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#<1 ... 1688168916901691> Додано: Пон 25 гру, 2023 00:52 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: тобы через Роттердам крест продавать государству Украина по 400+ долларов за тонну. тобы через Роттердам крест продавать государству Украина по 400+ долларов за тонну.

Це - брехня. Спотові ціни на енергетичне вугілля ніколи не були такими. А Ви - вірете в теорії змови. Це - брехня. Спотові ціни на енергетичне вугілля ніколи не були такими. А Ви - вірете в теорії змови. Denik Повідомлень: 2787 З нами з: 23.02.09 Подякував: 587 раз. Подякували: 1074 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 гру, 2023 01:11 rjkz написав: Дюрі-бачі написав: rjkz написав: Вот такая вот динамика - чем больше Украина интегрируется в мировые рынки труда хоть целиком хоть каждым индивидуумом в отдельности, тем выше доходы. Вот такая вот динамика - чем больше Украина интегрируется в мировые рынки труда хоть целиком хоть каждым индивидуумом в отдельности, тем выше доходы.

Ні. Чим швидше ми інтегруємось - тим вище витрати, особливо на житло, адже інтеграція не на рівних правах.

Це добре видно на прикладі наших аграріїв, перевізників, банків... , проти яких повстала вся Європа, адже вони реально кращі і можуть легко захопити їх ринки. А коли ми те саме робили проти європейського автопрому - це вже "неринкові методи".

Та і приклади Болгарів чи Латишів показує, що така інтеграція дуже дуже небезпечна. Ні. Чим швидше ми інтегруємось - тим вище витрати, особливо на житло, адже інтеграція не на рівних правах.Це добре видно на прикладі наших аграріїв, перевізників, банків... , проти яких повстала вся Європа, адже вони реально кращі і можуть легко захопити їх ринки. А коли ми те саме робили проти європейського автопрому - це вже "неринкові методи".Та і приклади Болгарів чи Латишів показує, що така інтеграція дуже дуже небезпечна.



Вы частично правы, но все-таки хоть какая-то интеграция лучше чем такая как в лднр.

Сам акцент Вы не совсем уловили или я недостаточно акцентировал - цены опережают рост доходов, в этом плане не легче, но доходы все таки растут (на большом временном горизонте).

Если говорить в товарном отношении, то покупать продукты питания становится тяжелее, так как у украинских производителей есть альтрнатива внутреннему рынку и некоторым категориям людей без помощи от родственников-заробитчан тяжело осилить просто еду и комуналь (которая тоже стремится к мировым ценам).

Но вспомните насколько фантастическим выглядела для "подавляющего числа" пересичных покупка в принципе автомобиля в 90-х и насколько это доступнее стало сейчас.

Когда-то, в начале 00-х, моя жена работала в коллективе, где считали, что "мобилку человек покупает, когда у него уже все есть", сейчас они у "подавляющего большинства" детей и пенсионеров. Да, с развитием всей индустрии этот элемент нашей жизни сам по себе стал более дешевый, но тем не менее.

То же самое с телевизорами-компутерами и пр.

Разговаривал с человеком, который приехал в 1994 году в США, его первые самые сильные впечатления "Это я что, на свою дневную зарплату в 3 доллара в час на автомойке могу купить пару кроссовок, а не собирать месяцами?"

Мы тогда совсем не были интегрированны. Но было дешевое по сравнению с мировыми ценами молоко, сахар, хлеб, картошка, комуналь, ОТ.

Я еще помню в середине 00-х литровый пакет молока Галактон по 96 копеек.

Сейчас в Украине молоко чуть дороже, чем в США. Вы частично правы, но все-таки хоть какая-то интеграция лучше чем такая как в лднр.Сам акцент Вы не совсем уловили или я недостаточно акцентировал - цены опережают рост доходов, в этом плане не легче, но доходы все таки растут (на большом временном горизонте).Если говорить в товарном отношении, то покупать продукты питания становится тяжелее, так как у украинских производителей есть альтрнатива внутреннему рынку и некоторым категориям людей без помощи от родственников-заробитчан тяжело осилить просто еду и комуналь (которая тоже стремится к мировым ценам).Но вспомните насколько фантастическим выглядела для "подавляющего числа" пересичных покупка в принципе автомобиля в 90-х и насколько это доступнее стало сейчас.Когда-то, в начале 00-х, моя жена работала в коллективе, где считали, что "мобилку человек покупает, когда у него уже все есть", сейчас они у "подавляющего большинства" детей и пенсионеров. Да, с развитием всей индустрии этот элемент нашей жизни сам по себе стал более дешевый, но тем не менее.То же самое с телевизорами-компутерами и пр.Разговаривал с человеком, который приехал в 1994 году в США, его первые самые сильные впечатления "Это я что, на свою дневную зарплату в 3 доллара в час на автомойке могу купить пару кроссовок, а не собирать месяцами?"Мы тогда совсем не были интегрированны. Но было дешевое по сравнению с мировыми ценами молоко, сахар, хлеб, картошка, комуналь, ОТ.Я еще помню в середине 00-х литровый пакет молока Галактон по 96 копеек.Сейчас в Украине молоко чуть дороже, чем в США.



