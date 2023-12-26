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#<1 ... 1690169116921693 Додано: Пон 25 гру, 2023 17:48 rjkz написав: Shaman написав: я ж кажу - надто багато емоцій, тут щось особисте



якщо вам вже потрібна демонічна фігура - то ось, ІВК. от там жодного нормального бізнесу - або схематоз на схематозі, або просто тотальна монополія. Приват створили нормальний банк - а що маємо на виході - майже кинули мільйони вкладників на 150 ярдів грн, більше 5 ярдів доларів - держава не дала. чого про це мовчимо? тут дехто взагалі намагається це спростувати.



СКМ порівняно зі структурами ІВК - майже верх прозорості



олігархи - це погано, ніхто не сперечається. з цим треба боротися. й до речі якраз зараз той шанс прибрати олігархів від влади.



але я навів вам приклад Рокфеллеру свого часу. вибачте, через великий соціалістичний експеримент проходимо той самий шлях, який інші країни проходили 100 років тому - хвороби становлення. може подобатися, може ні. з цим звісно треба боротися - але це неминуче.



а коли у вас у всьому винна одна людина - якось дивно. ви ще забули похід у влади простих донецьких хлопців - от там клан дуже олігархічний зароджувався - вчасно придушили



тому я за об'єктивність - а у вас дуже викривлена картинка - десь суцільне благо, десь суцільний морок - воно ж так у житті не буває я ж кажу - надто багато емоцій, тут щось особистеякщо вам вже потрібна демонічна фігура - то ось, ІВК. от там жодного нормального бізнесу - або схематоз на схематозі, або просто тотальна монополія. Приват створили нормальний банк - а що маємо на виході - майже кинули мільйони вкладників нагрн, більшедоларів - держава не дала. чого про це мовчимо? тут дехто взагалі намагається це спростувати.СКМ порівняно зі структурами ІВК - майже верх прозоростіолігархи - це погано, ніхто не сперечається. з цим треба боротися. й до речі якраз зараз той шанс прибрати олігархів від влади.але я навів вам приклад Рокфеллеру свого часу. вибачте, через великий соціалістичний експеримент проходимо той самий шлях, який інші країни проходили 100 років тому - хвороби становлення. може подобатися, може ні. з цим звісно треба боротися - але це неминуче.а коли у вас у всьому винна одна людина - якось дивно. ви ще забули похід у влади простих донецьких хлопців - от там клан дуже олігархічний зароджувався - вчасно придушилитому я за об'єктивність - а у вас дуже викривлена картинка - десь суцільне благо, десь суцільний морок - воно ж так у житті не буває



Бла-бла-бла и перевод стрелок.

Хорошая работа. Браво. Бла-бла-бла и перевод стрелок.Хорошая работа. Браво.

як завжди, у rjkz дуже змістовна та аргументована відповідь як завжди, удуже змістовна та аргументована відповідь Shaman

Повідомлень: 4940 З нами з: 29.09.19 Подякував: 534 раз. Подякували: 1270 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 гру, 2023 17:57 Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав: я ж кажу - надто багато емоцій, тут щось особисте



якщо вам вже потрібна демонічна фігура - то ось, ІВК. от там жодного нормального бізнесу - або схематоз на схематозі, або просто тотальна монополія. Приват створили нормальний банк - а що маємо на виході - майже кинули мільйони вкладників на 150 ярдів грн, більше 5 ярдів доларів - держава не дала. чого про це мовчимо? тут дехто взагалі намагається це спростувати.



СКМ порівняно зі структурами ІВК - майже верх прозорості



олігархи - це погано, ніхто не сперечається. з цим треба боротися. й до речі якраз зараз той шанс прибрати олігархів від влади.



але я навів вам приклад Рокфеллеру свого часу. вибачте, через великий соціалістичний експеримент проходимо той самий шлях, який інші країни проходили 100 років тому - хвороби становлення. може подобатися, може ні. з цим звісно треба боротися - але це неминуче.



