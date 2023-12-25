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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 гру, 2023 17:48
rjkz написав: Shaman написав:
я ж кажу - надто багато емоцій, тут щось особисте
якщо вам вже потрібна демонічна фігура - то ось, ІВК. от там жодного нормального бізнесу - або схематоз на схематозі, або просто тотальна монополія. Приват створили нормальний банк - а що маємо на виході - майже кинули мільйони вкладників на 150 ярдів
грн, більше 5 ярдів
доларів - держава не дала. чого про це мовчимо? тут дехто взагалі намагається це спростувати.
СКМ порівняно зі структурами ІВК - майже верх прозорості
олігархи - це погано, ніхто не сперечається. з цим треба боротися. й до речі якраз зараз той шанс прибрати олігархів від влади.
але я навів вам приклад Рокфеллеру свого часу. вибачте, через великий соціалістичний експеримент проходимо той самий шлях, який інші країни проходили 100 років тому - хвороби становлення. може подобатися, може ні. з цим звісно треба боротися - але це неминуче.
а коли у вас у всьому винна одна людина - якось дивно. ви ще забули похід у влади простих донецьких хлопців - от там клан дуже олігархічний зароджувався - вчасно придушили
тому я за об'єктивність - а у вас дуже викривлена картинка - десь суцільне благо, десь суцільний морок - воно ж так у житті не буває
Бла-бла-бла и перевод стрелок.
Хорошая работа. Браво.
як завжди, у rjkz
дуже змістовна та аргументована відповідь
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Додано: Пон 25 гру, 2023 17:57
Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав:
я ж кажу - надто багато емоцій, тут щось особисте
якщо вам вже потрібна демонічна фігура - то ось, ІВК. от там жодного нормального бізнесу - або схематоз на схематозі, або просто тотальна монополія. Приват створили нормальний банк - а що маємо на виході - майже кинули мільйони вкладників на 150 ярдів
грн, більше 5 ярдів
доларів - держава не дала. чого про це мовчимо? тут дехто взагалі намагається це спростувати.
СКМ порівняно зі структурами ІВК - майже верх прозорості
олігархи - це погано, ніхто не сперечається. з цим треба боротися. й до речі якраз зараз той шанс прибрати олігархів від влади.
але я навів вам приклад Рокфеллеру свого часу. вибачте, через великий соціалістичний експеримент проходимо той самий шлях, який інші країни проходили 100 років тому - хвороби становлення. може подобатися, може ні. з цим звісно треба боротися - але це неминуче.
а коли у вас у всьому винна одна людина - якось дивно. ви ще забули похід у влади простих донецьких хлопців - от там клан дуже олігархічний зароджувався - вчасно придушили
тому я за об'єктивність - а у вас дуже викривлена картинка - десь суцільне благо, десь суцільний морок - воно ж так у житті не буває
Бла-бла-бла и перевод стрелок.
Хорошая работа. Браво.
як завжди, у rjkz
дуже змістовна та аргументована відповідь
есть с кого брать пример
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