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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 гру, 2023 15:25
adeges написав:
Собівпртість вугілля у ахметова на території України у 2016 була 300 грн (без врахування капвитрат) по формулі роттердам плюс була десь 1800 грн
Наскільки я пам'ятаю ціна державних шахт була 1800 грн. Світові ціни на енергетичне вугілля коливалися в діапазоні 50-100$.
Але ж 1800 грн 2016-2019 року це ж майже 400 дол. по rjkz. За індексом Біг-Мака мабуть.
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Додано: Пон 25 гру, 2023 15:34
adeges написав:
Інформація ДТЕКу. Отримана влітку 2016 року. В рамках виконання одного проекту, де занижувати собівартість сенсу не було. Сам здивований був
У орків нафта без капітальних затрат та транспортування коштує 3-5 дол за барель - фактично електрика на качання насосу. А з капзатратами вже 15-20. І це - на освоєних родовизах, де не треба 200 км дороги будувати по вічній мерзлоті або аеродром та електростанцію. Так і з вугіллям - без капзатрат рахувати - то якась цифра у вакумі.
Хоча 10 дол - може буди собівартість відкритго видобутку при вже розкритому кар'єрі.
І то в цінах до 2020 року, коли доларів та євро надрукували більше, аніж коштуює світовий видобуток вугілля у наступні 800 років.
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Додано: Пон 25 гру, 2023 16:16
nekefer написав:
эффективность красивое слово, но какой смысл?
если нужно уничтожить сельское население то латифундия на тысячи гектаров и война очень эффективны
Европа идет другим путем, сохраняет людей, 1000 фермеров с 1 гектаром сохраняют свою работу, собственность, свою культуру и образ жизни, им есть за что воевать
небольшое подорожание продуктов мелочь по сравнение с этим и легко закрывается дотациями
по итогу европейская деревенька совсем не то что украинское село
Європейські дотації - то дебілізм. Можна просто перейти з російського газу та іранської нафти на біопаливо. Тоді с/х виробники стануть такими собі рокфелерами.
При цьому буде досягнуто зниження фінансування тероризму, підтримка с/г, та кліматичні цілі.
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Додано: Пон 25 гру, 2023 16:24
Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав:
ну звичайно, 10 баксів. при видобуванні вугілля на глибині 1 км. у нас не Кузбас. тому весь час на вугледобування йшли шалені субсидії. й так, такі шахти постійно треба підтримувати
ви особисто бачили ці розрахунки? чи хтось колись казав? чи написав в інеті?
И почему я не удивлен этим постом?
"Можете не отвечать" (с)
а чому я не здивований, що замість аргументів - бла-бла-бла rjkz
, розкажіть, де вас обідєлі працівники Ахметова, що така травма?
навряд чи ви десь особисто стикалися
можете відповісти, але гадаю знову буде - бла-бла-бла.
що дивно, людина в Америці, розповідає з захватом про американські зп з мільйонними активами, але все одно прям класова ненависть до багатіїв - парадокс
Да, я ненавижу зека, который отправил на тот свет не одного человека (нужны подробности? они есть в открытом доступе), который высасывает из страны и моего города, в котором я родился и прожил бОльшую часть своей жизни, все соки (приватизируй прибыли и национализируй убытки). Я ненавижу человека, который принял самое непосредственное участие в разжигании войны на Донбассе в 2014.
Который, по его-же словам "патриот Донбасса", но ни слова о "патриоте Украины".
Который поставлял критические материалы для сепаров в обмен на уголь по 50 баксов.
Я ненавижу "почетного президента партии регионов", а фактически, ее реального учредителя (формально, ефремов, рыбак и порошенко) и бенефициара.
Ну и это его решение было привести к власти завгара.Расскажите лучше, что вас подвигло на ролль "адвоката дьявола"?
Это ваша работа?
Он ведь не просто "багатый человек", я спокойно отношусь к состоятельным и очень состоятельным людям, даже не завидую. Он - олигарх. А значение этого слова значительно отличается от слова богатый, состоятельный человек.
Вопросы ко мне что ЛИЧНО мне сделал этот человек - это как раз из разряда бла-бла-бла. Он ЛИЧНО сделал каждому то, что намеренно, для собственной выгоды разорил страну Украина. Один из, но самый старательный.В том числе из-за его деятельности миллионы украинцев были вынуждены покинуть страну, потому что жизнь в олигархическом государстве - это рабство.
Если вы этого не видите, не понимаете или не хотите понимать, то вы - недалекий человек. Я повторяю свой вопрос - что вами движет в роли "адвоката дьявола"?
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Додано: Пон 25 гру, 2023 17:05
rjkz написав:
В том числе из-за его деятельности миллионы украинцев были вынуждены покинуть страну, потому что жизнь в олигархическом государстве - это рабство.
