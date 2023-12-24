Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1687168816891690> Додано: Нед 24 гру, 2023 22:26 Re: Еміграція, заробітчанство https://news.liga.net/politics/news/zhu ... ya-vlastey rjkz

Повідомлень: 15980 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8134 раз. Подякували: 5014 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 гру, 2023 22:35 И зачем вы постите здесь эту протухшую новость? akurt

Повідомлень: 8924 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3431 раз. Подякували: 1196 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 гру, 2023 22:45 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: Вот такая вот динамика - чем больше Украина интегрируется в мировые рынки труда хоть целиком хоть каждым индивидуумом в отдельности, тем выше доходы. Вот такая вот динамика - чем больше Украина интегрируется в мировые рынки труда хоть целиком хоть каждым индивидуумом в отдельности, тем выше доходы.

Ні. Чим швидше ми інтегруємось - тим вище витрати, особливо на житло, адже інтеграція не на рівних правах.

Це добре видно на прикладі наших аграріїв, перевізників, банків... , проти яких повстала вся Європа, адже вони реально кращі і можуть легко захопити їх ринки. А коли ми те саме робили проти європейського автопрому - це вже "неринкові методи".

Та і приклади Болгарів чи Латишів показує, що така інтеграція дуже дуже небезпечна. Ні. Чим швидше ми інтегруємось - тим вище витрати, особливо на житло, адже інтеграція не на рівних правах.Це добре видно на прикладі наших аграріїв, перевізників, банків... , проти яких повстала вся Європа, адже вони реально кращі і можуть легко захопити їх ринки. А коли ми те саме робили проти європейського автопрому - це вже "неринкові методи".Та і приклади Болгарів чи Латишів показує, що така інтеграція дуже дуже небезпечна.



Вы частично правы, но все-таки хоть какая-то интеграция лучше чем такая как в лднр.

Сам акцент Вы не совсем уловили или я недостаточно акцентировал - цены опережают рост доходов, в этом плане не легче, но доходы все таки растут (на большом временном горизонте).

Если говорить в товарном отношении, то покупать продукты питания становится тяжелее, так как у украинских производителей есть альтрнатива внутреннему рынку и некоторым категориям людей без помощи от родственников-заробитчан тяжело осилить просто еду и комуналь (которая тоже стремится к мировым ценам).

Но вспомните насколько фантастическим выглядела для "подавляющего числа" пересичных покупка в принципе автомобиля в 90-х и насколько это доступнее стало сейчас.

Когда-то, в начале 00-х, моя жена работала в коллективе, где считали, что "мобилку человек покупает, когда у него уже все есть", сейчас они у "подавляющего большинства" детей и пенсионеров. Да, с развитием всей индустрии этот элемент нашей жизни сам по себе стал более дешевый, но тем не менее.

То же самое с телевизорами-компутерами и пр.

Разговаривал с человеком, который приехал в 1994 году в США, его первые самые сильные впечатления "Это я что, на свою дневную зарплату в 3 доллара в час на автомойке могу купить пару кроссовок, а не собирать месяцами?"

Мы тогда совсем не были интегрированны. Но было дешевое по сравнению с мировыми ценами молоко, сахар, хлеб, картошка, комуналь, ОТ.

Я еще помню в середине 00-х литровый пакет молока Галактон по 96 копеек.

