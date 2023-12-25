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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1690169116921693> Додано: Пон 25 гру, 2023 15:25 Re: Еміграція, заробітчанство adeges написав: Собівпртість вугілля у ахметова на території України у 2016 була 300 грн (без врахування капвитрат) по формулі роттердам плюс була десь 1800 грн Собівпртість вугілля у ахметова на території України у 2016 була 300 грн (без врахування капвитрат) по формулі роттердам плюс була десь 1800 грн

Наскільки я пам'ятаю ціна державних шахт була 1800 грн. Світові ціни на енергетичне вугілля коливалися в діапазоні 50-100$.

Але ж 1800 грн 2016-2019 року це ж майже 400 дол. по rjkz. За індексом Біг-Мака мабуть. Наскільки я пам'ятаю ціна державних шахт була 1800 грн. Світові ціни на енергетичне вугілля коливалися в діапазоні 50-100$.Але ж 1800 грн 2016-2019 року це ж майже 400 дол. по rjkz. За індексом Біг-Мака мабуть. Denik Повідомлень: 2794 З нами з: 23.02.09 Подякував: 587 раз. Подякували: 1074 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 гру, 2023 15:34 Re: Еміграція, заробітчанство adeges написав: Інформація ДТЕКу. Отримана влітку 2016 року. В рамках виконання одного проекту, де занижувати собівартість сенсу не було. Сам здивований був Інформація ДТЕКу. Отримана влітку 2016 року. В рамках виконання одного проекту, де занижувати собівартість сенсу не було. Сам здивований був

У орків нафта без капітальних затрат та транспортування коштує 3-5 дол за барель - фактично електрика на качання насосу. А з капзатратами вже 15-20. І це - на освоєних родовизах, де не треба 200 км дороги будувати по вічній мерзлоті або аеродром та електростанцію. Так і з вугіллям - без капзатрат рахувати - то якась цифра у вакумі.



Хоча 10 дол - може буди собівартість відкритго видобутку при вже розкритому кар'єрі.

І то в цінах до 2020 року, коли доларів та євро надрукували більше, аніж коштуює світовий видобуток вугілля у наступні 800 років. У орків нафта без капітальних затрат та транспортування коштує 3-5 дол за барель - фактично електрика на качання насосу. А з капзатратами вже 15-20. І це - на освоєних родовизах, де не треба 200 км дороги будувати по вічній мерзлоті або аеродром та електростанцію. Так і з вугіллям - без капзатрат рахувати - то якась цифра у вакумі.Хоча 10 дол - може буди собівартість відкритго видобутку при вже розкритому кар'єрі.І то в цінах до 2020 року, коли доларів та євро надрукували більше, аніж коштуює світовий видобуток вугілля у наступні 800 років. Denik Повідомлень: 2794 З нами з: 23.02.09 Подякував: 587 раз. Подякували: 1074 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 гру, 2023 16:16 Re: Еміграція, заробітчанство nekefer написав: эффективность красивое слово, но какой смысл?

если нужно уничтожить сельское население то латифундия на тысячи гектаров и война очень эффективны

Европа идет другим путем, сохраняет людей, 1000 фермеров с 1 гектаром сохраняют свою работу, собственность, свою культуру и образ жизни, им есть за что воевать

небольшое подорожание продуктов мелочь по сравнение с этим и легко закрывается дотациями

по итогу европейская деревенька совсем не то что украинское село эффективность красивое слово, но какой смысл?если нужно уничтожить сельское население то латифундия на тысячи гектаров и война очень эффективныЕвропа идет другим путем, сохраняет людей, 1000 фермеров с 1 гектаром сохраняют свою работу, собственность, свою культуру и образ жизни, им есть за что воеватьнебольшое подорожание продуктов мелочь по сравнение с этим и легко закрывается дотациямипо итогу европейская деревенька совсем не то что украинское село

Європейські дотації - то дебілізм. Можна просто перейти з російського газу та іранської нафти на біопаливо. Тоді с/х виробники стануть такими собі рокфелерами.

