Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1688168916901691 Додано: Пон 25 гру, 2023 11:50 rjkz написав: katso написав: Предлагаю отделять технологический прогресс от социального прогресса - все эти автомобили мобильные телефоны и прочий невиданный ранее пластик это чисто технологическое развитие, они стали доступны по всему миру одновременно. Но отмечу что "необходимость" покупать новый айфон или кросовки не так давит на мозг, как необходимость оплаты коммуналки и продуктов, которые на завтра не отложишь потому что кущать и тепло нужно сегодня - поэтому увеличение стоимости продуктов и комуналки за счет уменьшения стоимости телефонов компьютеров и автомобилей не думаю что сильно осчастливило людей. Предлагаю отделять технологический прогресс от социального прогресса - все эти автомобили мобильные телефоны и прочий невиданный ранее пластик это чисто технологическое развитие, они стали доступны по всему миру одновременно. Но отмечу что "необходимость" покупать новый айфон или кросовки не так давит на мозг, как необходимость оплаты коммуналки и продуктов, которые на завтра не отложишь потому что кущать и тепло нужно сегодня - поэтому увеличение стоимости продуктов и комуналки за счет уменьшения стоимости телефонов компьютеров и автомобилей не думаю что сильно осчастливило людей.

Совершенно верно.

Только все-таки у бОльшего числа людей ввиду высоких относительно пересичных доходов айтишников и заробитчан-родственников появились возможности больше себе позволить, они-же включают мультипликатор, как принято говорить.

Те, кто ввиду рода деятельности не зарабатывает в айти, не имеет помощи от родственников и не может на тех категориях заработать (я имею ввиду бюджетников и пенсионеров) - дело швах.

Но по этому пути надо пройти. "Пойдешь направо - в Америку попадешь, пойдешь налево - в Северную Корею придешь".

Кстати, еще один момент. Если производители продуктов питания могут позволить себе продавать на внешнем рынке и потому для них нет большой разницы по одной и той-же цене продать в США или в Сильпо,но конкуренция все-таки есть, то рыжий татарин зачавкал то, что плохо лежало от совка, закопав, взорвав, расстреляв конкурентов, платит украинскую зарплату, но населению поставляет по мировым ценам - это монополия.

Украинские и росийские олигархические элиты загнали народ в такую жесткую нищету людей, что те, кто свалил из Украины, попали в лучший мир еще при жизни.

Особенно выиграли те, кто свалил в конце 80-х -начале 90-х.

Я людям тут рассказываю как стирали одноразовые полиэтиленовые пакеты - не верят. Как люди ели картошку с капустой и подсолнечным маслом - не верят.

Как курильщики бычки докуривали - не верят. И это в Киеве.

И, как я узнал, в Молдове, а может и на периферии Украины, был реальный голод. Разве что не голодомор. И Молдова была долго самой бедной страной Европы, пока Украина не опустилась на это "почетное" место в 2010-х.. В 90-х из Молдовы выехало более 50% населения. Преимущественно молодые.

Так у них ничего и не было - ни такого количества черноземов ни такой промышленности и раша устроила им вариант "бамбаса" (Приднестровье) еще в 90-х.