Сейчас в Украине молоко чуть дороже, чем в США. Вы частично правы, но все-таки хоть какая-то интеграция лучше чем такая как в лднр.Сам акцент Вы не совсем уловили или я недостаточно акцентировал - цены опережают рост доходов, в этом плане не легче, но доходы все таки растут (на большом временном горизонте).Если говорить в товарном отношении, то покупать продукты питания становится тяжелее, так как у украинских производителей есть альтрнатива внутреннему рынку и некоторым категориям людей без помощи от родственников-заробитчан тяжело осилить просто еду и комуналь (которая тоже стремится к мировым ценам).Но вспомните насколько фантастическим выглядела для "подавляющего числа" пересичных покупка в принципе автомобиля в 90-х и насколько это доступнее стало сейчас.Когда-то, в начале 00-х, моя жена работала в коллективе, где считали, что "мобилку человек покупает, когда у него уже все есть", сейчас они у "подавляющего большинства" детей и пенсионеров. Да, с развитием всей индустрии этот элемент нашей жизни сам по себе стал более дешевый, но тем не менее.То же самое с телевизорами-компутерами и пр.Разговаривал с человеком, который приехал в 1994 году в США, его первые самые сильные впечатления "Это я что, на свою дневную зарплату в 3 доллара в час на автомойке могу купить пару кроссовок, а не собирать месяцами?"Мы тогда совсем не были интегрированны. Но было дешевое по сравнению с мировыми ценами молоко, сахар, хлеб, картошка, комуналь, ОТ.Я еще помню в середине 00-х литровый пакет молока Галактон по 96 копеек.Сейчас в Украине молоко чуть дороже, чем в США. rjkz

Повідомлень: 15980 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8134 раз. Подякували: 5014 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 гру, 2023 22:52 akurt написав: И зачем вы постите здесь эту протухшую новость? И зачем вы постите здесь эту протухшую новость?

потому что это единственный путь для эмиграции на текущий момент

в теме обсуждаем что угодно кроме самой темы - как эмигрировать потому что это единственный путь для эмиграции на текущий моментв теме обсуждаем что угодно кроме самой темы - как эмигрировать nekefer

Повідомлень: 798 З нами з: 24.10.14 Подякував: 52 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 гру, 2023 23:06 nekefer написав: akurt написав: И зачем вы постите здесь эту протухшую новость? И зачем вы постите здесь эту протухшую новость?

потому что это единственный путь для эмиграции на текущий момент

в теме обсуждаем что угодно кроме самой темы - как эмигрировать потому что это единственный путь для эмиграции на текущий моментв теме обсуждаем что угодно кроме самой темы - как эмигрировать



Вопрос конечно дискуссионный, но мне реально напомнило времена совка, когда артисты и спортсмены не возвращались.

Сколько продлится война - никому не известно, сколько будут еще ограничения после нее - тоже. Люди не вечные. И не всем присуща жертвенность. Вопрос конечно дискуссионный, но мне реально напомнило времена совка, когда артисты и спортсмены не возвращались.Сколько продлится война - никому не известно, сколько будут еще ограничения после нее - тоже. Люди не вечные. И не всем присуща жертвенность. rjkz

Повідомлень: 15980 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8134 раз. Подякували: 5014 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 гру, 2023 23:51 nekefer написав: akurt написав: И зачем вы постите здесь эту протухшую новость? И зачем вы постите здесь эту протухшую новость?

потому что это единственный путь для эмиграции на текущий момент

в теме обсуждаем что угодно кроме самой темы - как эмигрировать потому что это единственный путь для эмиграции на текущий моментв теме обсуждаем что угодно кроме самой темы - как эмигрировать

Я надеюсь, вы понимаете , что это тот единственный, который и раньше был недоступен, и сейчас недоступен.



P.S. Когда закончится война - известно абсолютно точно. Дату назвал Виталий Портников примерно 6 месяцев назад. Кто не слышал, я не виноват. Я надеюсь, вы понимаете , что это тот единственный, который и раньше был недоступен, и сейчас недоступен.P.S. Когда закончится война - известно абсолютно точно. Дату назвал Виталий Портников примерно 6 месяцев назад. Кто не слышал, я не виноват. akurt

Повідомлень: 8924 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3431 раз. Подякували: 1196 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 гру, 2023 00:12 rjkz написав: ...

Но очень жаль некоторые категирии населения, которые не имеют ни родственников на заработках ни востребованной профессии или работают в депрессивных сферах/регионах. Пенсионерам и учителям с врачами - "я вам не завидую" (януковощ). ...Но очень жаль некоторые категирии населения, которые не имеют ни родственников на заработках ни востребованной профессии или работают в депрессивных сферах/регионах. Пенсионерам и(януковощ).

цікаво, що у вас зовсім різні подходи в США й в Україні.



