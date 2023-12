Додано: Пон 25 гру, 2023 11:44

Останнім часом офіційні органи Канади, які опікуються візами для українців за Програмою CUAET, активізували свою роботу:

- процес вклеювання віз в Посольствах Канади знову став досить швидким: тиждень-півтора (влітку люди чекали по 2-4 місяця);

- нарешті отримали позитивне рішення люди, які чекали 9 (!!!) місяців.



Попереду цікавий експеримент із родинами, в яких один з подружжя НЕ є українцем. Такі кейси було пригальмовано: канадці ретельно вивчають who is who…

На днях отримали узгодження візи родина, яку я особисто знаю і там можливо будуть результати цікавого експерименту. Цікавий він буде з усіх боків:

- жінка в тому подружжі - українка, яка заміжня за громадянином Туреччини. Має паспорти українські та турецьки. Багато років НЕ працює, тому що народила в Туреччині двох хлопців та виховує їх. Раніше працювала в готельному бізнесі: саме така жінка видавала в готелях ключі від номерів. Але було це давно: вже 10 років тому. Роботи не боїться. Але і реальної спеціальності/фаху/професіі/дипломів НЕ має.

- чоловік в тому подружжі - 42 роки, працює в готельному бізнесі, має досить непогану зарплатню (за турецькими мірками - орієнтир 1000€ на місяць). Тут теж цікаво: реально не має спеціальної освіти та практичної професії. Багато років - менеджер в різних готелях класу 5 зірок.

- школярі 7 та 9 років. Знають українську, російську та турецьку мови. Навчаються в стандартній турецькій школі. Вивчають англійську мову в школі (старший в класі інтенсивної підготовки - це безкоштовно).



Налаштовані серйозно переїхати в Канаду.

Теоретично зараз спосіб життя: «вареник у маслі». Гадаю не у всіх учасників форуму є такі умови:

- живуть в 3к квартирі 100 кв.м., яку подарували батьки чоловіка на весілля. Точніше не подарували: юридично квартира належить батькам, а батьки вручили ключі від тієї квартири. Але квартиру не купували, затягуючи паски…

- у чоловіка стабільна робота останні 15 років з перервою на часи Covid, коли реально 2 роки не працював (мав якусь виплату від держави як безробітний в силу обʼєктивних причин);

- діти здорові та навчаються в школі (навчання безкоштовне);

- жінка виконувала разові завдання в осередку української діаспори (вистачало на каву в кафе з тістечком та забави для синів);

- автівку мали, Ніссан Кашкай - але чоловік продав та гроші вклав здається в кріпту. Не пропало та не втратив. Орієнтир подушки безпеки: 20 000$.



Ну ось, налаштовані рішуче змінити все своє життя. Чим і цікаво: що воно таке получиться при непоганих вихідних даних для Туреччини і зовсім ніяких - на мою думку - для Канади: англійська мова - будемо відвертими - на початковому рівні, реальних професій, цікавих для Канади, не мають.

Чоловік активно спілкується з турецькою діаспорою в Канаді, ті запрошують і обіцяють підтримати. Радять після приїзду купити авто та почати з роботи таксистом.

Це - може бути: коли я 29 травня прилетів рейсом WestJet із San Francisco в Calgary, таксистом був здається індієць. Ну з навігатором кожен може бути таксистом.

Подивимося що буде: планують переїхати десь в лютому…

Чистий експеримент: «Нове життя з «нуля»».