Предлагаю отделять технологический прогресс от социального прогресса - все эти автомобили мобильные телефоны и прочий невиданный ранее пластик это чисто технологическое развитие, они стали доступны по всему миру одновременно. Но отмечу что "необходимость" покупать новый айфон или кросовки не так давит на мозг, как необходимость оплаты коммуналки и продуктов, которые на завтра не отложишь потому что кущать и тепло нужно сегодня - поэтому увеличение стоимости продуктов и комуналки за счет уменьшения стоимости телефонов компьютеров и автомобилей не думаю что сильно осчастливило людей. Предлагаю отделять технологический прогресс от социального прогресса - все эти автомобили мобильные телефоны и прочий невиданный ранее пластик это чисто технологическое развитие, они стали доступны по всему миру одновременно. Но отмечу что "необходимость" покупать новый айфон или кросовки не так давит на мозг, как необходимость оплаты коммуналки и продуктов, которые на завтра не отложишь потому что кущать и тепло нужно сегодня - поэтому увеличение стоимости продуктов и комуналки за счет уменьшения стоимости телефонов компьютеров и автомобилей не думаю что сильно осчастливило людей. katso

Повідомлень: 821 З нами з: 16.05.12 Подякував: 111 раз. Подякували: 239 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 гру, 2023 01:33 Denik написав: rjkz написав: тобы через Роттердам крест продавать государству Украина по 400+ долларов за тонну. тобы через Роттердам крест продавать государству Украина по 400+ долларов за тонну.

Це - брехня. Спотові ціни на енергетичне вугілля ніколи не були такими. А Ви - вірете в теорії змови. Це - брехня. Спотові ціни на енергетичне вугілля ніколи не були такими. А Ви - вірете в теорії змови.



Собівпртість вугілля у ахметова на території України у 2016 була 300 грн (без врахування капвитрат) по формулі роттердам плюс була десь 1800 грн Собівпртість вугілля у ахметова на території України у 2016 була 300 грн (без врахування капвитрат) по формулі роттердам плюс була десь 1800 грн adeges Повідомлень: 4475 З нами з: 14.03.06 Подякував: 422 раз. Подякували: 1037 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 гру, 2023 03:03 akurt написав: ..........

P.S. Когда закончится война - известно абсолютно точно. Дату назвал Виталий Портников примерно 6 месяцев назад. Кто не слышал, я не виноват. ..........P.S. Когда закончится война - известно абсолютно точно. Дату назвал Виталий Портников примерно 6 месяцев назад. Кто не слышал, я не виноват.

Дату уже называли все, кому не лень, в т.ч. мольфары, экстрасенсы, шаманы, глава ГУР. Дату уже называли все, кому не лень, в т.ч. мольфары, экстрасенсы, шаманы, глава ГУР. ЛАД 2 Повідомлень: 26986 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5212 раз. Подякували: 4823 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 гру, 2023 03:58 katso написав: rjkz написав: Дюрі-бачі написав: Ні. Чим швидше ми інтегруємось - тим вище витрати, особливо на житло, адже інтеграція не на рівних правах.

Це добре видно на прикладі наших аграріїв, перевізників, банків... , проти яких повстала вся Європа, адже вони реально кращі і можуть легко захопити їх ринки. А коли ми те саме робили проти європейського автопрому - це вже "неринкові методи".