що треба робити в США, коли немає роботи за спеціальністю? правильно, йти працювати туди, де є робота. що в Україні заважає, якщо в тебе неактуальна спеціальність, вчити те, за що платять? нічого не заважає... у нас на форумі серед тих, хто думає куди інвестувати гроші, ІТшників не так багато, можна сказати мало.



лікарі - цікава каста. по-перше хірурги на машини, квартири, будинки заробляють аж бігом. й навіть звичайні терапевти, де 50-100-200 грн йде разом з "добрий день" не так й вже погано себе почувають.



викладачі ВНЗ - теж не самі бідні люди. там треба лише аспірантуру якось протягнути, де дійсно важкувато, а там вже можливі варіанти. спитайте в форумчан мій однокурсник, він правда далеко продвинувся - доктор наук, професор - з якогось моменти почав заробляти більше, ніж звичайний фіндір



школа - іноземна мова, математика, навіть українська мова - теж можливі варіанти. от що роблять викладачі хімії, географії, біології - не знаю...



пенсіонери - це біда. але це країна отримала як спадок від совку - мільйони людей без пенсійних збережень. що з цим робити, відповіді немає. коли цю стадію проходили розвинені країни, не було цих стандартів - пенсії, дотації, пільгові ціни - світ трохи жорсткіший був - все треба робити вчасно.



як ми це вирулимо - хтось буде платити й на пенсіонерів, й собі окремо збирати. наше покоління, не зважаючи на високі відрахування в ПФ, пенсії не отримає - таке життя... цікаво, що у вас зовсім різні подходи в США й в Україні.що треба робити в США, коли немає роботи за спеціальністю? правильно, йти працювати туди, де є робота. що в Україні заважає, якщо в тебе неактуальна спеціальність, вчити те, за що платять? нічого не заважає... у нас на форумі серед тих, хто думає куди інвестувати гроші, ІТшників не так багато, можна сказати мало.лікарі - цікава каста. по-перше хірурги на машини, квартири, будинки заробляють аж бігом. й навіть звичайні терапевти, де 50-100-200 грн йде разом з "добрий день" не так й вже погано себе почувають.викладачі ВНЗ - теж не самі бідні люди. там треба лише аспірантуру якось протягнути, де дійсно важкувато, а там вже можливі варіанти. спитайте в форумчанмій однокурсник, він правда далеко продвинувся - доктор наук, професор - з якогось моменти почав заробляти більше, ніж звичайний фіндіршкола - іноземна мова, математика, навіть українська мова - теж можливі варіанти. от що роблять викладачі хімії, географії, біології - не знаю...пенсіонери - це біда. але це країна отримала як спадок від совку - мільйони людей без пенсійних збережень. що з цим робити, відповіді немає. коли цю стадію проходили розвинені країни, не було цих стандартів - пенсії, дотації, пільгові ціни - світ трохи жорсткіший був - все треба робити вчасно.як ми це вирулимо - хтось буде платити й на пенсіонерів, й собі окремо збирати. наше покоління, не зважаючи на високі відрахування в ПФ, пенсії не отримає - таке життя... Shaman

Повідомлень: 4927 З нами з: 29.09.19 Подякував: 531 раз. Подякували: 1270 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 гру, 2023 00:29 akurt написав: Я надеюсь, вы понимаете , что это тот единственный, который и раньше был недоступен, и сейчас недоступен.



P.S. Когда закончится война - известно абсолютно точно. Дату назвал Виталий Портников примерно 6 месяцев назад. Кто не слышал, я не виноват. Я надеюсь, вы понимаете , что это тот единственный, который и раньше был недоступен, и сейчас недоступен.P.S. Когда закончится война - известно абсолютно точно. Дату назвал Виталий Портников примерно 6 месяцев назад. Кто не слышал, я не виноват.