Я б не плутав темне з сірим. В мене немає ніяких теплих почуттів до Ахметова. Я ще міг десь у 2007 році за кілька сот доларів продати пакет акцій ZPST від безкоштовної приватизації, але з тих пір не отримав ніяких дивідентів.
Але в Україні ніколи не був монополізований ринок сталі, бо завжди у випадку чого завозили російський або китайський імпорт. Так само була побудована електроенергетика, де низькі ціни дотувалися за рахунок вже збудованих без всяких кредитів енергоблоків АЕС і ГЕС. І лише з 2019 -2020 років ми перейшли до ринку енергетики де все одно домінуючою була атомна. І було багато розмов щодо зелених тарифів.
Так шо, якшо Ви не були працівником металургії, шахт або вугільних ТЕС Ахметов на Вас впливав аж ніяк.
Вплив всіх інших чортів не слід плутати з впливом фсб росії
, яка змогла вплинути на мізки жителів Донбаса, які проголосували за президента самі знаєте кого.
Так що не треба плутати тепле з зеленим.
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Додано: Пон 25 гру, 2023 17:10
rjkz написав: Shaman написав:
а чому я не здивований, що замість аргументів - бла-бла-бла rjkz
, розкажіть, де вас обідєлі працівники Ахметова, що така травма?
навряд чи ви десь особисто стикалися
можете відповісти, але гадаю знову буде - бла-бла-бла.
що дивно, людина в Америці, розповідає з захватом про американські зп з мільйонними активами, але все одно прям класова ненависть до багатіїв - парадокс
Да, я ненавижу зека, который отправил на тот свет не одного человека (нужны подробности? они есть в открытом доступе), который высасывает из страны и моего города, в котором я родился и прожил бОльшую часть своей жизни, все соки (приватизируй прибыли и национализируй убытки). Я ненавижу человека, который принял самое непосредственное участие в разжигании войны на Донбассе в 2014.
Который, по его-же словам "патриот Донбасса", но ни слова о "патриоте Украины".
Который поставлял критические материалы для сепаров в обмен на уголь по 50 баксов.
Я ненавижу "почетного президента партии регионов", а фактически, ее реального учредителя (формально, ефремов, рыбак и порошенко) и бенефициара.
Ну и это его решение было привести к власти завгара.Расскажите лучше, что вас подвигло на ролль "адвоката дьявола"?
Это ваша работа?
Он ведь не просто "багатый человек", я спокойно отношусь к состоятельным и очень состоятельным людям, даже не завидую. Он - олигарх. А значение этого слова значительно отличается от слова богатый, состоятельный человек.
Вопросы ко мне что ЛИЧНО мне сделал этот человек - это как раз из разряда бла-бла-бла. Он ЛИЧНО сделал каждому то, что намеренно, для собственной выгоды разорил страну Украина. Один из, но самый старательный.В том числе из-за его деятельности миллионы украинцев были вынуждены покинуть страну, потому что жизнь в олигархическом государстве - это рабство.
Если вы этого не видите, не понимаете или не хотите понимать, то вы - недалекий человек. Я повторяю свой вопрос - что вами движет в роли "адвоката дьявола"?
я ж кажу - надто багато емоцій, тут щось особисте
якщо вам вже потрібна демонічна фігура - то ось, ІВК. от там жодного нормального бізнесу - або схематоз на схематозі, або просто тотальна монополія. Приват створили нормальний банк - а що маємо на виході - майже кинули мільйони вкладників на 150 ярдів
грн, більше 5 ярдів
доларів - держава не дала. чого про це мовчимо? тут дехто взагалі намагається це спростувати.
СКМ порівняно зі структурами ІВК - майже верх прозорості
олігархи - це погано, ніхто не сперечається. з цим треба боротися. й до речі якраз зараз той шанс прибрати олігархів від влади.
але я навів вам приклад Рокфеллеру свого часу. вибачте, через великий соціалістичний експеримент проходимо той самий шлях, який інші країни проходили 100 років тому - хвороби становлення. може подобатися, може ні. з цим звісно треба боротися - але це неминуче.
а коли у вас у всьому винна одна людина - якось дивно. ви ще забули похід у влади простих донецьких хлопців - от там клан дуже олігархічний зароджувався - вчасно придушили
тому я за об'єктивність - а у вас дуже викривлена картинка - десь суцільне благо, десь суцільний морок - воно ж так у житті не буває
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Додано: Пон 25 гру, 2023 17:15
Denik написав: Shaman написав:
rjkz, розкажіть, де вас обідєлі працівники Ахметова, що така травма?
навряд чи ви десь особисто стикалися
rjkz профан в енергетиці, плутається в порядках величин. В економіці енергетики - ще гірше.