В НЙ очень много молдаван. Совершенно верно.Только все-таки у бОльшего числа людей ввиду высоких относительно пересичных доходов айтишников и заробитчан-родственников появились возможности больше себе позволить, они-же включают мультипликатор, как принято говорить.Те, кто ввиду рода деятельности не зарабатывает в айти, не имеет помощи от родственников и не может на тех категориях заработать (я имею ввиду бюджетников и пенсионеров) - дело швах.Но по этому пути надо пройти. "Пойдешь направо - в Америку попадешь, пойдешь налево - в Северную Корею придешь".Кстати, еще один момент. Если производители продуктов питания могут позволить себе продавать на внешнем рынке и потому для них нет большой разницы по одной и той-же цене продать в США или в Сильпо,но конкуренция все-таки есть, то рыжий татарин зачавкал то, что плохо лежало от совка, закопав, взорвав, расстреляв конкурентов, платит украинскую зарплату, но населению поставляет по мировым ценам - это монополия.Украинские и росийские олигархические элиты загнали народ в такую жесткую нищету людей, что те, кто свалил из Украины, попали в лучший мир еще при жизни.Особенно выиграли те, кто свалил в конце 80-х -начале 90-х.Я людям тут рассказываю как стирали одноразовые полиэтиленовые пакеты - не верят. Как люди ели картошку с капустой и подсолнечным маслом - не верят.Как курильщики бычки докуривали - не верят. И это в Киеве.И, как я узнал, в Молдове, а может и на периферии Украины, был реальный голод. Разве что не голодомор. И Молдова была долго самой бедной страной Европы, пока Украина не опустилась на это "почетное" место в 2010-х.. В 90-х из Молдовы выехало более 50% населения. Преимущественно молодые.Так у них ничего и не было - ни такого количества черноземов ни такой промышленности и раша устроила им вариант "бамбаса" (Приднестровье) еще в 90-х.В НЙ очень много молдаван.

й знову казка на казці. це особливості цієї гілки, чи як?



ви ІТшник чи заробітчанин? ні. як же ви заробили свої статки?



масовий ІТшник - це тема 10х років, раніше це було високооплачувані одиниці. більше всього заробили власники тих чи інших бізнесів - як й ви. й так, тепер дайте відповідь - а скільки ви платили своїм працівникам? бо виявиться що на словах - борець за права трудящих, а по факту - своїм працівникам платив копійки. класичний приклад казкарів



перший мільйон - це звісно цікава тема, але давайте обговоримо, як свої статки заробив пан Рокфеллер. хоч картинка у Вікіпедії красива, але все одно є цікаві моменти:

"...виконання великомасштабних замовлень з продовольчого постачання армії...вдалося своєю щирістю справити позитивне враження на директора банку, і той погодився надати кредит"

"став поступово скуповувати інші нафтові фірми по одній, невеликі підприємства, які не коштували надто дорого. Така стратегія не подобалася багатьом американцям."

"Конкуренти не могли йому протистояти, Рокфеллер поставив їх перед вибором: об'єднання з ним, або розорення."

"...було зосереджено 95 % нафтовидобутку Америки. Ставши монополістом, Standard Oil підняла ціни..."

нікого не нагадує? таке життя



з приводу загнали у бідність - від вас дивно чути. вас теж загнали? чи ви дрібний представник еліти, який свій шматок вхопив й втік?

рівень життя для працюючих в Україні значно вищий, ніж у срср. й можливостей теж набагато більше.



про саму бідну країну Європи - то некоректна статистика - помножте десь на 2 (теж неодноразово писав)



якось так й знову казка на казці. це особливості цієї гілки, чи як?ви ІТшник чи заробітчанин? ні. як же ви заробили свої статки?масовий ІТшник - це тема 10х років, раніше це було високооплачувані одиниці. більше всього заробили власники тих чи інших бізнесів - як й ви. й так, тепер дайте відповідь - а скільки ви платили своїм працівникам? бо виявиться що на словах - борець за права трудящих, а по факту - своїм працівникам платив копійки. класичний приклад казкарівперший мільйон - це звісно цікава тема, але давайте обговоримо, як свої статки заробив пан Рокфеллер. хоч картинка у Вікіпедії красива, але все одно є цікаві моменти:"...виконання великомасштабних замовлень з продовольчого постачання армії...вдалося своєю щирістю справити позитивне враження на директора банку, і той погодився надати кредит""став поступово скуповувати інші нафтові фірми по одній, невеликі підприємства, які не коштували надто дорого. Така стратегія не подобалася багатьом американцям.""Конкуренти не могли йому протистояти, Рокфеллер поставив їх перед вибором: об'єднання з ним, або розорення.""...було зосереджено 95 % нафтовидобутку Америки. Ставши монополістом, Standard Oil підняла ціни..."нікого не нагадує?таке життяз приводу загнали у бідність - від вас дивно чути. вас теж загнали? чи ви дрібний представник еліти, який свій шматок вхопив й втік?рівень життя для працюючих в Україні значно вищий, ніж у срср. й можливостей теж набагато більше.про саму бідну країну Європи - то некоректна статистика - помножте десь на 2 (теж неодноразово писав)якось так Shaman