При цьому буде досягнуто зниження фінансування тероризму, підтримка с/г, та кліматичні цілі. Європейські дотації - то дебілізм. Можна просто перейти з російського газу та іранської нафти на біопаливо. Тоді с/х виробники стануть такими собі рокфелерами.При цьому буде досягнуто зниження фінансування тероризму, підтримка с/г, та кліматичні цілі. Denik Повідомлень: 2794 З нами з: 23.02.09 Подякував: 587 раз. Подякували: 1074 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 гру, 2023 16:24 Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав: ну звичайно, 10 баксів. при видобуванні вугілля на глибині 1 км. у нас не Кузбас. тому весь час на вугледобування йшли шалені субсидії. й так, такі шахти постійно треба підтримувати



ви особисто бачили ці розрахунки? чи хтось колись казав? чи написав в інеті? ну звичайно, 10 баксів. при видобуванні вугілля на глибині 1 км. у нас не Кузбас. тому весь час на вугледобування йшли шалені субсидії. й так, такі шахти постійно треба підтримувативи особисто бачили ці розрахунки? чи хтось колись казав? чи написав в інеті?

И почему я не удивлен этим постом?



"Можете не отвечать" (с) И почему я не удивлен этим постом?"Можете не отвечать" (с)

а чому я не здивований, що замість аргументів - бла-бла-бла



rjkz, розкажіть, де вас обідєлі працівники Ахметова, що така травма?

навряд чи ви десь особисто стикалися



можете відповісти, але гадаю знову буде - бла-бла-бла.



що дивно, людина в Америці, розповідає з захватом про американські зп з мільйонними активами, але все одно прям класова ненависть до багатіїв - парадокс а чому я не здивований, що замість аргументів - бла-бла-бла, розкажіть, де вас обідєлі працівники Ахметова, що така травма?навряд чи ви десь особисто стикалисяможете відповісти, але гадаю знову буде - бла-бла-бла.що дивно, людина в Америці, розповідає з захватом про американські зп з мільйонними активами, але все одно прям класова ненависть до багатіїв - парадокс



Да, я ненавижу зека, который отправил на тот свет не одного человека (нужны подробности? они есть в открытом доступе), который высасывает из страны и моего города, в котором я родился и прожил бОльшую часть своей жизни, все соки (приватизируй прибыли и национализируй убытки). Я ненавижу человека, который принял самое непосредственное участие в разжигании войны на Донбассе в 2014.

Который, по его-же словам "патриот Донбасса", но ни слова о "патриоте Украины".

Который поставлял критические материалы для сепаров в обмен на уголь по 50 баксов.

Я ненавижу "почетного президента партии регионов", а фактически, ее реального учредителя (формально, ефремов, рыбак и порошенко) и бенефициара.

Ну и это его решение было привести к власти завгара.

Расскажите лучше, что вас подвигло на ролль "адвоката дьявола"?

Это ваша работа?

Он ведь не просто "багатый человек", я спокойно отношусь к состоятельным и очень состоятельным людям, даже не завидую. Он - олигарх. А значение этого слова значительно отличается от слова богатый, состоятельный человек.

Вопросы ко мне что ЛИЧНО мне сделал этот человек - это как раз из разряда бла-бла-бла. Он ЛИЧНО сделал каждому то, что намеренно, для собственной выгоды разорил страну Украина. Один из, но самый старательный.

В том числе из-за его деятельности миллионы украинцев были вынуждены покинуть страну, потому что жизнь в олигархическом государстве - это рабство.

Если вы этого не видите, не понимаете или не хотите понимать, то вы - недалекий человек.

Я повторяю свой вопрос - что вами движет в роли "адвоката дьявола"?

