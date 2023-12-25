Наскільки я пам'ятаю ціна державних шахт була 1800 грн. Світові ціни на енергетичне вугілля коливалися в діапазоні 50-100$.
Але ж 1800 грн 2016-2019 року це ж майже 400 дол. по rjkz. За індексом Біг-Мака мабуть.
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Додано: Пон 25 гру, 2023 15:25
Re: Еміграція, заробітчанство
Наскільки я пам'ятаю ціна державних шахт була 1800 грн. Світові ціни на енергетичне вугілля коливалися в діапазоні 50-100$.
Але ж 1800 грн 2016-2019 року це ж майже 400 дол. по rjkz. За індексом Біг-Мака мабуть.
Додано: Пон 25 гру, 2023 15:34
Re: Еміграція, заробітчанство
У орків нафта без капітальних затрат та транспортування коштує 3-5 дол за барель - фактично електрика на качання насосу. А з капзатратами вже 15-20. І це - на освоєних родовизах, де не треба 200 км дороги будувати по вічній мерзлоті або аеродром та електростанцію. Так і з вугіллям - без капзатрат рахувати - то якась цифра у вакумі.
Хоча 10 дол - може буди собівартість відкритго видобутку при вже розкритому кар'єрі.
І то в цінах до 2020 року, коли доларів та євро надрукували більше, аніж коштуює світовий видобуток вугілля у наступні 800 років.
Додано: Пон 25 гру, 2023 16:16
Re: Еміграція, заробітчанство
Європейські дотації - то дебілізм. Можна просто перейти з російського газу та іранської нафти на біопаливо. Тоді с/х виробники стануть такими собі рокфелерами.
При цьому буде досягнуто зниження фінансування тероризму, підтримка с/г, та кліматичні цілі.
Додано: Пон 25 гру, 2023 16:24
Да, я ненавижу зека, который отправил на тот свет не одного человека (нужны подробности? они есть в открытом доступе), который высасывает из страны и моего города, в котором я родился и прожил бОльшую часть своей жизни, все соки (приватизируй прибыли и национализируй убытки). Я ненавижу человека, который принял самое непосредственное участие в разжигании войны на Донбассе в 2014.
Который, по его-же словам "патриот Донбасса", но ни слова о "патриоте Украины".
Который поставлял критические материалы для сепаров в обмен на уголь по 50 баксов.
Я ненавижу "почетного президента партии регионов", а фактически, ее реального учредителя (формально, ефремов, рыбак и порошенко) и бенефициара.
Ну и это его решение было привести к власти завгара.
Расскажите лучше, что вас подвигло на ролль "адвоката дьявола"?
Это ваша работа?
Он ведь не просто "багатый человек", я спокойно отношусь к состоятельным и очень состоятельным людям, даже не завидую. Он - олигарх. А значение этого слова значительно отличается от слова богатый, состоятельный человек.
Вопросы ко мне что ЛИЧНО мне сделал этот человек - это как раз из разряда бла-бла-бла. Он ЛИЧНО сделал каждому то, что намеренно, для собственной выгоды разорил страну Украина. Один из, но самый старательный.
В том числе из-за его деятельности миллионы украинцев были вынуждены покинуть страну, потому что жизнь в олигархическом государстве - это рабство.
Если вы этого не видите, не понимаете или не хотите понимать, то вы - недалекий человек.
Я повторяю свой вопрос - что вами движет в роли "адвоката дьявола"?
Додано: Пон 25 гру, 2023 16:47
Re: Еміграція, заробітчанство
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