Та і приклади Болгарів чи Латишів показує, що така інтеграція дуже дуже небезпечна. Ні. Чим швидше ми інтегруємось - тим вище витрати, особливо на житло, адже інтеграція не на рівних правах.Це добре видно на прикладі наших аграріїв, перевізників, банків... , проти яких повстала вся Європа, адже вони реально кращі і можуть легко захопити їх ринки. А коли ми те саме робили проти європейського автопрому - це вже "неринкові методи".Та і приклади Болгарів чи Латишів показує, що така інтеграція дуже дуже небезпечна.



Вы частично правы, но все-таки хоть какая-то интеграция лучше чем такая как в лднр.

Сам акцент Вы не совсем уловили или я недостаточно акцентировал - цены опережают рост доходов, в этом плане не легче, но доходы все таки растут (на большом временном горизонте).

Если говорить в товарном отношении, то покупать продукты питания становится тяжелее, так как у украинских производителей есть альтрнатива внутреннему рынку и некоторым категориям людей без помощи от родственников-заробитчан тяжело осилить просто еду и комуналь (которая тоже стремится к мировым ценам).

Но вспомните насколько фантастическим выглядела для "подавляющего числа" пересичных покупка в принципе автомобиля в 90-х и насколько это доступнее стало сейчас.

Когда-то, в начале 00-х, моя жена работала в коллективе, где считали, что "мобилку человек покупает, когда у него уже все есть", сейчас они у "подавляющего большинства" детей и пенсионеров. Да, с развитием всей индустрии этот элемент нашей жизни сам по себе стал более дешевый, но тем не менее.

То же самое с телевизорами-компутерами и пр.

Разговаривал с человеком, который приехал в 1994 году в США, его первые самые сильные впечатления "Это я что, на свою дневную зарплату в 3 доллара в час на автомойке могу купить пару кроссовок, а не собирать месяцами?"

Мы тогда совсем не были интегрированны. Но было дешевое по сравнению с мировыми ценами молоко, сахар, хлеб, картошка, комуналь, ОТ.

Я еще помню в середине 00-х литровый пакет молока Галактон по 96 копеек.

Сейчас в Украине молоко чуть дороже, чем в США. Вы частично правы, но все-таки хоть какая-то интеграция лучше чем такая как в лднр.Сам акцент Вы не совсем уловили или я недостаточно акцентировал - цены опережают рост доходов, в этом плане не легче, но доходы все таки растут (на большом временном горизонте).Если говорить в товарном отношении, то покупать продукты питания становится тяжелее, так как у украинских производителей есть альтрнатива внутреннему рынку и некоторым категориям людей без помощи от родственников-заробитчан тяжело осилить просто еду и комуналь (которая тоже стремится к мировым ценам).Но вспомните насколько фантастическим выглядела для "подавляющего числа" пересичных покупка в принципе автомобиля в 90-х и насколько это доступнее стало сейчас.Когда-то, в начале 00-х, моя жена работала в коллективе, где считали, что "мобилку человек покупает, когда у него уже все есть", сейчас они у "подавляющего большинства" детей и пенсионеров. Да, с развитием всей индустрии этот элемент нашей жизни сам по себе стал более дешевый, но тем не менее.То же самое с телевизорами-компутерами и пр.Разговаривал с человеком, который приехал в 1994 году в США, его первые самые сильные впечатления "Это я что, на свою дневную зарплату в 3 доллара в час на автомойке могу купить пару кроссовок, а не собирать месяцами?"Мы тогда совсем не были интегрированны. Но было дешевое по сравнению с мировыми ценами молоко, сахар, хлеб, картошка, комуналь, ОТ.Я еще помню в середине 00-х литровый пакет молока Галактон по 96 копеек.Сейчас в Украине молоко чуть дороже, чем в США.



Предлагаю отделять технологический прогресс от социального прогресса - все эти автомобили мобильные телефоны и прочий невиданный ранее пластик это чисто технологическое развитие, они стали доступны по всему миру одновременно. Но отмечу что "необходимость" покупать новый айфон или кросовки не так давит на мозг, как необходимость оплаты коммуналки и продуктов, которые на завтра не отложишь потому что кущать и тепло нужно сегодня - поэтому увеличение стоимости продуктов и комуналки за счет уменьшения стоимости телефонов компьютеров и автомобилей не думаю что сильно осчастливило людей. Предлагаю отделять технологический прогресс от социального прогресса - все эти автомобили мобильные телефоны и прочий невиданный ранее пластик это чисто технологическое развитие, они стали доступны по всему миру одновременно. Но отмечу что "необходимость" покупать новый айфон или кросовки не так давит на мозг, как необходимость оплаты коммуналки и продуктов, которые на завтра не отложишь потому что кущать и тепло нужно сегодня - поэтому увеличение стоимости продуктов и комуналки за счет уменьшения стоимости телефонов компьютеров и автомобилей не думаю что сильно осчастливило людей.