Да, я ненавижу зека, который отправил на тот свет не одного человека (нужны подробности? они есть в открытом доступе), который высасывает из страны и моего города, в котором я родился и прожил бОльшую часть своей жизни, все соки (приватизируй прибыли и национализируй убытки). Я ненавижу человека, который принял самое непосредственное участие в разжигании войны на Донбассе в 2014.Который, по его-же словам "патриот Донбасса", но ни слова о "патриоте Украины".Который поставлял критические материалы для сепаров в обмен на уголь по 50 баксов.Я ненавижу "почетного президента партии регионов", а фактически, ее реального учредителя (формально, ефремов, рыбак и порошенко) и бенефициара.Ну и это его решение было привести к власти завгара.Это ваша работа?Он ведь не просто "багатый человек", я спокойно отношусь к состоятельным и очень состоятельным людям, даже не завидую. Он - олигарх. А значение этого слова значительно отличается от слова богатый, состоятельный человек.Вопросы ко мне что ЛИЧНО мне сделал этот человек - это как раз из разряда бла-бла-бла. Он ЛИЧНО сделал каждому то, что намеренно, для собственной выгоды разорил страну Украина. Один из, но самый старательный.Если вы этого не видите, не понимаете или не хотите понимать, то вы - недалекий человек. rjkz

Повідомлень: 15986 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8135 раз. Подякували: 5014 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 гру, 2023 17:05 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: В том числе из-за его деятельности миллионы украинцев были вынуждены покинуть страну, потому что жизнь в олигархическом государстве - это рабство. В том числе из-за его деятельности миллионы украинцев были вынуждены покинуть страну, потому что жизнь в олигархическом государстве - это рабство.

Я б не плутав темне з сірим. В мене немає ніяких теплих почуттів до Ахметова. Я ще міг десь у 2007 році за кілька сот доларів продати пакет акцій ZPST від безкоштовної приватизації, але з тих пір не отримав ніяких дивідентів.

Але в Україні ніколи не був монополізований ринок сталі, бо завжди у випадку чого завозили російський або китайський імпорт. Так само була побудована електроенергетика, де низькі ціни дотувалися за рахунок вже збудованих без всяких кредитів енергоблоків АЕС і ГЕС. І лише з 2019 -2020 років ми перейшли до ринку енергетики де все одно домінуючою була атомна. І було багато розмов щодо зелених тарифів.

Так шо, якшо Ви не були працівником металургії, шахт або вугільних ТЕС Ахметов на Вас впливав аж ніяк.



Вплив всіх інших чортів не слід плутати з впливом фсб росії, яка змогла вплинути на мізки жителів Донбаса, які проголосували за президента самі знаєте кого.



Так що не треба плутати тепле з зеленим. Я б не плутав темне з сірим. В мене немає ніяких теплих почуттів до Ахметова. Я ще міг десь у 2007 році за кілька сот доларів продати пакет акцій ZPST від безкоштовної приватизації, але з тих пір не отримав ніяких дивідентів.Але в Україні ніколи не був монополізований ринок сталі, бо завжди у випадку чого завозили російський або китайський імпорт. Так само була побудована електроенергетика, де низькі ціни дотувалися за рахунок вже збудованих без всяких кредитів енергоблоків АЕС і ГЕС. І лише з 2019 -2020 років ми перейшли до ринку енергетики де все одно домінуючою була атомна. І було багато розмов щодо зелених тарифів.Так шо, якшо Ви не були працівником металургії, шахт або вугільних ТЕС Ахметов на Вас впливав аж ніяк.Вплив всіх інших чортів не слід плутати з, яка змогла вплинути на мізки жителів Донбаса, які проголосували за президента самі знаєте кого.Так що не треба плутати тепле з зеленим. Denik Повідомлень: 2794 З нами з: 23.02.09 Подякував: 587 раз. Подякували: 1074 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 гру, 2023 17:10 rjkz написав: Shaman написав: а чому я не здивований, що замість аргументів - бла-бла-бла



rjkz, розкажіть, де вас обідєлі працівники Ахметова, що така травма?

