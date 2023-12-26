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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1690169116921693>
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:08

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:але ми повторюємо шлях, які розвинені країни пройшли 100 років тому.
это в какой стране 100 лет назад была такая коррупция?

така - це яка?

як в Китаї? ми й близько не стояли. в Південній Кореї президентів зазвичай після саджають за корупцію.

я натякаю більше про США - й мова більше не про корупцію, а про владу найбільших олігархів -- я гадаю США кінця 19-початку 20 сторіччя не дуже сильно відрізнялися від поточної України. так вільне володіння зброєю трохи обмежувало апетити, але принцип був той же. й ще раз - почитайте про Рокфеллера та Standard oil
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:11

Shaman ты как с другой планеты.

мы не развиваемся из-за коррупции. загугли насколько просто пэрэсичному открыть в Китае мелкий ресторан или парихмахерскую. Вот видео Китай, мелкий депрессивный городок, работы нет - один сплошной мелкий бизнес "самозанятость".

наложи на Китай нашу коррупцию и 90% бизнеса с этого видео исчезнет. Представь себе такое в Киеве. Сразу облава ментов и конские штрафы. У меня тётка торговала на рынке, заипалась всем платить. Бывало такое выторг 10000 в месяц а обязательных платежей 9000. Потом сидит и ревёт птамуш целый месяц отпахала бесплатно. Пока я её не убедил бросить заниматься куйнёй. Устроилась в ателье, хоть в тепле и 8 тыс стабильные.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  vitaliiangel написав:мы не развиваемся из-за коррупции. загугли насколько просто пэрэсичному открыть в Китае мелкий ресторан или парихмахерскую. Вот видео Китай, мелкий депрессивный городок, работы нет - один сплошной мелкий бизнес "самозанятость".

просто у них коммунизм и нет латифундии, которая скупит тысячами гектар и станет растить коноплю на экспорт
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:45

  nekefer написав:просто у них коммунизм и нет латифундии, которая скупит тысячами гектар и станет растить коноплю на экспорт
у них власть не лезет в жизнь пэрэсичных. Есть видос русского бизнесмена с шеньжэня который за 3 года в своем бизнесе (интернет магазин) ни разу не столкнулся с чиновниками. Говорит в родной росии его бы уже запинали разными проверками и поборами.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:51

  vitaliiangel написав:
  nekefer написав:просто у них коммунизм и нет латифундии, которая скупит тысячами гектар и станет растить коноплю на экспорт
у них власть не лезет в жизнь пэрэсичных. Есть видос русского бизнесмена с шеньжэня который за 3 года в своем бизнесе (интернет магазин) ни разу не столкнулся с чиновниками. Говорит в родной росии его бы уже запинали разными проверками и поборами.

?
удариться головой в угол дома предлагать или всёже ум есть?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Вів 26 гру, 2023 20:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:53

Vadim_ Шеньжень город в Китае.
  Vadim_ написав:удариться головой в угол дома предлагать?
что из написанного тебе непонятно? на рф коррупция, русский сбежал в Китай делать бизнес, о чём снимает видосы для ютуба.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 21:08

  vitaliiangel написав:
  Vadim_ написав:нахуя ты его постишь?
кого? сформируй мысль внятно. Видос сверху снял китаец, там слышно язык оригинала за кадром. Русская только озвучка. Нельзя такое постить? а что можно?

нануя донатить русского?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 21:16

віталька, розкажи про китай

Віталька , розкажи нам про Китай у контексті Україна?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 21:21

  nekefer написав:
  vitaliiangel написав:мы не развиваемся из-за коррупции. загугли насколько просто пэрэсичному открыть в Китае мелкий ресторан или парихмахерскую. Вот видео Китай, мелкий депрессивный городок, работы нет - один сплошной мелкий бизнес "самозанятость".

просто у них коммунизм и нет латифундии, которая скупит тысячами гектар и станет растить коноплю на экспорт

Китай? комунізм? вдалий жарт. :D

комунізм там закінчився років 30 назад, від нього залишилася лише назва партії...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 21:21

  Vadim_ написав:
  Vadim_ написав:
  vitaliiangel написав:Vadim_ Шеньжень город в Китае.

У мене дружина громадянка Китаю ,?
ще треба щось мені розказувати про КНР?

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Чья жена и какой национальности???
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