а коли у вас у всьому винна одна людина - якось дивно. ви ще забули похід у влади простих донецьких хлопців - от там клан дуже олігархічний зароджувався - вчасно придушили



тому я за об'єктивність - а у вас дуже викривлена картинка - десь суцільне благо, десь суцільний морок - воно ж так у житті не буває я ж кажу - надто багато емоцій, тут щось особистеякщо вам вже потрібна демонічна фігура - то ось, ІВК. от там жодного нормального бізнесу - або схематоз на схематозі, або просто тотальна монополія. Приват створили нормальний банк - а що маємо на виході - майже кинули мільйони вкладників нагрн, більшедоларів - держава не дала. чого про це мовчимо? тут дехто взагалі намагається це спростувати.СКМ порівняно зі структурами ІВК - майже верх прозоростіолігархи - це погано, ніхто не сперечається. з цим треба боротися. й до речі якраз зараз той шанс прибрати олігархів від влади.але я навів вам приклад Рокфеллеру свого часу. вибачте, через великий соціалістичний експеримент проходимо той самий шлях, який інші країни проходили 100 років тому - хвороби становлення. може подобатися, може ні. з цим звісно треба боротися - але це неминуче.а коли у вас у всьому винна одна людина - якось дивно. ви ще забули похід у влади простих донецьких хлопців - от там клан дуже олігархічний зароджувався - вчасно придушилитому я за об'єктивність - а у вас дуже викривлена картинка - десь суцільне благо, десь суцільний морок - воно ж так у житті не буває



Бла-бла-бла и перевод стрелок.

Хорошая работа. Браво. Бла-бла-бла и перевод стрелок.Хорошая работа. Браво.

як завжди, у rjkz дуже змістовна та аргументована відповідь як завжди, удуже змістовна та аргументована відповідь



есть с кого брать пример есть с кого брать пример rjkz

Повідомлень: 15987 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8136 раз. Подякували: 5015 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 гру, 2023 01:54

Хорошо - можно не тратить время на чтение. Сегодня на ветке интересный день - бенефис Шамана и Деника.Хорошо - можно не тратить время на чтение. ЛАД 2 Повідомлень: 27000 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5213 раз. Подякували: 4824 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 гру, 2023 03:11 ЛАД написав: Сегодня на ветке интересный день - бенефис Шамана и Деника.

Хорошо - можно не тратить время на чтение. Сегодня на ветке интересный день - бенефис Шамана и Деника.Хорошо - можно не тратить время на чтение.

Патриоты зашли на ветку по миграции поддержать доброе имя Ахметова и устыдить всех остальных. Занавес... Патриоты зашли на ветку по миграции поддержать доброе имя Ахметова и устыдить всех остальных. Занавес... antey1969 1

Повідомлень: 12197 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1690 раз. Подякували: 3618 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 гру, 2023 04:57 Denik написав: adeges написав: Собівпртість вугілля у ахметова на території України у 2016 була 300 грн (без врахування капвитрат) по формулі роттердам плюс була десь 1800 грн Собівпртість вугілля у ахметова на території України у 2016 була 300 грн (без врахування капвитрат) по формулі роттердам плюс була десь 1800 грн

Наскільки я пам'ятаю ціна державних шахт була 1800 грн. Світові ціни на енергетичне вугілля коливалися в діапазоні 50-100$.

Але ж 1800 грн 2016-2019 року це ж майже 400 дол. по rjkz. За індексом Біг-Мака мабуть. Наскільки я пам'ятаю ціна державних шахт була 1800 грн. Світові ціни на енергетичне вугілля коливалися в діапазоні 50-100$.Але ж 1800 грн 2016-2019 року це ж майже 400 дол. по rjkz. За індексом Біг-Мака мабуть.

Недавно читал - 2710 грн на госшахтах в 2016 (или 17-м, точно не помню). Недавно читал - 2710 грн на госшахтах в 2016 (или 17-м, точно не помню). Starikan 2 Повідомлень: 19707 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2584 раз. Подякували: 3136 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1690169116921693 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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