Повідомлень: 4936 З нами з: 29.09.19 Подякував: 533 раз. Подякували: 1270 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 гру, 2023 11:55 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Ви це серйозно про аграріїв, перевізників чи банки? Точно кращі? Чи просто виїзжають через дешеву рабсилу, шарову землю і низькі податки? До речі, цікавився українськими товарами в Польщі - все дуже дорого, якийсь майонез, кетчуп чи пиво - ціни x2 від польських чи німецьких аналогів. За перевізників - їм ЄС зробив повну шару (а Україна зробила деякі перепони польським - є-черга, "шлях" тощо), тому європейські перевізники вз'їлися.

За банки - європейський ринок дуже конкурентний. Напевно нашим бізнесменам не вистачає хватки і терпіння вийти на такі складні ринки. Ну і звичайно - "порішать" теж не вийде. Ви це серйозно про аграріїв, перевізників чи банки? Точно кращі? Чи просто виїзжають через дешеву рабсилу, шарову землю і низькі податки? До речі, цікавився українськими товарами в Польщі - все дуже дорого, якийсь майонез, кетчуп чи пиво - ціни x2 від польських чи німецьких аналогів. За перевізників - їм ЄС зробив повну шару (а Україна зробила деякі перепони польським - є-черга, "шлях" тощо), тому європейські перевізники вз'їлися.За банки - європейський ринок дуже конкурентний. Напевно нашим бізнесменам не вистачає хватки і терпіння вийти на такі складні ринки. Ну і звичайно - "порішать" теж не вийде.

Про аграріїв 100%: в зерні, буряку і т.д. один середній аграрій з 1000 гектарів завжди переграє 1000 дрібних фермерів з 1 гектаром в ефективності використання техніки.



Щодо перевізників, то не повну шару, а рівні умови в яких наші виграють демпінгом.



Щодо банків, то почитайте про Монобанк в Британії, Польщі - всюди чиновники "захищають своїх людей від злих банкірів" і приймають 10005000 регуляторних рішень, не даючи спокійно працювати. Про аграріїв 100%: в зерні, буряку і т.д. один середній аграрій з 1000 гектарів завжди переграє 1000 дрібних фермерів з 1 гектаром в ефективності використання техніки.Щодо перевізників, то не повну шару, а рівні умови в яких наші виграють демпінгом.Щодо банків, то почитайте про Монобанк в Британії, Польщі - всюди чиновники "захищають своїх людей від злих банкірів" і приймають 10005000 регуляторних рішень, не даючи спокійно працювати. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1995 З нами з: 29.07.22 Подякував: 339 раз. Подякували: 268 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 гру, 2023 12:13 katso написав: Предлагаю отделять технологический прогресс от социального прогресса - все эти автомобили мобильные телефоны и прочий невиданный ранее пластик это чисто технологическое развитие, они стали доступны по всему миру одновременно. Но отмечу что "необходимость" покупать новый айфон или кросовки не так давит на мозг, как необходимость оплаты коммуналки и продуктов, которые на завтра не отложишь потому что кущать и тепло нужно сегодня - поэтому увеличение стоимости продуктов и комуналки за счет уменьшения стоимости телефонов компьютеров и автомобилей не думаю что сильно осчастливило людей. Предлагаю отделять технологический прогресс от социального прогресса - все эти автомобили мобильные телефоны и прочий невиданный ранее пластик это чисто технологическое развитие, они стали доступны по всему миру одновременно. Но отмечу что "необходимость" покупать новый айфон или кросовки не так давит на мозг, как необходимость оплаты коммуналки и продуктов, которые на завтра не отложишь потому что кущать и тепло нужно сегодня - поэтому увеличение стоимости продуктов и комуналки за счет уменьшения стоимости телефонов компьютеров и автомобилей не думаю что сильно осчастливило людей.

