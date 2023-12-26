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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 гру, 2023 20:08
vitaliiangel написав: Shaman написав:
але ми повторюємо шлях, які розвинені країни пройшли 100 років тому.
это в какой стране 100 лет назад была такая коррупция?
така - це яка?
як в Китаї? ми й близько не стояли. в Південній Кореї президентів зазвичай після саджають за корупцію.
я натякаю більше про США - й мова більше не про корупцію, а про владу найбільших олігархів -- я гадаю США кінця 19-початку 20 сторіччя не дуже сильно відрізнялися від поточної України. так вільне володіння зброєю трохи обмежувало апетити, але принцип був той же. й ще раз - почитайте про Рокфеллера та Standard oil
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:11
Shaman ты как с другой планеты.
мы не развиваемся из-за коррупции. загугли насколько просто пэрэсичному открыть в Китае мелкий ресторан или парихмахерскую. Вот видео Китай, мелкий депрессивный городок, работы нет - один сплошной мелкий бизнес "самозанятость".
наложи на Китай нашу коррупцию и 90% бизнеса с этого видео исчезнет. Представь себе такое в Киеве. Сразу облава ментов и конские штрафы. У меня тётка торговала на рынке, заипалась всем платить. Бывало такое выторг 10000 в месяц а обязательных платежей 9000. Потом сидит и ревёт птамуш целый месяц отпахала бесплатно. Пока я её не убедил бросить заниматься куйнёй. Устроилась в ателье, хоть в тепле и 8 тыс стабильные.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:41
vitaliiangel написав:
мы не развиваемся из-за коррупции. загугли насколько просто пэрэсичному открыть в Китае мелкий ресторан или парихмахерскую. Вот видео Китай, мелкий депрессивный городок, работы нет - один сплошной мелкий бизнес "самозанятость".
просто у них коммунизм и нет латифундии, которая скупит тысячами гектар и станет растить коноплю на экспорт
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