Совершенно верно.

Только все-таки у бОльшего числа людей ввиду высоких относительно пересичных доходов айтишников и заробитчан-родственников появились возможности больше себе позволить, они-же включают мультипликатор, как принято говорить.

Те, кто ввиду рода деятельности не зарабатывает в айти, не имеет помощи от родственников и не может на тех категориях заработать (я имею ввиду бюджетников и пенсионеров) - дело швах.

Но по этому пути надо пройти. "Пойдешь направо - в Америку попадешь, пойдешь налево - в Северную Корею придешь".

Кстати, еще один момент. Если производители продуктов питания могут позволить себе продавать на внешнем рынке и потому для них нет большой разницы по одной и той-же цене продать в США или в Сильпо,но конкуренция все-таки есть, то рыжий татарин зачавкал то, что плохо лежало от совка, закопав, взорвав, расстреляв конкурентов, платит украинскую зарплату, но населению поставляет по мировым ценам - это монополия.

Украинские и росийские олигархические элиты загнали народ в такую жесткую нищету людей, что те, кто свалил из Украины, попали в лучший мир еще при жизни.

Особенно выиграли те, кто свалил в конце 80-х -начале 90-х.

Я людям тут рассказываю как стирали одноразовые полиэтиленовые пакеты - не верят. Как люди ели картошку с капустой и подсолнечным маслом - не верят.

Как курильщики бычки докуривали - не верят. И это в Киеве.

И, как я узнал, в Молдове, а может и на периферии Украины, был реальный голод. Разве что не голодомор. И Молдова была долго самой бедной страной Европы, пока Украина не опустилась на это "почетное" место в 2010-х.. В 90-х из Молдовы выехало более 50% населения. Преимущественно молодые.

Так у них ничего и не было - ни такого количества черноземов ни такой промышленности и раша устроила им вариант "бамбаса" (Приднестровье) еще в 90-х.

В НЙ очень много молдаван. Совершенно верно.Только все-таки у бОльшего числа людей ввиду высоких относительно пересичных доходов айтишников и заробитчан-родственников появились возможности больше себе позволить, они-же включают мультипликатор, как принято говорить.Те, кто ввиду рода деятельности не зарабатывает в айти, не имеет помощи от родственников и не может на тех категориях заработать (я имею ввиду бюджетников и пенсионеров) - дело швах.Но по этому пути надо пройти. "Пойдешь направо - в Америку попадешь, пойдешь налево - в Северную Корею придешь".Кстати, еще один момент. Если производители продуктов питания могут позволить себе продавать на внешнем рынке и потому для них нет большой разницы по одной и той-же цене продать в США или в Сильпо,но конкуренция все-таки есть, то рыжий татарин зачавкал то, что плохо лежало от совка, закопав, взорвав, расстреляв конкурентов, платит украинскую зарплату, но населению поставляет по мировым ценам - это монополия.Украинские и росийские олигархические элиты загнали народ в такую жесткую нищету людей, что те, кто свалил из Украины, попали в лучший мир еще при жизни.Особенно выиграли те, кто свалил в конце 80-х -начале 90-х.Я людям тут рассказываю как стирали одноразовые полиэтиленовые пакеты - не верят. Как люди ели картошку с капустой и подсолнечным маслом - не верят.Как курильщики бычки докуривали - не верят. И это в Киеве.И, как я узнал, в Молдове, а может и на периферии Украины, был реальный голод. Разве что не голодомор. И Молдова была долго самой бедной страной Европы, пока Украина не опустилась на это "почетное" место в 2010-х.. В 90-х из Молдовы выехало более 50% населения. Преимущественно молодые.Так у них ничего и не было - ни такого количества черноземов ни такой промышленности и раша устроила им вариант "бамбаса" (Приднестровье) еще в 90-х.В НЙ очень много молдаван. rjkz

Повідомлень: 15982 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8135 раз. Подякували: 5014 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 гру, 2023 04:01 adeges написав: Denik написав: rjkz написав: тобы через Роттердам крест продавать государству Украина по 400+ долларов за тонну. тобы через Роттердам крест продавать государству Украина по 400+ долларов за тонну.