навряд чи ви десь особисто стикалися



можете відповісти, але гадаю знову буде - бла-бла-бла.



що дивно, людина в Америці, розповідає з захватом про американські зп з мільйонними активами, але все одно прям класова ненависть до багатіїв - парадокс а чому я не здивований, що замість аргументів - бла-бла-бла, розкажіть, де вас обідєлі працівники Ахметова, що така травма?навряд чи ви десь особисто стикалисяможете відповісти, але гадаю знову буде - бла-бла-бла.що дивно, людина в Америці, розповідає з захватом про американські зп з мільйонними активами, але все одно прям класова ненависть до багатіїв - парадокс

Да, я ненавижу зека, который отправил на тот свет не одного человека (нужны подробности? они есть в открытом доступе), который высасывает из страны и моего города, в котором я родился и прожил бОльшую часть своей жизни, все соки (приватизируй прибыли и национализируй убытки). Я ненавижу человека, который принял самое непосредственное участие в разжигании войны на Донбассе в 2014.

Который, по его-же словам "патриот Донбасса", но ни слова о "патриоте Украины".

Который поставлял критические материалы для сепаров в обмен на уголь по 50 баксов.

Я ненавижу "почетного президента партии регионов", а фактически, ее реального учредителя (формально, ефремов, рыбак и порошенко) и бенефициара.

Ну и это его решение было привести к власти завгара.

Расскажите лучше, что вас подвигло на ролль "адвоката дьявола"?

Это ваша работа?

Он ведь не просто "багатый человек", я спокойно отношусь к состоятельным и очень состоятельным людям, даже не завидую. Он - олигарх. А значение этого слова значительно отличается от слова богатый, состоятельный человек.

Вопросы ко мне что ЛИЧНО мне сделал этот человек - это как раз из разряда бла-бла-бла. Он ЛИЧНО сделал каждому то, что намеренно, для собственной выгоды разорил страну Украина. Один из, но самый старательный.

В том числе из-за его деятельности миллионы украинцев были вынуждены покинуть страну, потому что жизнь в олигархическом государстве - это рабство.

Если вы этого не видите, не понимаете или не хотите понимать, то вы - недалекий человек.

Я повторяю свой вопрос - что вами движет в роли "адвоката дьявола"?

Да, я ненавижу зека, который отправил на тот свет не одного человека (нужны подробности? они есть в открытом доступе), который высасывает из страны и моего города, в котором я родился и прожил бОльшую часть своей жизни, все соки (приватизируй прибыли и национализируй убытки). Я ненавижу человека, который принял самое непосредственное участие в разжигании войны на Донбассе в 2014.Который, по его-же словам "патриот Донбасса", но ни слова о "патриоте Украины".Который поставлял критические материалы для сепаров в обмен на уголь по 50 баксов.Я ненавижу "почетного президента партии регионов", а фактически, ее реального учредителя (формально, ефремов, рыбак и порошенко) и бенефициара.Ну и это его решение было привести к власти завгара.Это ваша работа?Он ведь не просто "багатый человек", я спокойно отношусь к состоятельным и очень состоятельным людям, даже не завидую. Он - олигарх. А значение этого слова значительно отличается от слова богатый, состоятельный человек.Вопросы ко мне что ЛИЧНО мне сделал этот человек - это как раз из разряда бла-бла-бла. Он ЛИЧНО сделал каждому то, что намеренно, для собственной выгоды разорил страну Украина. Один из, но самый старательный.Если вы этого не видите, не понимаете или не хотите понимать, то вы - недалекий человек.

я ж кажу - надто багато емоцій, тут щось особисте



якщо вам вже потрібна демонічна фігура - то ось, ІВК. от там жодного нормального бізнесу - або схематоз на схематозі, або просто тотальна монополія. Приват створили нормальний банк - а що маємо на виході - майже кинули мільйони вкладників на 150 ярдів грн, більше 5 ярдів доларів - держава не дала. чого про це мовчимо? тут дехто взагалі намагається це спростувати.



