подавляющего числа" пересичных покупка в принципе автомобиля в 90-х и насколько это доступнее стало сейчас.

Когда-то, в начале 00-х, моя жена работала в коллективе, где считали, что "мобилку человек покупает, когда у него уже все есть", сейчас они у "подавляющего большинства" детей и пенсионеров. Да, с развитием всей индустрии этот элемент нашей жизни сам по себе стал более дешевый, но тем не менее.

То же самое с телевизорами-компутерами и пр.

Разговаривал с человеком, который приехал в 1994 году в США, его первые самые сильные впечатления "Это я что, на свою дневную зарплату в 3 доллара в час на автомойке могу купить пару кроссовок, а не собирать месяцами?"

Мы тогда совсем не были интегрированны. Но было дешевое по сравнению с мировыми ценами молоко, сахар, хлеб, картошка, комуналь, ОТ.

Я еще помню в середине 00-х литровый пакет молока Галактон по 96 копеек.

Сейчас в Украине молоко чуть дороже, чем в США. Вы частично правы, но все-таки хоть какая-то интеграция лучше чем такая как в лднр.Сам акцент Вы не совсем уловили или я недостаточно акцентировал - цены опережают рост доходов, в этом плане не легче, но доходы все таки растут (на большом временном горизонте).Если говорить в товарном отношении, то покупать продукты питания становится тяжелее, так как у украинских производителей есть альтрнатива внутреннему рынку и некоторым категориям людей без помощи от родственников-заробитчан тяжело осилить просто еду и комуналь (которая тоже стремится к мировым ценам).Но вспомните насколько фантастическим выглядела для "подавляющего числа" пересичных покупка в принципе автомобиля в 90-х и насколько это доступнее стало сейчас.Когда-то, в начале 00-х, моя жена работала в коллективе, где считали, что "мобилку человек покупает, когда у него уже все есть", сейчас они у "подавляющего большинства" детей и пенсионеров. Да, с развитием всей индустрии этот элемент нашей жизни сам по себе стал более дешевый, но тем не менее.То же самое с телевизорами-компутерами и пр.Разговаривал с человеком, который приехал в 1994 году в США, его первые самые сильные впечатления "Это я что, на свою дневную зарплату в 3 доллара в час на автомойке могу купить пару кроссовок, а не собирать месяцами?"Мы тогда совсем не были интегрированны. Но было дешевое по сравнению с мировыми ценами молоко, сахар, хлеб, картошка, комуналь, ОТ.Я еще помню в середине 00-х литровый пакет молока Галактон по 96 копеек.Сейчас в Украине молоко чуть дороже, чем в США. rjkz

Повідомлень: 15980 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8134 раз. Подякували: 5014 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 гру, 2023 22:52 akurt написав: И зачем вы постите здесь эту протухшую новость? И зачем вы постите здесь эту протухшую новость?

потому что это единственный путь для эмиграции на текущий момент

в теме обсуждаем что угодно кроме самой темы - как эмигрировать потому что это единственный путь для эмиграции на текущий моментв теме обсуждаем что угодно кроме самой темы - как эмигрировать nekefer

Повідомлень: 797 З нами з: 24.10.14 Подякував: 52 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 гру, 2023 23:06 nekefer написав: akurt написав: И зачем вы постите здесь эту протухшую новость? И зачем вы постите здесь эту протухшую новость?

потому что это единственный путь для эмиграции на текущий момент

в теме обсуждаем что угодно кроме самой темы - как эмигрировать потому что это единственный путь для эмиграции на текущий моментв теме обсуждаем что угодно кроме самой темы - как эмигрировать



Вопрос конечно дискуссионный, но мне реально напомнило времена совка, когда артисты и спортсмены не возвращались.

Сколько продлится война - никому не известно, сколько будут еще ограничения после нее - тоже. Люди не вечные. И не всем присуща жертвенность. Вопрос конечно дискуссионный, но мне реально напомнило времена совка, когда артисты и спортсмены не возвращались.Сколько продлится война - никому не известно, сколько будут еще ограничения после нее - тоже. Люди не вечные. И не всем присуща жертвенность. rjkz

Повідомлень: 15980 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8134 раз. Подякували: 5014 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1686168716881689 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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