Це - брехня. Спотові ціни на енергетичне вугілля ніколи не були такими. А Ви - вірете в теорії змови. Це - брехня. Спотові ціни на енергетичне вугілля ніколи не були такими. А Ви - вірете в теорії змови.



Собівпртість вугілля у ахметова на території України у 2016 була 300 грн (без врахування капвитрат) по формулі роттердам плюс була десь 1800 грн Собівпртість вугілля у ахметова на території України у 2016 була 300 грн (без врахування капвитрат) по формулі роттердам плюс була десь 1800 грн

ну звичайно, 10 баксів. при видобуванні вугілля на глибині 1 км. у нас не Кузбас. тому весь час на вугледобування йшли шалені субсидії. й так, такі шахти постійно треба підтримувати



ви особисто бачили ці розрахунки? чи хтось колись казав? чи написав в інеті? ну звичайно, 10 баксів. при видобуванні вугілля на глибині 1 км. у нас не Кузбас. тому весь час на вугледобування йшли шалені субсидії. й так, такі шахти постійно треба підтримувативи особисто бачили ці розрахунки? чи хтось колись казав? чи написав в інеті? Shaman

Повідомлень: 4931 З нами з: 29.09.19 Подякував: 533 раз. Подякували: 1270 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 гру, 2023 04:04 Shaman написав: adeges написав: Denik написав: Це - брехня. Спотові ціни на енергетичне вугілля ніколи не були такими. А Ви - вірете в теорії змови. Це - брехня. Спотові ціни на енергетичне вугілля ніколи не були такими. А Ви - вірете в теорії змови.



Собівпртість вугілля у ахметова на території України у 2016 була 300 грн (без врахування капвитрат) по формулі роттердам плюс була десь 1800 грн Собівпртість вугілля у ахметова на території України у 2016 була 300 грн (без врахування капвитрат) по формулі роттердам плюс була десь 1800 грн

ну звичайно, 10 баксів. при видобуванні вугілля на глибині 1 км. у нас не Кузбас. тому весь час на вугледобування йшли шалені субсидії. й так, такі шахти постійно треба підтримувати



ви особисто бачили ці розрахунки? чи хтось колись казав? чи написав в інеті? ну звичайно, 10 баксів. при видобуванні вугілля на глибині 1 км. у нас не Кузбас. тому весь час на вугледобування йшли шалені субсидії. й так, такі шахти постійно треба підтримувативи особисто бачили ці розрахунки? чи хтось колись казав? чи написав в інеті?



И почему я не удивлен этим постом?



"Можете не отвечать" (с) И почему я не удивлен этим постом?"Можете не отвечать" (с) rjkz

Повідомлень: 15982 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8135 раз. Подякували: 5014 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 гру, 2023 07:03 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Как люди ели картошку с капустой и подсолнечным маслом - не верят. Как люди ели картошку с капустой и подсолнечным маслом - не верят.

Не далее как сегодня утром

Домашняя квашеная капуста - м-м-м... со свежесваренной картошечкой и маслом "Чумак" нерафинированным Не далее как сегодня утромДомашняя квашеная капуста - м-м-м... со свежесваренной картошечкой и маслом "Чумак" нерафинированным Starikan 2 Повідомлень: 19706 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2582 раз. Подякували: 3135 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 гру, 2023 11:18 rjkz написав: Shaman написав: adeges написав: Собівпртість вугілля у ахметова на території України у 2016 була 300 грн (без врахування капвитрат) по формулі роттердам плюс була десь 1800 грн Собівпртість вугілля у ахметова на території України у 2016 була 300 грн (без врахування капвитрат) по формулі роттердам плюс була десь 1800 грн

ну звичайно, 10 баксів. при видобуванні вугілля на глибині 1 км. у нас не Кузбас. тому весь час на вугледобування йшли шалені субсидії. й так, такі шахти постійно треба підтримувати



ви особисто бачили ці розрахунки? чи хтось колись казав? чи написав в інеті? ну звичайно, 10 баксів. при видобуванні вугілля на глибині 1 км. у нас не Кузбас. тому весь час на вугледобування йшли шалені субсидії. й так, такі шахти постійно треба підтримувативи особисто бачили ці розрахунки? чи хтось колись казав? чи написав в інеті?

И почему я не удивлен этим постом?