СКМ порівняно зі структурами ІВК - майже верх прозорості



олігархи - це погано, ніхто не сперечається. з цим треба боротися. й до речі якраз зараз той шанс прибрати олігархів від влади.



але я навів вам приклад Рокфеллеру свого часу. вибачте, через великий соціалістичний експеримент проходимо той самий шлях, який інші країни проходили 100 років тому - хвороби становлення. може подобатися, може ні. з цим звісно треба боротися - але це неминуче.



а коли у вас у всьому винна одна людина - якось дивно. ви ще забули похід у влади простих донецьких хлопців - от там клан дуже олігархічний зароджувався - вчасно придушили



тому я за об'єктивність - а у вас дуже викривлена картинка - десь суцільне благо, десь суцільний морок - воно ж так у житті не буває я ж кажу - надто багато емоцій, тут щось особистеякщо вам вже потрібна демонічна фігура - то ось, ІВК. от там жодного нормального бізнесу - або схематоз на схематозі, або просто тотальна монополія. Приват створили нормальний банк - а що маємо на виході - майже кинули мільйони вкладників нагрн, більшедоларів - держава не дала. чого про це мовчимо? тут дехто взагалі намагається це спростувати.СКМ порівняно зі структурами ІВК - майже верх прозоростіолігархи - це погано, ніхто не сперечається. з цим треба боротися. й до речі якраз зараз той шанс прибрати олігархів від влади.але я навів вам приклад Рокфеллеру свого часу. вибачте, через великий соціалістичний експеримент проходимо той самий шлях, який інші країни проходили 100 років тому - хвороби становлення. може подобатися, може ні. з цим звісно треба боротися - але це неминуче.а коли у вас у всьому винна одна людина - якось дивно. ви ще забули похід у влади простих донецьких хлопців - от там клан дуже олігархічний зароджувався - вчасно придушилитому я за об'єктивність - а у вас дуже викривлена картинка - десь суцільне благо, десь суцільний морок - воно ж так у житті не буває Shaman

Повідомлень: 4938 З нами з: 29.09.19 Подякував: 534 раз. Подякували: 1270 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 гру, 2023 17:15 Denik написав: Shaman написав: rjkz, розкажіть, де вас обідєлі працівники Ахметова, що така травма?

навряд чи ви десь особисто стикалися rjkz, розкажіть, де вас обідєлі працівники Ахметова, що така травма?навряд чи ви десь особисто стикалися

rjkz профан в енергетиці, плутається в порядках величин. В економіці енергетики - ще гірше. rjkz профан в енергетиці, плутається в порядках величин. В економіці енергетики - ще гірше.



Я так понимаю, что деник и шаман работают в одной структуре.

О сколько нам открытий чудных...



Замечательно.

рыжий татарин тратится не только на бразильских футболистов, сепаров, опзж и недвижимость в Лондоне. Я так понимаю, что деник и шаман работают в одной структуре.О сколько нам открытий чудных...Замечательно.рыжий татарин тратится не только на бразильских футболистов, сепаров, опзж и недвижимость в Лондоне. rjkz

Повідомлень: 15986 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8135 раз. Подякували: 5014 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 гру, 2023 17:18 Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав: а чому я не здивований, що замість аргументів - бла-бла-бла



rjkz, розкажіть, де вас обідєлі працівники Ахметова, що така травма?

навряд чи ви десь особисто стикалися



можете відповісти, але гадаю знову буде - бла-бла-бла.



