RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1690169116921693
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 17:48

  rjkz написав:
  Shaman написав:я ж кажу - надто багато емоцій, тут щось особисте :D

якщо вам вже потрібна демонічна фігура - то ось, ІВК. от там жодного нормального бізнесу - або схематоз на схематозі, або просто тотальна монополія. Приват створили нормальний банк - а що маємо на виході - майже кинули мільйони вкладників на 150 ярдів грн, більше 5 ярдів доларів - держава не дала. чого про це мовчимо? тут дехто взагалі намагається це спростувати.

СКМ порівняно зі структурами ІВК - майже верх прозорості 8)

олігархи - це погано, ніхто не сперечається. з цим треба боротися. й до речі якраз зараз той шанс прибрати олігархів від влади.

але я навів вам приклад Рокфеллеру свого часу. вибачте, через великий соціалістичний експеримент проходимо той самий шлях, який інші країни проходили 100 років тому - хвороби становлення. може подобатися, може ні. з цим звісно треба боротися - але це неминуче.

а коли у вас у всьому винна одна людина - якось дивно. ви ще забули похід у влади простих донецьких хлопців - от там клан дуже олігархічний зароджувався - вчасно придушили :)

тому я за об'єктивність - а у вас дуже викривлена картинка - десь суцільне благо, десь суцільний морок - воно ж так у житті не буває ;)


Бла-бла-бла и перевод стрелок.
Хорошая работа. Браво.

як завжди, у rjkz дуже змістовна та аргументована відповідь :mrgreen:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4938
З нами з: 29.09.19
Подякував: 534 раз.
Подякували: 1270 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 17:57

  Shaman написав:
  rjkz написав:
  Shaman написав:я ж кажу - надто багато емоцій, тут щось особисте

якщо вам вже потрібна демонічна фігура - то ось, ІВК. от там жодного нормального бізнесу - або схематоз на схематозі, або просто тотальна монополія. Приват створили нормальний банк - а що маємо на виході - майже кинули мільйони вкладників на 150 ярдів грн, більше 5 ярдів доларів - держава не дала. чого про це мовчимо? тут дехто взагалі намагається це спростувати.

СКМ порівняно зі структурами ІВК - майже верх прозорості 8)

олігархи - це погано, ніхто не сперечається. з цим треба боротися. й до речі якраз зараз той шанс прибрати олігархів від влади.

але я навів вам приклад Рокфеллеру свого часу. вибачте, через великий соціалістичний експеримент проходимо той самий шлях, який інші країни проходили 100 років тому - хвороби становлення. може подобатися, може ні. з цим звісно треба боротися - але це неминуче.

а коли у вас у всьому винна одна людина - якось дивно. ви ще забули похід у влади простих донецьких хлопців - от там клан дуже олігархічний зароджувався - вчасно придушили :)

тому я за об'єктивність - а у вас дуже викривлена картинка - десь суцільне благо, десь суцільний морок - воно ж так у житті не буває ;)


Бла-бла-бла и перевод стрелок.
Хорошая работа. Браво.

як завжди, у rjkz дуже змістовна та аргументована відповідь :mrgreen:


есть с кого брать пример :mrgreen:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15986
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8135 раз.
Подякували: 5014 раз.
 
Профіль
3
3
3
  #<1 ... 1690169116921693
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: baraka і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4746)
25.12.2023 17:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.