давайте оцей лівацький популізм трошки розкладемо по елементах, бо ним багато зловживають.



так технологічні новинки доступні всьому світові. але рівень доступності різний. телевізори були доступні у срср, але на них скільки треба було чекати/збирати гроші пересічним - кілька років? а не як у розвинених країнах й зараз у нас - пішов та купив.



можете подивитись доступність смартфонів та комп'ютерів у сучасних соціалістичних країнах - КНДР та Куба. дуже показовий приклад. й навіщо там це, якщо інтернету все одно немає?



висновок - це взагалі непов'язані речі. але тут марно щось доводити, людям потрібні базові знання з економіки, щоб зрозуміти, що це різні речі.



їжа зараз набагато доступніша - й за асортиментом, й за цінами, й за наявністю. банани, мандарини були й за часів срср, але чомусь дефіцит.



єдине, що подорожчало - це комуналка. звикли ми до безкоштовних енергоносіїв. й багато хто не розуміє - отримуючи безкоштовно газ та електроенергію, десь втрачається набагато більше. тому й споживане набагато більше, ніж у розвинених країнах. ніщо так не стимулює енергозбереження, ніж ринкові ціни. давно помітив, що ті, хто перейшов на індивідуальне опалення - то комфортна температура житла 19-20 градусів, а не 23-25



до речі, Україна досі грається в цей популізм - де ви бачили у нас світові ціни на енергоносії?



створюйте гілку "Як було добре за часів СРСР" й ностальгуйте собі в задоволення. нормальним людям там робити нема чого давайте оцей лівацький популізм трошки розкладемо по елементах, бо ним багато зловживають.так технологічні новинки доступні всьому світові. але рівень доступності різний. телевізори були доступні у срср, але на них скільки треба було чекати/збирати гроші пересічним - кілька років? а не як у розвинених країнах й зараз у нас - пішов та купив.можете подивитись доступність смартфонів та комп'ютерів у сучасних соціалістичних країнах - КНДР та Куба. дуже показовий приклад. й навіщо там це, якщо інтернету все одно немає?висновок - це взагалі непов'язані речі. але тут марно щось доводити, людям потрібні базові знання з економіки, щоб зрозуміти, що це різні речі.їжа зараз набагато доступніша - й за асортиментом, й за цінами, й за наявністю. банани, мандарини були й за часів срср, але чомусь дефіцит.єдине, що подорожчало - це комуналка. звикли ми до безкоштовних енергоносіїв. й багато хто не розуміє - отримуючи безкоштовно газ та електроенергію, десь втрачається набагато більше. тому й споживане набагато більше, ніж у розвинених країнах. ніщо так не стимулює енергозбереження, ніж ринкові ціни.давно помітив, що ті, хто перейшов на індивідуальне опалення - то комфортна температура житла 19-20 градусів, а не 23-25до речі, Україна досі грається в цей популізм - де ви бачили у нас світові ціни на енергоносії?створюйте гілку "Як було добре за часів" й ностальгуйте собі в задоволення. нормальним людям там робити нема чого Shaman

Повідомлень: 4936 З нами з: 29.09.19 Подякував: 533 раз. Подякували: 1270 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 гру, 2023 12:21 Shaman написав:

ви особисто бачили ці розрахунки? чи хтось колись казав? чи написав в інеті? ви особисто бачили ці розрахунки? чи хтось колись казав? чи написав в інеті?