що дивно, людина в Америці, розповідає з захватом про американські зп з мільйонними активами, але все одно прям класова ненависть до багатіїв - парадокс а чому я не здивований, що замість аргументів - бла-бла-бла, розкажіть, де вас обідєлі працівники Ахметова, що така травма?навряд чи ви десь особисто стикалисяможете відповісти, але гадаю знову буде - бла-бла-бла.що дивно, людина в Америці, розповідає з захватом про американські зп з мільйонними активами, але все одно прям класова ненависть до багатіїв - парадокс

Да, я ненавижу зека, который отправил на тот свет не одного человека (нужны подробности? они есть в открытом доступе), который высасывает из страны и моего города, в котором я родился и прожил бОльшую часть своей жизни, все соки (приватизируй прибыли и национализируй убытки). Я ненавижу человека, который принял самое непосредственное участие в разжигании войны на Донбассе в 2014.

Который, по его-же словам "патриот Донбасса", но ни слова о "патриоте Украины".

Который поставлял критические материалы для сепаров в обмен на уголь по 50 баксов.

Я ненавижу "почетного президента партии регионов", а фактически, ее реального учредителя (формально, ефремов, рыбак и порошенко) и бенефициара.

Ну и это его решение было привести к власти завгара.

Расскажите лучше, что вас подвигло на ролль "адвоката дьявола"?

Это ваша работа?

Он ведь не просто "багатый человек", я спокойно отношусь к состоятельным и очень состоятельным людям, даже не завидую. Он - олигарх. А значение этого слова значительно отличается от слова богатый, состоятельный человек.

Вопросы ко мне что ЛИЧНО мне сделал этот человек - это как раз из разряда бла-бла-бла. Он ЛИЧНО сделал каждому то, что намеренно, для собственной выгоды разорил страну Украина. Один из, но самый старательный.

В том числе из-за его деятельности миллионы украинцев были вынуждены покинуть страну, потому что жизнь в олигархическом государстве - это рабство.

Если вы этого не видите, не понимаете или не хотите понимать, то вы - недалекий человек.

Я повторяю свой вопрос - что вами движет в роли "адвоката дьявола"?

Да, я ненавижу зека, который отправил на тот свет не одного человека (нужны подробности? они есть в открытом доступе), который высасывает из страны и моего города, в котором я родился и прожил бОльшую часть своей жизни, все соки (приватизируй прибыли и национализируй убытки). Я ненавижу человека, который принял самое непосредственное участие в разжигании войны на Донбассе в 2014.Который, по его-же словам "патриот Донбасса", но ни слова о "патриоте Украины".Который поставлял критические материалы для сепаров в обмен на уголь по 50 баксов.Я ненавижу "почетного президента партии регионов", а фактически, ее реального учредителя (формально, ефремов, рыбак и порошенко) и бенефициара.Ну и это его решение было привести к власти завгара.Это ваша работа?Он ведь не просто "багатый человек", я спокойно отношусь к состоятельным и очень состоятельным людям, даже не завидую. Он - олигарх. А значение этого слова значительно отличается от слова богатый, состоятельный человек.Вопросы ко мне что ЛИЧНО мне сделал этот человек - это как раз из разряда бла-бла-бла. Он ЛИЧНО сделал каждому то, что намеренно, для собственной выгоды разорил страну Украина. Один из, но самый старательный.Если вы этого не видите, не понимаете или не хотите понимать, то вы - недалекий человек.

я ж кажу - надто багато емоцій, тут щось особисте



якщо вам вже потрібна демонічна фігура - то ось, ІВК. от там жодного нормального бізнесу - або схематоз на схематозі, або просто тотальна монополія. Приват створили нормальний банк - а що маємо на виході - майже кинули мільйони вкладників на 150 ярдів грн, більше 5 ярдів доларів - держава не дала. чого про це мовчимо? тут дехто взагалі намагається це спростувати.



СКМ порівняно зі структурами ІВК - майже верх прозорості



олігархи - це погано, ніхто не сперечається. з цим треба боротися. й до речі якраз зараз той шанс прибрати олігархів від влади.



але я навів вам приклад Рокфеллеру свого часу. вибачте, через великий соціалістичний експеримент проходимо той самий шлях, який інші країни проходили 100 років тому - хвороби становлення. може подобатися, може ні. з цим звісно треба боротися - але це неминуче.