Я так понимаю, что деник и шаман работают в одной структуре.
О сколько нам открытий чудных...
Замечательно.
рыжий татарин тратится не только на бразильских футболистов, сепаров, опзж и недвижимость в Лондоне.
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Додано: Пон 25 гру, 2023 17:18
Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав:
а чому я не здивований, що замість аргументів - бла-бла-бла rjkz
, розкажіть, де вас обідєлі працівники Ахметова, що така травма?
навряд чи ви десь особисто стикалися
можете відповісти, але гадаю знову буде - бла-бла-бла.
що дивно, людина в Америці, розповідає з захватом про американські зп з мільйонними активами, але все одно прям класова ненависть до багатіїв - парадокс
Да, я ненавижу зека, который отправил на тот свет не одного человека (нужны подробности? они есть в открытом доступе), который высасывает из страны и моего города, в котором я родился и прожил бОльшую часть своей жизни, все соки (приватизируй прибыли и национализируй убытки). Я ненавижу человека, который принял самое непосредственное участие в разжигании войны на Донбассе в 2014.
Который, по его-же словам "патриот Донбасса", но ни слова о "патриоте Украины".
Который поставлял критические материалы для сепаров в обмен на уголь по 50 баксов.
Я ненавижу "почетного президента партии регионов", а фактически, ее реального учредителя (формально, ефремов, рыбак и порошенко) и бенефициара.
Ну и это его решение было привести к власти завгара.Расскажите лучше, что вас подвигло на ролль "адвоката дьявола"?
Это ваша работа?
Он ведь не просто "багатый человек", я спокойно отношусь к состоятельным и очень состоятельным людям, даже не завидую. Он - олигарх. А значение этого слова значительно отличается от слова богатый, состоятельный человек.
Вопросы ко мне что ЛИЧНО мне сделал этот человек - это как раз из разряда бла-бла-бла. Он ЛИЧНО сделал каждому то, что намеренно, для собственной выгоды разорил страну Украина. Один из, но самый старательный.В том числе из-за его деятельности миллионы украинцев были вынуждены покинуть страну, потому что жизнь в олигархическом государстве - это рабство.
Если вы этого не видите, не понимаете или не хотите понимать, то вы - недалекий человек. Я повторяю свой вопрос - что вами движет в роли "адвоката дьявола"?
я ж кажу - надто багато емоцій, тут щось особисте
якщо вам вже потрібна демонічна фігура - то ось, ІВК. от там жодного нормального бізнесу - або схематоз на схематозі, або просто тотальна монополія. Приват створили нормальний банк - а що маємо на виході - майже кинули мільйони вкладників на 150 ярдів
грн, більше 5 ярдів
доларів - держава не дала. чого про це мовчимо? тут дехто взагалі намагається це спростувати.
СКМ порівняно зі структурами ІВК - майже верх прозорості
олігархи - це погано, ніхто не сперечається. з цим треба боротися. й до речі якраз зараз той шанс прибрати олігархів від влади.
але я навів вам приклад Рокфеллеру свого часу. вибачте, через великий соціалістичний експеримент проходимо той самий шлях, який інші країни проходили 100 років тому - хвороби становлення. може подобатися, може ні. з цим звісно треба боротися - але це неминуче.
а коли у вас у всьому винна одна людина - якось дивно. ви ще забули похід у влади простих донецьких хлопців - от там клан дуже олігархічний зароджувався - вчасно придушили
тому я за об'єктивність - а у вас дуже викривлена картинка - десь суцільне благо, десь суцільний морок - воно ж так у житті не буває
Бла-бла-бла и перевод стрелок.
Хорошая работа. Браво.
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Додано: Пон 25 гру, 2023 17:26
rjkz написав:
Я так понимаю, что деник и шаман работают в одной структуре.
О сколько нам открытий чудных...
Я в ЗСУ служу, а Shaman певно ні, бо він був би не фіндіром, а головним бухгалтером - начальником фінснсової служби)))
rjkz написав:
Бла-бла-бла и перевод стрелок.
- енергетичне вугілля по 400 доларів - вершина об'єктивності.
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Додано: Пон 25 гру, 2023 17:47
rjkz написав: Denik написав: Shaman написав:
rjkz, розкажіть, де вас обідєлі працівники Ахметова, що така травма?
навряд чи ви десь особисто стикалися
rjkz профан в енергетиці, плутається в порядках величин. В економіці енергетики - ще гірше.
Я так понимаю, что деник и шаман работают в одной структуре
.
О сколько нам открытий чудных...
Замечательно.рыжий татарин тратится
не только на бразильских футболистов, сепаров, опзж и недвижимость в Лондоне.
яка у вас фантазія розвинена
а де тратиться? підкажіть, звернуся
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