Інформація ДТЕКу. Отримана влітку 2016 року. В рамках виконання одного проекту, де занижувати собівартість сенсу не було. Сам здивований був Інформація ДТЕКу. Отримана влітку 2016 року. В рамках виконання одного проекту, де занижувати собівартість сенсу не було. Сам здивований був adeges Повідомлень: 4476 З нами з: 14.03.06 Подякував: 422 раз. Подякували: 1037 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 гру, 2023 12:27 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Про аграріїв 100%: в зерні, буряку і т.д. один середній аграрій з 1000 гектарів завжди переграє 1000 дрібних фермерів з 1 гектаром в ефективності використання техніки. Про аграріїв 100%: в зерні, буряку і т.д. один середній аграрій з 1000 гектарів завжди переграє 1000 дрібних фермерів з 1 гектаром в ефективності використання техніки.

эффективность красивое слово, но какой смысл?

если нужно уничтожить сельское население то латифундия на тысячи гектаров и война очень эффективны

Европа идет другим путем, сохраняет людей, 1000 фермеров с 1 гектаром сохраняют свою работу, собственность, свою культуру и образ жизни, им есть за что воевать

небольшое подорожание продуктов мелочь по сравнение с этим и легко закрывается дотациями

по итогу европейская деревенька совсем не то что украинское село эффективность красивое слово, но какой смысл?если нужно уничтожить сельское население то латифундия на тысячи гектаров и война очень эффективныЕвропа идет другим путем, сохраняет людей, 1000 фермеров с 1 гектаром сохраняют свою работу, собственность, свою культуру и образ жизни, им есть за что воеватьнебольшое подорожание продуктов мелочь по сравнение с этим и легко закрывается дотациямипо итогу европейская деревенька совсем не то что украинское село Востаннє редагувалось nekefer в Пон 25 гру, 2023 12:29, всього редагувалось 1 раз. nekefer

Повідомлень: 803 З нами з: 24.10.14 Подякував: 53 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 гру, 2023 12:29 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: так технологічні новинки доступні всьому світові. але рівень доступності різний. телевізори були доступні у срср, але на них скільки треба було чекати/збирати гроші пересічним - кілька років? а не як у розвинених країнах й зараз у нас - пішов та купив. так технологічні новинки доступні всьому світові. але рівень доступності різний. телевізори були доступні у срср, але на них скільки треба було чекати/збирати гроші пересічним - кілька років? а не як у розвинених країнах й зараз у нас - пішов та купив.

Про доступність й зараз далеко не рівність: якщо Iphone для Американця - це ЗП за тиждень, то для українця - за кілька місяців, а для північнокорейця - кілька років.

nekefer написав: эффективность красивое слово, но какой смысл? эффективность красивое слово, но какой смысл? на відкритих ринках, які тут дуже рекламують, виживає найефективніший. А то Європейці молодці, що власного виробника захищають, а українці - погані. Про доступність й зараз далеко не рівність: якщо Iphone для Американця - це ЗП за тиждень, то для українця - за кілька місяців, а для північнокорейця - кілька років.на відкритих ринках, які тут дуже рекламують, виживає найефективніший. А то Європейці молодці, що власного виробника захищають, а українці - погані. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 25 гру, 2023 12:31, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1995 З нами з: 29.07.22 Подякував: 339 раз. Подякували: 268 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 гру, 2023 12:30 adeges написав: Shaman написав: ви особисто бачили ці розрахунки? чи хтось колись казав? чи написав в інеті? ви особисто бачили ці розрахунки? чи хтось колись казав? чи написав в інеті?

Інформація ДТЕКу. Отримана влітку 2016 року. В рамках виконання одного проекту, де занижувати собівартість сенсу не було. Сам здивований був Інформація ДТЕКу. Отримана влітку 2016 року. В рамках виконання одного проекту, де занижувати собівартість сенсу не було. Сам здивований був

собівартість дуже цікава річ. я би з задоволенням подивився, але це закрита інфо. може якщо зустріну певних людей - перепитаю.



а цікавість в тому, що залежно від того, як її рахувати - то можемо отримати зовсім різні результати, дуже важливо розуміти припущення. поточні операційні витрати - вони може й невеликі. але загальні витрати, в тому числі капіталізовані значно більші.