а коли у вас у всьому винна одна людина - якось дивно. ви ще забули похід у влади простих донецьких хлопців - от там клан дуже олігархічний зароджувався - вчасно придушили



тому я за об'єктивність - а у вас дуже викривлена картинка - десь суцільне благо, десь суцільний морок - воно ж так у житті не буває я ж кажу - надто багато емоцій, тут щось особистеякщо вам вже потрібна демонічна фігура - то ось, ІВК. от там жодного нормального бізнесу - або схематоз на схематозі, або просто тотальна монополія. Приват створили нормальний банк - а що маємо на виході - майже кинули мільйони вкладників нагрн, більшедоларів - держава не дала. чого про це мовчимо? тут дехто взагалі намагається це спростувати.СКМ порівняно зі структурами ІВК - майже верх прозоростіолігархи - це погано, ніхто не сперечається. з цим треба боротися. й до речі якраз зараз той шанс прибрати олігархів від влади.але я навів вам приклад Рокфеллеру свого часу. вибачте, через великий соціалістичний експеримент проходимо той самий шлях, який інші країни проходили 100 років тому - хвороби становлення. може подобатися, може ні. з цим звісно треба боротися - але це неминуче.а коли у вас у всьому винна одна людина - якось дивно. ви ще забули похід у влади простих донецьких хлопців - от там клан дуже олігархічний зароджувався - вчасно придушилитому я за об'єктивність - а у вас дуже викривлена картинка - десь суцільне благо, десь суцільний морок - воно ж так у житті не буває



Бла-бла-бла и перевод стрелок.

Хорошая работа. Браво. Бла-бла-бла и перевод стрелок.Хорошая работа. Браво. rjkz

Повідомлень: 15986 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8135 раз. Подякували: 5014 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 гру, 2023 17:26 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Я так понимаю, что деник и шаман работают в одной структуре.

О сколько нам открытий чудных... Я так понимаю, что деник и шаман работают в одной структуре.О сколько нам открытий чудных...

Я в ЗСУ служу, а Shaman певно ні, бо він був би не фіндіром, а головним бухгалтером - начальником фінснсової служби)))

rjkz написав: Бла-бла-бла и перевод стрелок. Бла-бла-бла и перевод стрелок. - енергетичне вугілля по 400 доларів - вершина об'єктивності. Я в ЗСУ служу, а Shaman певно ні, бо він був би не фіндіром, а головним бухгалтером - начальником фінснсової служби)))- енергетичне вугілля по 400 доларів - вершина об'єктивності. Denik Повідомлень: 2794 З нами з: 23.02.09 Подякував: 587 раз. Подякували: 1074 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 гру, 2023 17:47 rjkz написав: Denik написав: Shaman написав: rjkz, розкажіть, де вас обідєлі працівники Ахметова, що така травма?

навряд чи ви десь особисто стикалися rjkz, розкажіть, де вас обідєлі працівники Ахметова, що така травма?навряд чи ви десь особисто стикалися

rjkz профан в енергетиці, плутається в порядках величин. В економіці енергетики - ще гірше. rjkz профан в енергетиці, плутається в порядках величин. В економіці енергетики - ще гірше.



Я так понимаю, что деник и шаман работают в одной структуре.

О сколько нам открытий чудных...



Замечательно.

рыжий татарин тратится не только на бразильских футболистов, сепаров, опзж и недвижимость в Лондоне. Я так понимаю, чтоО сколько нам открытий чудных...Замечательно.не только на бразильских футболистов, сепаров, опзж и недвижимость в Лондоне.

яка у вас фантазія розвинена



а де тратиться? підкажіть, звернуся яка у вас фантазія розвиненаа де тратиться? підкажіть, звернуся Shaman

Повідомлень: 4938 З нами з: 29.09.19 Подякував: 534 раз. Подякували: 1270 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1690169116921693> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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