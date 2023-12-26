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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1690169116921693
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 17:48

  rjkz написав:
  Shaman написав:я ж кажу - надто багато емоцій, тут щось особисте :D

якщо вам вже потрібна демонічна фігура - то ось, ІВК. от там жодного нормального бізнесу - або схематоз на схематозі, або просто тотальна монополія. Приват створили нормальний банк - а що маємо на виході - майже кинули мільйони вкладників на 150 ярдів грн, більше 5 ярдів доларів - держава не дала. чого про це мовчимо? тут дехто взагалі намагається це спростувати.

СКМ порівняно зі структурами ІВК - майже верх прозорості 8)

олігархи - це погано, ніхто не сперечається. з цим треба боротися. й до речі якраз зараз той шанс прибрати олігархів від влади.

але я навів вам приклад Рокфеллеру свого часу. вибачте, через великий соціалістичний експеримент проходимо той самий шлях, який інші країни проходили 100 років тому - хвороби становлення. може подобатися, може ні. з цим звісно треба боротися - але це неминуче.

а коли у вас у всьому винна одна людина - якось дивно. ви ще забули похід у влади простих донецьких хлопців - от там клан дуже олігархічний зароджувався - вчасно придушили :)

тому я за об'єктивність - а у вас дуже викривлена картинка - десь суцільне благо, десь суцільний морок - воно ж так у житті не буває ;)


Бла-бла-бла и перевод стрелок.
Хорошая работа. Браво.

як завжди, у rjkz дуже змістовна та аргументована відповідь :mrgreen:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 17:57

  Shaman написав:
  rjkz написав:
  Shaman написав:я ж кажу - надто багато емоцій, тут щось особисте

якщо вам вже потрібна демонічна фігура - то ось, ІВК. от там жодного нормального бізнесу - або схематоз на схематозі, або просто тотальна монополія. Приват створили нормальний банк - а що маємо на виході - майже кинули мільйони вкладників на 150 ярдів грн, більше 5 ярдів доларів - держава не дала. чого про це мовчимо? тут дехто взагалі намагається це спростувати.

СКМ порівняно зі структурами ІВК - майже верх прозорості 8)

олігархи - це погано, ніхто не сперечається. з цим треба боротися. й до речі якраз зараз той шанс прибрати олігархів від влади.

але я навів вам приклад Рокфеллеру свого часу. вибачте, через великий соціалістичний експеримент проходимо той самий шлях, який інші країни проходили 100 років тому - хвороби становлення. може подобатися, може ні. з цим звісно треба боротися - але це неминуче.

а коли у вас у всьому винна одна людина - якось дивно. ви ще забули похід у влади простих донецьких хлопців - от там клан дуже олігархічний зароджувався - вчасно придушили :)

тому я за об'єктивність - а у вас дуже викривлена картинка - десь суцільне благо, десь суцільний морок - воно ж так у житті не буває ;)


Бла-бла-бла и перевод стрелок.
Хорошая работа. Браво.

як завжди, у rjkz дуже змістовна та аргументована відповідь :mrgreen:


есть с кого брать пример :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 01:54

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