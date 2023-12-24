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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1687168816891690>
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 22:26

Re: Еміграція, заробітчанство

https://news.liga.net/politics/news/zhu ... ya-vlastey
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 22:35

И зачем вы постите здесь эту протухшую новость?
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 22:45

  Дюрі-бачі написав:
  rjkz написав:Вот такая вот динамика - чем больше Украина интегрируется в мировые рынки труда хоть целиком хоть каждым индивидуумом в отдельности, тем выше доходы.

Ні. Чим швидше ми інтегруємось - тим вище витрати, особливо на житло, адже інтеграція не на рівних правах.
Це добре видно на прикладі наших аграріїв, перевізників, банків... , проти яких повстала вся Європа, адже вони реально кращі і можуть легко захопити їх ринки. А коли ми те саме робили проти європейського автопрому - це вже "неринкові методи".
Та і приклади Болгарів чи Латишів показує, що така інтеграція дуже дуже небезпечна.


Вы частично правы, но все-таки хоть какая-то интеграция лучше чем такая как в лднр.
Сам акцент Вы не совсем уловили или я недостаточно акцентировал - цены опережают рост доходов, в этом плане не легче, но доходы все таки растут (на большом временном горизонте).
Если говорить в товарном отношении, то покупать продукты питания становится тяжелее, так как у украинских производителей есть альтрнатива внутреннему рынку и некоторым категориям людей без помощи от родственников-заробитчан тяжело осилить просто еду и комуналь (которая тоже стремится к мировым ценам).
Но вспомните насколько фантастическим выглядела для "подавляющего числа" пересичных покупка в принципе автомобиля в 90-х и насколько это доступнее стало сейчас.
Когда-то, в начале 00-х, моя жена работала в коллективе, где считали, что "мобилку человек покупает, когда у него уже все есть", сейчас они у "подавляющего большинства" детей и пенсионеров. Да, с развитием всей индустрии этот элемент нашей жизни сам по себе стал более дешевый, но тем не менее.
То же самое с телевизорами-компутерами и пр.
Разговаривал с человеком, который приехал в 1994 году в США, его первые самые сильные впечатления "Это я что, на свою дневную зарплату в 3 доллара в час на автомойке могу купить пару кроссовок, а не собирать месяцами?"
Мы тогда совсем не были интегрированны. Но было дешевое по сравнению с мировыми ценами молоко, сахар, хлеб, картошка, комуналь, ОТ.
Я еще помню в середине 00-х литровый пакет молока Галактон по 96 копеек.
Сейчас в Украине молоко чуть дороже, чем в США.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 22:52

  akurt написав:И зачем вы постите здесь эту протухшую новость?

потому что это единственный путь для эмиграции на текущий момент
в теме обсуждаем что угодно кроме самой темы - как эмигрировать
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 23:06

  nekefer написав:
  akurt написав:И зачем вы постите здесь эту протухшую новость?

потому что это единственный путь для эмиграции на текущий момент
в теме обсуждаем что угодно кроме самой темы - как эмигрировать


Вопрос конечно дискуссионный, но мне реально напомнило времена совка, когда артисты и спортсмены не возвращались.
Сколько продлится война - никому не известно, сколько будут еще ограничения после нее - тоже. Люди не вечные. И не всем присуща жертвенность.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 23:51

  nekefer написав:
  akurt написав:И зачем вы постите здесь эту протухшую новость?

потому что это единственный путь для эмиграции на текущий момент
в теме обсуждаем что угодно кроме самой темы - как эмигрировать

Я надеюсь, вы понимаете , что это тот единственный, который и раньше был недоступен, и сейчас недоступен.

P.S. Когда закончится война - известно абсолютно точно. Дату назвал Виталий Портников примерно 6 месяцев назад. Кто не слышал, я не виноват.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 00:12

  rjkz написав:...
Но очень жаль некоторые категирии населения, которые не имеют ни родственников на заработках ни востребованной профессии или работают в депрессивных сферах/регионах. Пенсионерам и учителям с врачами - "я вам не завидую" (януковощ). :(

цікаво, що у вас зовсім різні подходи в США й в Україні. :shock:

що треба робити в США, коли немає роботи за спеціальністю? правильно, йти працювати туди, де є робота. що в Україні заважає, якщо в тебе неактуальна спеціальність, вчити те, за що платять? нічого не заважає... у нас на форумі серед тих, хто думає куди інвестувати гроші, ІТшників не так багато, можна сказати мало.

лікарі - цікава каста. по-перше хірурги на машини, квартири, будинки заробляють аж бігом. й навіть звичайні терапевти, де 50-100-200 грн йде разом з "добрий день" не так й вже погано себе почувають.

викладачі ВНЗ - теж не самі бідні люди. там треба лише аспірантуру якось протягнути, де дійсно важкувато, а там вже можливі варіанти. спитайте в форумчан :) мій однокурсник, він правда далеко продвинувся - доктор наук, професор - з якогось моменти почав заробляти більше, ніж звичайний фіндір 8)

школа - іноземна мова, математика, навіть українська мова - теж можливі варіанти. от що роблять викладачі хімії, географії, біології - не знаю...

пенсіонери - це біда. але це країна отримала як спадок від совку - мільйони людей без пенсійних збережень. що з цим робити, відповіді немає. коли цю стадію проходили розвинені країни, не було цих стандартів - пенсії, дотації, пільгові ціни - світ трохи жорсткіший був - все треба робити вчасно.

як ми це вирулимо - хтось буде платити й на пенсіонерів, й собі окремо збирати. наше покоління, не зважаючи на високі відрахування в ПФ, пенсії не отримає - таке життя...
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 00:29

  akurt написав:Я надеюсь, вы понимаете , что это тот единственный, который и раньше был недоступен, и сейчас недоступен.

P.S. Когда закончится война - известно абсолютно точно. Дату назвал Виталий Портников примерно 6 месяцев назад. Кто не слышал, я не виноват.

та все доступно, нужно просто очень захотеть :lol:
Вчера в Одессе на своём рабочем месте не обнаружили 23-летнего сержанта полиции. При попытке начальства связаться с ним в ватсапе, мужик заявил, что находится за границей и больше ничего объяснять не стал. По данным базы пограничников, границу через пункты пропусков он не пересекал и если сбежал, то "тропами". Мужчину объявили в розыск
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 00:48

  Дюрі-бачі написав:
  rjkz написав:Вот такая вот динамика - чем больше Украина интегрируется в мировые рынки труда хоть целиком хоть каждым индивидуумом в отдельности, тем выше доходы.

Ні. Чим швидше ми інтегруємось - тим вище витрати, особливо на житло, адже інтеграція не на рівних правах.
Це добре видно на прикладі наших аграріїв, перевізників, банків... , проти яких повстала вся Європа, адже вони реально кращі і можуть легко захопити їх ринки. А коли ми те саме робили проти європейського автопрому - це вже "неринкові методи".
Та і приклади Болгарів чи Латишів показує, що така інтеграція дуже дуже небезпечна.

Ви це серйозно про аграріїв, перевізників чи банки? Точно кращі? Чи просто виїзжають через дешеву рабсилу, шарову землю і низькі податки? До речі, цікавився українськими товарами в Польщі - все дуже дорого, якийсь майонез, кетчуп чи пиво - ціни x2 від польських чи німецьких аналогів. За перевізників - їм ЄС зробив повну шару (а Україна зробила деякі перепони польським - є-черга, "шлях" тощо), тому європейські перевізники вз'їлися.
За банки - європейський ринок дуже конкурентний. Напевно нашим бізнесменам не вистачає хватки і терпіння вийти на такі складні ринки. Ну і звичайно - "порішать" теж не вийде.
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 00:48

  rjkz написав:
  nekefer написав:
  akurt написав:И зачем вы постите здесь эту протухшую новость?

потому что это единственный путь для эмиграции на текущий момент
в теме обсуждаем что угодно кроме самой темы - как эмигрировать


Вопрос конечно дискуссионный, но мне реально напомнило времена совка, когда артисты и спортсмены не возвращались.


У меня тоже четкая ассоциация с совком, и его сателлитами, ну вот чем не аналог - https://www.dw.com/ru/10-%D1%81%D0%B0%D ... 0/a-351245
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