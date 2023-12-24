Це - брехня. Спотові ціни на енергетичне вугілля ніколи не були такими. А Ви - вірете в теорії змови.
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Додано: Пон 25 гру, 2023 00:52
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 25 гру, 2023 01:11
Предлагаю отделять технологический прогресс от социального прогресса - все эти автомобили мобильные телефоны и прочий невиданный ранее пластик это чисто технологическое развитие, они стали доступны по всему миру одновременно. Но отмечу что "необходимость" покупать новый айфон или кросовки не так давит на мозг, как необходимость оплаты коммуналки и продуктов, которые на завтра не отложишь потому что кущать и тепло нужно сегодня - поэтому увеличение стоимости продуктов и комуналки за счет уменьшения стоимости телефонов компьютеров и автомобилей не думаю что сильно осчастливило людей.
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