не може бути рівна собівартість при відкритому способі добичі вугілля та коли глибина - 1 км. таких шахт ніде більше й немає напевне. й підтримувати їх у робочому стані - дорого. взагалі питання їх закриття вже давно було актуальним.



тому вартість вугілля в Роттердамі з постачанням з ПАР може бути співставна з видобутком в Україні. на 100% відсотків не впевнений, але казали, що після відміни формули вартість вугілля лише зросла. популізм як є собівартість дуже цікава річ. я би з задоволенням подивився, але це закрита інфо. може якщо зустріну певних людей - перепитаю.а цікавість в тому, що залежно від того, як її рахувати - то можемо отримати зовсім різні результати, дуже важливо розуміти припущення. поточні операційні витрати - вони може й невеликі. але загальні витрати, в тому числі капіталізовані значно більші.не може бути рівна собівартість при відкритому способі добичі вугілля та коли глибина - 1 км. таких шахт ніде більше й немає напевне. й підтримувати їх у робочому стані - дорого. взагалі питання їх закриття вже давно було актуальним.тому вартість вугілля в Роттердамі з постачанням з ПАР може бути співставна з видобутком в Україні. на 100% відсотків не впевнений, але казали, що після відміни формули вартість вугілля лише. популізм як є Shaman

Повідомлень: 4936 З нами з: 29.09.19 Подякував: 533 раз. Подякували: 1270 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 гру, 2023 16:24 Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав: ну звичайно, 10 баксів. при видобуванні вугілля на глибині 1 км. у нас не Кузбас. тому весь час на вугледобування йшли шалені субсидії. й так, такі шахти постійно треба підтримувати



ви особисто бачили ці розрахунки? чи хтось колись казав? чи написав в інеті? ну звичайно, 10 баксів. при видобуванні вугілля на глибині 1 км. у нас не Кузбас. тому весь час на вугледобування йшли шалені субсидії. й так, такі шахти постійно треба підтримувативи особисто бачили ці розрахунки? чи хтось колись казав? чи написав в інеті?

И почему я не удивлен этим постом?



"Можете не отвечать" (с) И почему я не удивлен этим постом?"Можете не отвечать" (с)

а чому я не здивований, що замість аргументів - бла-бла-бла



rjkz, розкажіть, де вас обідєлі працівники Ахметова, що така травма?

навряд чи ви десь особисто стикалися



можете відповісти, але гадаю знову буде - бла-бла-бла.



що дивно, людина в Америці, розповідає з захватом про американські зп з мільйонними активами, але все одно прям класова ненависть до багатіїв - парадокс а чому я не здивований, що замість аргументів - бла-бла-бла, розкажіть, де вас обідєлі працівники Ахметова, що така травма?навряд чи ви десь особисто стикалисяможете відповісти, але гадаю знову буде - бла-бла-бла.що дивно, людина в Америці, розповідає з захватом про американські зп з мільйонними активами, але все одно прям класова ненависть до багатіїв - парадокс



Да, я ненавижу зека, который отправил на тот свет не одного человека (нужны подробности? они есть в открытом доступе), который высасывает из страны и моего города, в котором я родился и прожил бОльшую часть своей жизни, все соки (приватизируй прибыли и национализируй убытки). Я ненавижу человека, который принял самое непосредственное участие в разжигании войны на Донбассе в 2014.

Который, по его-же словам "патриот Донбасса", но ни слова о "патриоте Украины".

Который поставлял критические материалы для сепаров в обмен на уголь по 50 баксов.

Я ненавижу "почетного президента партии регионов", а фактически, ее реального учредителя (формально, ефремов, рыбак и порошенко) и бенефициара.

Ну и это его решение было привести к власти завгара.

Расскажите лучше, что вас подвигло на ролль "адвоката дьявола"?

Это ваша работа?