та все доступно, нужно просто очень захотеть

Вчера в Одессе на своём рабочем месте не обнаружили 23-летнего сержанта полиции. При попытке начальства связаться с ним в ватсапе, мужик заявил, что находится за границей и больше ничего объяснять не стал. По данным базы пограничников, границу через пункты пропусков он не пересекал и если сбежал, то "тропами". Мужчину объявили в розыск та все доступно, нужно просто очень захотеть nekefer

Повідомлень: 798 З нами з: 24.10.14 Подякував: 52 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 гру, 2023 00:48 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: Вот такая вот динамика - чем больше Украина интегрируется в мировые рынки труда хоть целиком хоть каждым индивидуумом в отдельности, тем выше доходы. Вот такая вот динамика - чем больше Украина интегрируется в мировые рынки труда хоть целиком хоть каждым индивидуумом в отдельности, тем выше доходы.

Ні. Чим швидше ми інтегруємось - тим вище витрати, особливо на житло, адже інтеграція не на рівних правах.

Це добре видно на прикладі наших аграріїв, перевізників, банків... , проти яких повстала вся Європа, адже вони реально кращі і можуть легко захопити їх ринки. А коли ми те саме робили проти європейського автопрому - це вже "неринкові методи".

Та і приклади Болгарів чи Латишів показує, що така інтеграція дуже дуже небезпечна. Ні. Чим швидше ми інтегруємось - тим вище витрати, особливо на житло, адже інтеграція не на рівних правах.Це добре видно на прикладі наших аграріїв, перевізників, банків... , проти яких повстала вся Європа, адже вони реально кращі і можуть легко захопити їх ринки. А коли ми те саме робили проти європейського автопрому - це вже "неринкові методи".Та і приклади Болгарів чи Латишів показує, що така інтеграція дуже дуже небезпечна.

Ви це серйозно про аграріїв, перевізників чи банки? Точно кращі? Чи просто виїзжають через дешеву рабсилу, шарову землю і низькі податки? До речі, цікавився українськими товарами в Польщі - все дуже дорого, якийсь майонез, кетчуп чи пиво - ціни x2 від польських чи німецьких аналогів. За перевізників - їм ЄС зробив повну шару (а Україна зробила деякі перепони польським - є-черга, "шлях" тощо), тому європейські перевізники вз'їлися.

За банки - європейський ринок дуже конкурентний. Напевно нашим бізнесменам не вистачає хватки і терпіння вийти на такі складні ринки. Ну і звичайно - "порішать" теж не вийде. Ви це серйозно про аграріїв, перевізників чи банки? Точно кращі? Чи просто виїзжають через дешеву рабсилу, шарову землю і низькі податки? До речі, цікавився українськими товарами в Польщі - все дуже дорого, якийсь майонез, кетчуп чи пиво - ціни x2 від польських чи німецьких аналогів. За перевізників - їм ЄС зробив повну шару (а Україна зробила деякі перепони польським - є-черга, "шлях" тощо), тому європейські перевізники вз'їлися.За банки - європейський ринок дуже конкурентний. Напевно нашим бізнесменам не вистачає хватки і терпіння вийти на такі складні ринки. Ну і звичайно - "порішать" теж не вийде. BIGor

Повідомлень: 8430 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1278 раз. Подякували: 1690 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 гру, 2023 00:48 rjkz написав: nekefer написав: akurt написав: И зачем вы постите здесь эту протухшую новость? И зачем вы постите здесь эту протухшую новость?

потому что это единственный путь для эмиграции на текущий момент

в теме обсуждаем что угодно кроме самой темы - как эмигрировать потому что это единственный путь для эмиграции на текущий моментв теме обсуждаем что угодно кроме самой темы - как эмигрировать



Вопрос конечно дискуссионный, но мне реально напомнило времена совка, когда артисты и спортсмены не возвращались. Вопрос конечно дискуссионный, но мне реально напомнило времена совка, когда артисты и спортсмены не возвращались.



У меня тоже четкая ассоциация с совком, и его сателлитами, ну вот чем не аналог - https://www.dw.com/ru/10-%D1%81%D0%B0%D ... 0/a-351245 У меня тоже четкая ассоциация с совком, и его сателлитами, ну вот чем не аналог - katso

Повідомлень: 821 З нами з: 16.05.12 Подякував: 111 раз. Подякували: 237 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1687168816891690> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор