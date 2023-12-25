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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1689169016911692
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 15:25

Re: Еміграція, заробітчанство

  adeges написав:Собівпртість вугілля у ахметова на території України у 2016 була 300 грн (без врахування капвитрат) по формулі роттердам плюс була десь 1800 грн

Наскільки я пам'ятаю ціна державних шахт була 1800 грн. Світові ціни на енергетичне вугілля коливалися в діапазоні 50-100$.
Але ж 1800 грн 2016-2019 року це ж майже 400 дол. по rjkz. За індексом Біг-Мака мабуть.
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 15:34

Re: Еміграція, заробітчанство

  adeges написав:Інформація ДТЕКу. Отримана влітку 2016 року. В рамках виконання одного проекту, де занижувати собівартість сенсу не було. Сам здивований був

У орків нафта без капітальних затрат та транспортування коштує 3-5 дол за барель - фактично електрика на качання насосу. А з капзатратами вже 15-20. І це - на освоєних родовизах, де не треба 200 км дороги будувати по вічній мерзлоті або аеродром та електростанцію. Так і з вугіллям - без капзатрат рахувати - то якась цифра у вакумі.

Хоча 10 дол - може буди собівартість відкритго видобутку при вже розкритому кар'єрі.
І то в цінах до 2020 року, коли доларів та євро надрукували більше, аніж коштуює світовий видобуток вугілля у наступні 800 років.
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:16

Re: Еміграція, заробітчанство

  nekefer написав:эффективность красивое слово, но какой смысл?
если нужно уничтожить сельское население то латифундия на тысячи гектаров и война очень эффективны
Европа идет другим путем, сохраняет людей, 1000 фермеров с 1 гектаром сохраняют свою работу, собственность, свою культуру и образ жизни, им есть за что воевать
небольшое подорожание продуктов мелочь по сравнение с этим и легко закрывается дотациями
по итогу европейская деревенька совсем не то что украинское село

Європейські дотації - то дебілізм. Можна просто перейти з російського газу та іранської нафти на біопаливо. Тоді с/х виробники стануть такими собі рокфелерами.
При цьому буде досягнуто зниження фінансування тероризму, підтримка с/г, та кліматичні цілі.
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:24

  Shaman написав:
  rjkz написав:
  Shaman написав:ну звичайно, 10 баксів. при видобуванні вугілля на глибині 1 км. у нас не Кузбас. тому весь час на вугледобування йшли шалені субсидії. й так, такі шахти постійно треба підтримувати

ви особисто бачили ці розрахунки? чи хтось колись казав? чи написав в інеті?

И почему я не удивлен этим постом? :mrgreen:

"Можете не отвечать" (с)

а чому я не здивований, що замість аргументів - бла-бла-бла :lol:

rjkz, розкажіть, де вас обідєлі працівники Ахметова, що така травма? :D
навряд чи ви десь особисто стикалися

можете відповісти, але гадаю знову буде - бла-бла-бла.

що дивно, людина в Америці, розповідає з захватом про американські зп з мільйонними активами, але все одно прям класова ненависть до багатіїв - парадокс 8)


Да, я ненавижу зека, который отправил на тот свет не одного человека (нужны подробности? они есть в открытом доступе), который высасывает из страны и моего города, в котором я родился и прожил бОльшую часть своей жизни, все соки (приватизируй прибыли и национализируй убытки). Я ненавижу человека, который принял самое непосредственное участие в разжигании войны на Донбассе в 2014.
Который, по его-же словам "патриот Донбасса", но ни слова о "патриоте Украины".
Который поставлял критические материалы для сепаров в обмен на уголь по 50 баксов.
Я ненавижу "почетного президента партии регионов", а фактически, ее реального учредителя (формально, ефремов, рыбак и порошенко) и бенефициара.
Ну и это его решение было привести к власти завгара.
Расскажите лучше, что вас подвигло на ролль "адвоката дьявола"?
Это ваша работа?
Он ведь не просто "багатый человек", я спокойно отношусь к состоятельным и очень состоятельным людям, даже не завидую. Он - олигарх. А значение этого слова значительно отличается от слова богатый, состоятельный человек.
Вопросы ко мне что ЛИЧНО мне сделал этот человек - это как раз из разряда бла-бла-бла. Он ЛИЧНО сделал каждому то, что намеренно, для собственной выгоды разорил страну Украина. Один из, но самый старательный.
В том числе из-за его деятельности миллионы украинцев были вынуждены покинуть страну, потому что жизнь в олигархическом государстве - это рабство.
Если вы этого не видите, не понимаете или не хотите понимать, то вы - недалекий человек.
Я повторяю свой вопрос - что вами движет в роли "адвоката дьявола"?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:47

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:rjkz, розкажіть, де вас обідєлі працівники Ахметова, що така травма?
навряд чи ви десь особисто стикалися

rjkz профан в енергетиці, плутається в порядках величин. В економіці енергетики - ще гірше.
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