Он ведь не просто "багатый человек", я спокойно отношусь к состоятельным и очень состоятельным людям, даже не завидую. Он - олигарх. А значение этого слова значительно отличается от слова богатый, состоятельный человек.

Вопросы ко мне что ЛИЧНО мне сделал этот человек - это как раз из разряда бла-бла-бла. Он ЛИЧНО сделал каждому то, что намеренно, для собственной выгоды разорил страну Украина. Один из, но самый старательный.

В том числе из-за его деятельности миллионы украинцев были вынуждены покинуть страну, потому что жизнь в олигархическом государстве - это рабство.

Если вы этого не видите, не понимаете или не хотите понимать, то вы - недалекий человек.

Я повторяю свой вопрос - что вами движет в роли "адвоката дьявола"?

Да, я ненавижу зека, который отправил на тот свет не одного человека (нужны подробности? они есть в открытом доступе), который высасывает из страны и моего города, в котором я родился и прожил бОльшую часть своей жизни, все соки (приватизируй прибыли и национализируй убытки). Я ненавижу человека, который принял самое непосредственное участие в разжигании войны на Донбассе в 2014.Который, по его-же словам "патриот Донбасса", но ни слова о "патриоте Украины".Который поставлял критические материалы для сепаров в обмен на уголь по 50 баксов.Я ненавижу "почетного президента партии регионов", а фактически, ее реального учредителя (формально, ефремов, рыбак и порошенко) и бенефициара.Ну и это его решение было привести к власти завгара.Это ваша работа?Он ведь не просто "багатый человек", я спокойно отношусь к состоятельным и очень состоятельным людям, даже не завидую. Он - олигарх. А значение этого слова значительно отличается от слова богатый, состоятельный человек.Вопросы ко мне что ЛИЧНО мне сделал этот человек - это как раз из разряда бла-бла-бла. Он ЛИЧНО сделал каждому то, что намеренно, для собственной выгоды разорил страну Украина. Один из, но самый старательный.Если вы этого не видите, не понимаете или не хотите понимать, то вы - недалекий человек. rjkz

Повідомлень: 15985 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8135 раз. Подякували: 4999 раз. Профіль 3 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 гру, 2023 17:11 Еміграція, заробітчанство



Нова "тема"...

Східноафриканська країна Кенія вирішила з січня відкрити свої двері для відвідувачів з усіх країн світу.



Президент Кенії Вільям Руто заявив, що його уряд розробив цифрову платформу і що всі відвідувачі зможуть отримати електронний дозвіл на подорож до прибуття до Кенії.

Руто заявив, що таким чином віза не потрібна.

https://www.google.com/maps/place/%D0%9 ... ?entry=ttu



Як дістатися: Budapest, Hungary to Nairobi, Kenya for only €273 roundtrip (Aug-Nov dates).

STOPS: Brussels.

AIRLINES: Brussels Airlines.



P.S. Kenya ranks 100th among the 132 economies featured in the GII 2023. Kenya ranks 20th among the 37 lower-middle-income group economies. Kenya ranks 8th among the 28 economies in Sub-Saharan Africa. Нова "тема"...Східноафриканська країна Кенія вирішила з січня відкрити свої двері для відвідувачів з усіх країн світу.Президент Кенії Вільям Руто заявив, що його уряд розробив цифрову платформу і що всі відвідувачі зможуть отримати електронний дозвіл на подорож до прибуття до Кенії.Руто заявив, що таким чином віза не потрібна.Як дістатися: Budapest, Hungary to Nairobi, Kenya for only €273 roundtrip (Aug-Nov dates).STOPS: Brussels.AIRLINES: Brussels Airlines.Kenya ranks 100th among the 132 economies featured in the GII 2023. Kenya ranks 20th among the 37 lower-middle-income group economies. Kenya ranks 8th among the 28 economies in Sub-Saharan Africa. akurt

Повідомлень: 8931 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3416 раз. Подякували: 1196 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1688168916901691 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: cherchiltank Vadim_ і 9 гостейМодератори: Faceless