"Можете не отвечать" (с) И почему я не удивлен этим постом?"Можете не отвечать" (с)

а чому я не здивований, що замість аргументів - бла-бла-бла



rjkz, розкажіть, де вас обідєлі працівники Ахметова, що така травма?

навряд чи ви десь особисто стикалися



можете відповісти, але гадаю знову буде - бла-бла-бла.



що дивно, людина в Америці, розповідає з захватом про американські зп з мільйонними активами, але все одно прям класова ненависть до багатіїв - парадокс а чому я не здивований, що замість аргументів - бла-бла-бла, розкажіть, де вас обідєлі працівники Ахметова, що така травма?навряд чи ви десь особисто стикалисяможете відповісти, але гадаю знову буде - бла-бла-бла.що дивно, людина в Америці, розповідає з захватом про американські зп з мільйонними активами, але все одно прям класова ненависть до багатіїв - парадокс Shaman

Повідомлень: 4931 З нами з: 29.09.19 Подякував: 533 раз. Подякували: 1270 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 гру, 2023 11:44 Еміграція, заробітчанство



New’s from Canada



Останнім часом офіційні органи Канади, які опікуються візами для українців за Програмою CUAET, активізували свою роботу:

- процес вклеювання віз в Посольствах Канади знову став досить швидким: тиждень-півтора (влітку люди чекали по 2-4 місяця);

- нарешті отримали позитивне рішення люди, які чекали 9 (!!!) місяців.



Попереду цікавий експеримент із родинами, в яких один з подружжя НЕ є українцем. Такі кейси було пригальмовано: канадці ретельно вивчають who is who…

На днях отримали узгодження візи родина, яку я особисто знаю і там можливо будуть результати цікавого експерименту. Цікавий він буде з усіх боків:

- жінка в тому подружжі - українка, яка заміжня за громадянином Туреччини. Має паспорти українські та турецьки. Багато років НЕ працює, тому що народила в Туреччині двох хлопців та виховує їх. Раніше працювала в готельному бізнесі: саме така жінка видавала в готелях ключі від номерів. Але було це давно: вже 10 років тому. Роботи не боїться. Але і реальної спеціальності/фаху/професіі/дипломів НЕ має.

- чоловік в тому подружжі - 42 роки, працює в готельному бізнесі, має досить непогану зарплатню (за турецькими мірками - орієнтир 1000€ на місяць). Тут теж цікаво: реально не має спеціальної освіти та практичної професії. Багато років - менеджер в різних готелях класу 5 зірок.

- школярі 7 та 9 років. Знають українську, російську та турецьку мови. Навчаються в стандартній турецькій школі. Вивчають англійську мову в школі (старший в класі інтенсивної підготовки - це безкоштовно).



Налаштовані серйозно переїхати в Канаду.

Теоретично зараз спосіб життя: «вареник у маслі». Гадаю не у всіх учасників форуму є такі умови:

- живуть в 3к квартирі 100 кв.м., яку подарували батьки чоловіка на весілля. Точніше не подарували: юридично квартира належить батькам, а батьки вручили ключі від тієї квартири. Але квартиру не купували, затягуючи паски…

- у чоловіка стабільна робота останні 15 років з перервою на часи Covid, коли реально 2 роки не працював (мав якусь виплату від держави як безробітний в силу обʼєктивних причин);

- діти здорові та навчаються в школі (навчання безкоштовне);

- жінка виконувала разові завдання в осередку української діаспори (вистачало на каву в кафе з тістечком та забави для синів);

- автівку мали, Ніссан Кашкай - але чоловік продав та гроші вклав здається в кріпту. Не пропало та не втратив. Орієнтир подушки безпеки: 20 000$.



Ну ось, налаштовані рішуче змінити все своє життя. Чим і цікаво: що воно таке получиться при непоганих вихідних даних для Туреччини і зовсім ніяких - на мою думку - для Канади: англійська мова - будемо відвертими - на початковому рівні, реальних професій, цікавих для Канади, не мають.

Чоловік активно спілкується з турецькою діаспорою в Канаді, ті запрошують і обіцяють підтримати. Радять після приїзду купити авто та почати з роботи таксистом.

Це - може бути: коли я 29 травня прилетів рейсом WestJet із San Francisco в Calgary, таксистом був здається індієць. Ну з навігатором кожен може бути таксистом.

Подивимося що буде: планують переїхати десь в лютому…

Чистий експеримент: «Нове життя з «нуля»». akurt

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